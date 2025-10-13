«Лес всех объединяет»: как красноярские энергетики и Олег Газманов высадили аллею у ТЭЦ-3

В Красноярске завершился масштабный осенний Экомарафон СГК и Фонда Мельниченко. Финальной точкой стала высадка деревьев у ТЭЦ-3, участие в которой принял народный артист России Олег Газманов. Событие прошло в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» национального проекта «Экологическое благополучие». Как это было — в материале Newslab.

Зеленый свет важному проекту

Финальной точкой масштабного Экомарафона, который месяц проходил в городах ответственности «Сибирской генерирующей компании», стала новая зеленая зона в Красноярске. Вдоль дороги, ведущей к ТЭЦ-3, появилась аллея длиной больше километра. Место и повод для акции выбрали неслучайно. Высадка 220 молодых берез, сосен, лип и яблонь ознаменовала завершение грандиозного проекта — строительства второго энергоблока станции.

Этот запуск — знаковое событие не только для края, но и для всей страны. Грандиозный проект стоимостью более 27 миллиардов рублей почти вдвое увеличит электрическую мощность станции (до 185 МВт) и даст городу 270 гигакалорий тепла, что создаст новые возможности для развития региона.

«Прямо сейчас на втором энергоблоке идут пусковые операции. Это единственный блок, который запускается в России в этом году после нового строительства. Поэтому и было решено отметить это событие такой красивой и полезной акцией», — рассказал генеральный директор «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Олег Бубновский.

В воскресный день у ТЭЦ-3 собрались энергетики с семьями, молодые активисты и представители власти. Главным сюрпризом для многих стало появление Олега Газманова. Его визит не был случайностью: месяц назад, давая старт марафону, активисты из Совета молодежи СГК присоединились к флешмобу #танцуйкакГазманов и пригласили артиста на высадку деревьев. Певец вызов принял.

Более того — он с удовольствием станцевал знаменитый танец вместе с сотрудниками предприятия.

А затем, вооружившись лопатой, народный артист вместе с генеральным директором Олегом Бубновским высадил молодую сосну.

«Участие в акции стало для меня приятной неожиданностью. Я с 1990 года посадил больше трех тысяч деревьев, так что рука набита. Однажды мы с маленьким сыном поехали искать тот самый первый лес, который сажали вместе. Я долго ходил и не мог понять, что вот эти огромные сосны — это и есть то, что мы когда-то посадили. Мне так понравилась эта идея, что, может быть, когда меня не будет, эти деревья будут шелестеть нотами моих песен», — поделился Олег Газманов.

В событии приняли участие и представители общественных организаций и профильных министерств. Все они на своем примере показали, что сделать вклад в экологию региона может каждый.

«Лес — это наш дом, он всех объединяет. Когда мы проводим такие акции, жители понимают, что каждый может вложить свою частичку в сохранение наших богатств. А главное — это экологическое воспитание, когда дети с малых лет видят, как растет лес, и понимают, что его нужно охранять», — подчеркнул первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Большаков.

Масштабная работа проходит в рамках всероссийских инициатив при поддержке социально ответственного бизнеса.

«Осенью в рамках акции „Сохраним лес“ мы высаживаем 70 миллионов деревьев по всей стране. Важно, когда бизнес, как в нашем случае с Фондом Мельниченко и компанией СГК, обращает внимание на социально значимые вещи и вкладывает в это свою душу», — отметил заместитель гендиректора АНО «Сад памяти» Александр Краснощеков.

«Для сегодняшнего поколения вопрос экологии — это абсолютно точно приоритет. В нашем городе молодежь традиционно активно включается в посадку деревьев, как и в другие экологические акции. Такая совместная работа всегда показывает, что вместе мы можем больше», — заключил руководитель агентства молодежной политики Красноярского края Виктор Коломиец.

Не только деревья

Новая аллея — лишь часть комплексной экологической программы Компании. Так, на Красноярской ТЭЦ-1 уже работают 11 из 15 новых высокоэффективных электрофильтров, готовится к вводу в эксплуатацию 12-й. Запустить в эксплуатацию все очистные установки планируется до конца 2026 года, что снизит общие выбросы станции на 20 %, а по пыли на 80 %.

В Назарово в следующем году начнется большой проект по экологической модернизации ГРЭС. Кроме того, СГК замещает неэффективные котельные, переводит частный сектор на чистое электроотопление и развивает в городе сеть зарядных станций для электромобилей. В Красноярске уже работают 62 установки, еще одна размещена в Дивногорске.

Всего за эту осень в городах ответственности СГК в рамках Экомарафона, организованного совместно с Фондом Мельниченко, было высажено 600 деревьев и кустарников. Новая аллея у ТЭЦ-3 не только украсит территорию, но и на долгие годы станет зеленым символом большого промышленного развития и общей заботы о будущем.