Стрит-арт, живые куклы и 24-метровая пальма: что посмотреть в Томске на новогодних каникулах

Впереди 11 дней новогодних каникул. Когда салаты съедены, а праздничная классика пересмотрена, почему бы не отправиться в другой город за новыми впечатлениями? Тем более из Красноярска есть бюджетные, но не менее интересные варианты. Выбор корреспондента Newslab пал на Томск. Рассказываем, что посмотреть в студенческом городе за два дня, потратив всего 25 тыс. рублей.

Зачем ехать в Томск?

Томск — это город с 420-летней историей. В одной части города можно посмотреть на исторические памятники деревянного зодчества, в другой проникнуться духом студенчества. Центральные улицы Ленина и Розы Люксембург и вовсе принято сравнивать с петербургскими. Это впрочем, не лишено оснований, часть известных архитекторов города училась в университетах и академиях северной столицы.

В Томске много стильных и любопытных муралов. С 2012 по 2021 год здесь проходил сибирский фестиваль современного искусства. Он объединил уличных художников из разных городов, благодаря которым на стенах и фасадах и появился стрит-арт.

В общем, Томск многогранный и точно заслуживает внимания.

Как добраться?

Из Красноярска можно добраться в Томск на машине, автобусе, поезде или самолете. Водить я не умею, а проводить 12 часов в плацкарте не хочется. Поэтому я выбрала самолет.

Один из вариантов я нашла на сайте авиакомпании «КрасАвиа», она предлагает прямые рейсы до Томска и обратно. Самолеты летают три раза в неделю. Билеты обошлись в 8 225 рублей при условии доплаты за место в самолете на обратном пути. Время в пути составило 1 час 20 минут.

Деревянное зодчество

Одна из визитных карточек города. В центре очень много деревянных домов, выполненных в разных архитектурных стилях — от классицизма до модерна. Они сосредоточены на улицах Белинского, Красноармейской и Кузнецова. Можно выстроить маршрут так, чтобы за два часа обойти основные.

Честно, я не любитель такого рода памятников, но томские хочется рассматривать. Большинство из них, кстати, жилые. Обязательно стоит увидеть «Дом с жар-птицами», «Дом с драконами», Российско-Немецкий дом и Изумрудный дом. На мой взгляд, они самые впечатляющие.

Стрит-арт

Готового маршрута, который объединял бы все томские стрит-арт объекты я не нашла. А их в городе достаточно. Муралы и граффити украшают фасады исторических зданий, гаражи и стены. Встретить их можно практически на каждой центральной улице. Отличный способ для того, чтобы оживить городское пространство, особенно в Сибири, где красок часто не хватает. К тому же, наличие развитого стрит-арта доказывает, что Томск по-настоящему молодежный город.

Театр кукол «2+ку»

В стилизованном деревянном домике на Южном переулке расположился душевный, камерный театр, где все куклы живые. На входе гостей встречает бабушка Арина Родионовна. Она вяжет носки и распевает песни. В самом зале сидит попугай Владимир, отпускающий язвительные шутки, а звонки к началу представления подает Коленька, как его ласково называют артисты.

Театр создал всемирно известный кукольник Владимир Захаров. Он разработал уникальную «куклу на запястье» с полной механикой оживления — такой в мире еще не было. В 2019 году мастер погиб во время пожара в театре, попытавшись спасти из дома своих кукол. Теперь его дело продолжают ученики.

Забронировать билеты на постановку нельзя, но можно прийти за 30 минут до начала, чтобы занять место. Даже если не успеете или все будет занято, вам предложат стульчик или подушку, чтобы разместиться на лестнице. Обзор там не хуже, чем на зрительских местах. После просмотра можно положить в мешочек с надписью «Касса» любую сумму.

Ботанический сад

Сибирский ботанический сад ТГУ — крупнейший за Уралом. Четыре отдела, разные климатические зоны, множество деревьев и растений со всех уголков планеты. К тому же, здесь расположена самая высокая в России пальма, растущая в оранжерее. Ее высота составляет почти 24 м.

