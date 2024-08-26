«Самый крупный в стране и родной!»: как в Красноярском крае отметили юбилей Бородинского разреза

Город Бородино в Красноярском крае отмечает двойной праздник: День шахтера и 75-летие Бородинского угольного разреза имени М.И. Щадова. Для жителей города шахтерское дело — это не просто работа, а образ жизни, который объединяет всех. В такие праздники принято вспоминать о трудовых подвигах, о героях-первостроителях и чествовать тех, кто продолжает их традиции. Newslab побывал в Бородино и поговорил с теми, для кого и город, и разрез стали родными.

«Это моя Родина!»

Бородинский угольный разрез начал работу в 1949 году. За прошедшие десятилетия он стал флагманом открытой угледобычи в России, и это звание несет с гордостью. Бурый уголь Бородинского разреза обеспечивает работу всех ТЭЦ Красноярска, а также Новосибирской области, Хакасии и Алтая. Благодаря бородинцам тепло получают даже жители городов Дальнего Востока.

«Бородинский разрез — самый крупный в стране, 24 млн тонн угля не дает ни одно угольное предприятие в России. Протяженность фронта горных работ составляет 7 километров, а глубина — порядка 100 метров. Здесь работает уникальная добычная техника — роторные экскаваторы производительностью от 1250 до 2500 тонн в час», — рассказал управляющий Бородинским разрезом Юрий Килин.

Лидирующую позицию в отрасли Бородинский разрез не раз подтверждал своими результатами. В 2016 году он добыл миллиардную тонну угля с начала промышленной эксплуатации — если составить вагоны с такими объемами в один ряд, их хватит, чтобы 7 раз обогнуть Землю по экватору. За прошедшие 8 лет в копилку результатов разреза прибавилось еще 200 млн тонн угля.

«Всё это стало возможным благодаря работе нашего коллектива. Бородинский разрез в этом смысле уникальное предприятие, на котором сильны традиции и культура, работают многочисленные династии, поддерживающие его развитие. Лично для меня разрез — это моя Родина. Это то предприятие, на котором я вырос, ведь я начинал свой путь с горного мастера на этом предприятии», — рассказал генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко.

Сердце Бородинского разреза — это люди. Несмотря на свой нелегкий и ответственный труд, они влюблены в шахтерское дело и остаются ему верны целыми поколениями. Например, помощник машиниста экскаватора Александр Гурьянов последовал примеру своего отца, который был машинистом бурового станка, и стал частью коллектива предприятия в 1991 году. А теперь и его сын, получивший второе профильное образование, продолжает семейную традицию, став матером на добычном участке.

«Мы несем большую ответственность за результат. Грузить вагоны нужно очень аккуратно, согласно всем инструкциям. На машинисте ротора еще больше задач — он контролирует угол отработки забоя, от чего зависит безопасность, а также следит за всем экипажем и работоспособностью механизма», — поделился тонкостями своей работы Александр Гурьянов.

«Будущее города строится сегодня»

За 75 лет преобразился не только угольный разрез — вместе с ним меняется и город Бородино. Как отметил управляющий Бородинским разрезом Юрий Килин, доброй традицией стало создание в юбилейные даты новых площадок для досуга и отдыха.

В этом году предприятие подготовило бородинцам несколько сюрпризов, одним из которых стала Аллея 75-летия Бородинского разреза. Она появилась на въезде в город, рядом со стелой «Бородино» и памятником экскаватору ЭКГ 4,6.

Сейчас на площадке высадили символичное число молодых деревьев — 75. С годами место превратится в пышно цветущую зеленую зону, а заботиться о ее сохранности предстоит будущим поколениям горняков и их семьям, живущим в Бородино.

«Аллея к 75-летию Бородинского разреза была создана полностью по инициативе СУЭК. Благодаря таким общественным пространствам наш город хорошеет и привлекает сюда жителей и работников. Я уверен, что это место будет новой точкой притяжения, а будущие поколения сохранят и приумножат то, что здесь создано», — отметил глава города Александр Веретенников.

«Я бываю в Бородино раз в полгода и вижу, как меняются разрез и город, но принципы работы и доброжелательные люди остаются всегда. Для меня и моей семьи День шахтера — это даже больший праздник, чем День рождения, и я счастлив отмечать его здесь», — поделился впечатлениями Геннадий Щадов, внук бывшего министра угольной промышленности СССР, чьим именем назван разрез.

Теме преемственности поколений посвятили другую новую достопримечательность города — мурал на фасаде жилого дома на улице Ленина, 63. Его назвали «Поколения» — сюжет показывает неразрывную связь настоящего с прошлым, которая уже много лет является фундаментом развития Бородинского разреза. Здесь ценят традиции наставничества и силу трудовых династий. Многие семьи работают на предприятии не одно поколение, и их общий стаж насчитывает несколько веков.

Мурал — это результат творческого фестиваля «Урбан-кэмп», который проходил в Бородино целую неделю. На протяжении семи дней здесь проводились художественные мастер-классы и лекции о современном городском искусстве, которые вели известные архитекторы и урбанисты России.

«Этот рисунок создан жителями города ровно в той же мере, сколько художником — горожане вносили правки и делились пожеланиями. Именно это объединение усилий помогло создать такую красивую работу. Пусть она символизирует шахтерский труд и вдохновляет бородинцев на будущие свершения», — поделился автор мурала, художник Вячеслав Каменских.

«Две трети жизни отдано любимой профессии»

Строительство Бородинского разреза началось сразу после Великой Отечественной войны, и среди первых работников были вчерашние фронтовики. Именно они заложили основу характера и развития предприятия. Важной частью праздника стало чествование героев труда прошлых лет. Почетные гости возложили цветы в центре Аллеи памяти, отдавая дань уважения всем, кто трудился и боролся за мир и процветание.

В продолжении праздника по центральной улице города прошла праздничная колонна, в которой шагали как ветераны труда, так и те, кто сейчас вносит свой вклад в развитие Бородинского разреза, и молодежь — будущая смена. На главной городской площади особо отличившиеся были награждены отраслевыми знаками «Шахтерская слава», медалями «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса», краевыми почетными грамотами и благодарностями, корпоративными знаками отличия.

Орден для угольщика — это не просто награда, а символ уважения и признания его профессионализма. Мы пообщались с Сергеем Шумиловым, который проработал 37 лет машинистом экскаватора на Бородинском разрезе. Он показал свои ордена: знаки «Шахтерская слава» III степени и «Шахтерская доблесть».

«Две трети моей жизни отдано производству и любимой профессии. За эти годы я воспитал не один десяток „сыновей“, передал им свое мастерство. Душа радовалась, когда я видел, как ребята горят своим делом, хотелось передать им всё, что у меня есть. Многие спустя годы подходили и благодарили. Сейчас я живу этими воспоминаниями», — поделился Сергей Шумилов.

«Концерт, который объединяет»

Праздник стал общим для всех жителей Бородино. Сопричастными себя почувствовали и семьи — близкие горняков, и ветераны труда, которые помнят историю разреза, и просто земляки.

Но в День шахтера принято не только с доброй грустью вспоминать былое, но и радоваться настоящему. Праздничное настроение в городе создавали творческие коллективы Бородино и Красноярска. Они исполнили патриотические песни о шахтерском труде и любви к Родине. А главным событием праздника стало выступление знаменитого «Хора Турецкого».

Как подчеркнул в своем поздравительном слове министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков, 75 лет — это только юношество Бородинского разреза. Впереди его ждут десятки лет рекордов и работы на благо людей.