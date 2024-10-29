«Творить сегодня и смотреть в будущее»: СМ.СИТИ представил новый сити-квартал ярким шоу-концертом

Красноярская строительная группа СМ.СИТИ нашла неординарный способ представить свой новый проект — «Сити-квартал Кецховели». Вместо традиционной презентации, застройщик устроил яркое шоу-концерт «Музыка внутри дома» на подземной парковке комплекса. Красочные фотографии с места событий — в материале Newslab.

Открытие нового сити-квартала на улице Ладо Кецховели прошло 24 октября. Для презентации современного жилого комплекса выбрали необычную локацию — теплую подземную парковку. Здесь развернулась настоящая сцена для театрализованных представлений с живой музыкой. Площадку украсила уменьшенная копия дома, которая служила не просто декорацией, а превратилась в холст для игры света и красочных проекций.

Посмотреть шоу собралось около 200 приглашенных гостей. Перед началом настроиться на особую волну помогли мастера коктейлей из бара Oasis social club и команда виниловых эстетов Tempers с оригинальным диджей-сетом.

В программе концерта — шесть музыкальных новелл. Шесть разных судеб погрузили зрителей в жизнь обитателей одного дома. Несмотря на индивидуальность каждого сюжета, все они сплетаются в единую картину. Обезумевший от любви писатель, взволнованная предстоящим экзаменом студентка, девушка, ожидающая встречи с родным человеком — в каждом образе можно найти что-то знакомое. В конце концов, все они поселились в одном сити-квартале — значит, нечто общее у них точно есть.

«Сити-квартал — это огромная семья, которую объединяет ощущение жизни, желание сделать что-то красивое, ценность творить во благо, творить сегодня и смотреть в будущее», — по ходу повествования отметил рассказчик представления, актер красноярского ТЮЗа Владимир Мясников.

За музыкальное сопровождение отвечал камерный струнно-духовой секстет и джазовый коллектив «Джем». Они подарили новое звучание хитам недалекого прошлого и настоящего, которые исполнили признанные эстрадные артисты города: Левон Полоян, Юлия Майнгардт, Анастасия Денисьева и Андрей Бардин. Пластику и динамичность в их выступления добавили танцоры шоу-балет Bright Unity.

Кульминацией вечера стало световое шоу, исполнителем которого выступил... сам дом! Одна из стен сити-квартала ожила под популярную музыку.

«Получился живой концерт с крутым оборудованием и одними из лучших вокалистов Красноярска. Во время мероприятия держался накал эмоций — интересная работа режиссера, классные артисты», — поделилась в своих соцсетях зрительница Мария Запольская.

Все это демонстрирует особый подход к строительству, в основе которого лежит понимание: за каждым квадратным метром стоит человек со своей уникальной историей, мечтами и потребностями.

Комфорт, уют, безопасность — вот главные критерии современного жилья. Именно этот принцип лежит в основе трансформации городского пространства, где на месте заброшенных долгостроев вырастают благоустроенные сити-кварталы с развитой инфраструктурой.

«Мы строим удобный город. Удобный город — это не только архитектура, это среда, атмосфера, которая улавливается эмоциями. Самое важное — создать атмосферу, когда человек, подходя к дому, чувствует, что это его дом», — рассказал директор по маркетингу СМ.СИТИ Александр Васильев.

«Сити-квартал Кецховели» — это дом на 235 квартир, построенный по стандартам СМ.СИТИ. Его жильцы получат современное сочетание комфорта и городской динамки — закрытый двор, подземный паркинг, магазины и кафе прямо у дома.

«Мы уверены, что этот дом станет центром притяжения не только для жителей, но и для ближайших домов. Люди почувствуют что у них появилась городская среда, откроются магазины, кафе, рестораны. Они увидят, что их улица стала совершенно другой», — подчеркнул Александр Васильев.

Здесь предусмотрено все для жизни, работы и отдыха: от приватного пространства у дома до оживленной улицы с интересными заведениями. Бизнесменам придутся по вкусу офисные помещения, а ценителей архитектуры порадует стильный облик квартала, вдохновленный индустриальным модерном Николаевской слободы.

Сити-квартал на Кецховели — это новый уровень комфорта и стиля в самом сердце города.

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