Тихое, уютное место, где ненадолго можно передохнуть от сибирской зимы. В оранжерее есть черепахи, пауки и рыбы. А еще созданные студентами «артефакты» — кошка с крыльями, дракончики, друид и не только.

В новогодние каникулы ботанический сад работает с 3-6 января с 10 до 17 часов. Вход стоит 300 рублей без гида, запись не нужна. В иные дни посетить сад можно по четвергам с экскурсией или по выходным без нее.

Праздничная иллюминация и ледовые скульптуры

Зимой всему городу зажигается праздничная иллюминация, появляются елки и катки, а на главной площади проходит фестиваль ледовых скульптур. В этом году он посвящен русским сказкам.

Кстати, на каникулах на Ново-соборной площади запланировано 15 концертно-развлекательных программ, так что один из вечеров точно стоит уделить ее посещению.

Необычные памятники Томска

Протяженность набережной Томи всего 1 км, а сама река зимой замерзает. Однако есть тут одна достопримечательность, которая мне запала в душу. Это карикатурный памятник Чехову, а нравится он мне потому что у писателя тут босые ноги, похожие на хоббичьи.

Считается, что так томичи ответили на нелестное высказывание Антона Павловича об их городе. В 1890 году после недельного пребывания здесь он написал: «Томск гроша медного не стоит... Скучнейший город... и люди здесь прескучнейшие... Город нетрезвый... Грязь невылазная...».

Однако сам автор постамента томский скульптор Леонтий Усов утверждает, что это лишь ироничный взгляд томичей на самих себя. В любом случае, Антоны Павловичу можно потереть нос и загадать желание, такую возможность упускать нельзя.

У города есть свои традиции, и это большой плюс. Так внезапно можно найти статую в шапке и шарфе и выяснить, что с 2006 года студенты каждый год утепляют свою покровительницу Татьяну во время сибирских морозов.

Еще один известный памятник — деревянный рубль. Он находится на территории Томского острога. Здесь же можно подняться на пожарную каланчу и увидеть панораму города.

Считаем траты

За два дня в Томске я потратила около 25 тыс рублей.

Билеты — 8 225,

Проживание в гостинице — 2 360,

Еда и чаевые — 6580,

Сувениры — 1 980,

Такси и общественный транспорт — 3500,

Развлечения — 700,

Иные расходы — 1340.

Куда еще поехать на новогодние?

Авиакомпания «КрасАвиа», например, предлагает рейсы и по другим направлениям. Так, любители лыж и сноуборда могут отправиться на близлежащие горнолыжные курорты Горно-Алтайска, Барнаула и Новокузнецка. Еще один вариант — Кемерово, откуда можно добраться до Шерегеша.

А если активный отдых не для вас, то можно пройти оздоровительную программу в санатории и вернуться в рабочие будни с новыми силами.

Новогодние праздники — это еще и время встретиться с семьей и друзьями. Мои родные живут в Минусинске и тратить от 8 до 12 часов в автобусе или поезде за несколько лет порядком устала.

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Добраться на юг Красноярского края можно на самолете. Алгоритм прост. Вылетаем из Красноярска, приземляемся в Абакане. Время в пути — 65 минут. Оттуда берем билет на автобус в нужный город или поселок, либо остаемся, чтобы познакомиться с хакасской культурой и природой.

Также самолеты летают на север Красноярского края, куда иным образом не доберешься. Среди направлений Байкит, Ванавара, Тура, Игарка, Норильск и Диксон. Возможно, вы мечтаете посмотреть на северное сияние, а морозы и полярная ночь вас не пугают. Тогда самое время распланировать путешествие в самом суровом уголке края.

В общем, вариантов достаточно, а для насыщенного отдыха даже не обязательно тратить большие суммы. Рассказывайте, что запланировали на новогодние праздники?

Екатерина Беленкова специально для Newslab