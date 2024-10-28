«Кладезь неисследованных культур»: в Красноярске открылась иммерсивная выставка современного и архаичного искусства «Сны Сибири»

В Красноярске стартовал масштабный проект «Сны Сибири». Выставка архаичного и современного искусства объединяет Музейный центр «Площадь Мира» и Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова. Кроме того, гостей ждет обширная программа с лекциями и мастер-классами. Newslab побывал на выставке и посмотрел на артефакты прошлого и настоящего.

Выставка «Сны Сибири» успела покорить Москву и Владивосток, прежде чем добраться до Красноярска. Примечательно, что красноярская экспозиция превосходит по масштабам даже столичную.

К экспозиции прибавились новые объекты, например, свернувшаяся пантера из кургана Аржан-1 в Туве и миниатюрные роговые подвески из детского погребения — точные копии монументальных окуневских стел с берегов Среднего Енисея.

Посетители могут увидеть свыше 90 уникальных археологических находок, отобранных из музеев по всей стране. Более того, многие из них никогда не выезжали за пределы своих «родных» коллекций. Экспонаты знакомят с древними традициями и культурой восточной части России, Сибири и Приморья.

«Мы привыкли думать, что вся история, включая археологию, концентрирована либо на западе, либо на востоке, но где-то очень далеко — полуостров Индостане, Индокитай. Но огромная территория от Урала до Дальнего Востока — это кладезь неисследованных культур, которые многое могут сказать об историческом и национальном коде России», — отметила директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева.

Выставка не ограничивается лишь археологическими находками, органично дополняя их произведениями современных мастеров, преимущественно сибиряков. Более 200 арт-объектов предлагают свежий взгляд на богатое наследие прошлого сквозь призму актуального искусства.

«Эта выставка не в чистом виде про археологию. Мы даже экскурсии называем здесь не экскурсией, а медиацией. Это возможность найти себя, посмотреть на предметы археологии, которыми вдохновляются современные художники, как на самостоятельные предметы искусства. Это возможность увидеть высокую эстетику, создаваемую людьми, которые жили от нас на расстоянии двух, трех тысяч лет и более», — поделился кандидат исторических наук и куратор археологической части выставки Василий Новиков.

Экспозиции расположена в двух площадках с разными концепциями. Если Музейный центр «Площадь мира» специализируется на современном искусстве, то Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова можно назвать преимущественно историческим. Но это не только не мешает восприятию, но и поддерживает идею проекта — связь настоящего с прошлым.

Посетители выставки в Музейном центре «Площадь Мира» попадают в фантастическое пространство древности. Игра света, архитектурные решения, авторская музыка — все это создает впечатление нахождения в пещере. Акцент сделан на зооморфные образы в древне искусстве, что найдет отклик в современной части выставки.

«Сны Сибири» можно не только увидеть, но и «почувствовать». Рядом с оригиналами древних артефактов представлены их тактильные копии, повторяющие форму и фактуру материала. Увеличенные модели позволяют детально изучить предметы, а для слабовидящих посетителей это уникальная возможность познакомиться с искусством прошлого на ощупь.

«Выставку можно смотреть с точки зрения как географии, так и времени. Она иммерсивная — ее можно слушать, трогать. Если мастер, который создавал свои предметы искусства, не может с нами поговорить, оставить записи, он может передать информацию через предмет. Это делает ощущение и взаимодействие с выставкой уникальными», — рассказал куратор Василий Новиков.

В залах «Полиэкрана» музейного центра развернулась экспозиция современных художников из собственной коллекции. Здесь представлены работы Виктора Сачивко, Дамира Муратова, Сергея Беспамятных, Андрея Исаенкова, Владимира Башлыкова и даже тайваньского художника Дэниела Ли. Все они подхватывают заданную археологической частью тему и развивают ее.

Залы Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова приглашают зрителя к размышлению о древности и собственной идентичности. Здесь, среди находок, отражающих самосознание древних мастеров — от «шаманских личин» до тюркских памятников — особое место занимает современное искусство. Работы Даши Намдакова, Сергея Ануфриева, Владимира Наседкина, Натальи Баданиной и других авторов, вдохновенные мифами прошлого, обретают новое звучание в локальном контексте.

«Для всего мира Сибирь — это очень большая и загадочная земля. На протяжении многих столетий она привлекает внимание ученых, путешественников, вдохновляет творцов. Как мне кажется, выставка — это рассказ, сочетающий историю и искусство, через который мы немного приоткроем завесу тайны», — подчеркнул министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Помимо выставочной части организаторы подготовили обширную просветительскую программу: более 15 научно-популярных лекций, а также целая серия мастер-классов для взрослых и детей. Партнером образовательной программы стала компания «Полюс».

«Нам было важно, чтобы этот непередаваемый по своей культурной и научной ценности массив информации оставался не только в рамках эстетического восприятия на выставке. Мы хотели, чтобы специалисты мирового уровня в археологии, антропологии м истории поделились своими знаниями. Это возможность увлечь, заразить и в самом широком смысле образовать. И это задача нашего культурно-просветительского трека социальных инвестиций компании в регионы присутствия», — поделилась директор по связям с общественностью «Полюса» Виктория Васильева.

Так, например, о древних жителях Средней Сибири расскажет Денис Пежемский — археолог и старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Про мотивы в дальневосточном искусстве и его развитии расскажет заведующая отделом научной и выставочной деятельности филиала Третьяковской галереи во Владивостоке Ольга Зотова.

Эти и другие образовательные события будут проходить на площадках музеев до конца года. Сама выставка пробудет в Красноярске несколько месяцев. С подробной программой можно познакомиться на сайте проекта.