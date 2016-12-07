Фоторепортаж: Наука рядом

Посмотреть увлекательные химические шоу от молодых и уже маститых ученых, поучаствовать в научных экспериментах, своими руками собрать робота и запустить в плавание модель корабля, а также ознакомиться с новейшими инновационными разработками в разных областях — всё это было доступно посетителям Всероссийского фестиваля NAUKA0+, прошедшего в Красноярске.

В этом году фестиваль NAUKA0+ проходил в нашем городе во второй раз, и, как заявила вице-премьер правительства Красноярского края Наталья Рязанцева, в планах — проводить его у нас ежегодно.

NAUKA0+ — это масштабный научный фестиваль, который проходит в России c 2011, охватывает десятки городов и имеет своей целью популяризацию науки среди широкой аудитории. В организации фестиваля принимают участие ведущие федеральные и региональные вузы, научные организации, высокотехнологичные и инновационные предприятия при поддержке федеральной и местной администраций.

Так, в Красноярске организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки РФ, Правительство Красноярского края, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Сибирский федеральный университет. Главным партнером и соорганизатором фестиваля стала одна из крупнейших компаний региона — «Норникель».

Прошедший фестиваль NAUKA0+ стал настоящим научным праздником, где люди всех возрастов могли приобщиться к науке, в легкой игровой форме постичь законы химии и физики, лично принять участие в увлекательных экспериментах, посмотреть зрелищные шоу на научные темы, познакомиться с молодыми и известными учеными.

Многие красноярцы приходили на фестиваль целыми семьями, и каждый находил что-то интересное для себя.

В этом и заключается главная задача фестиваля — показать, что наука — это весело и увлекательно, и погрузиться в ее невероятно интересный мир можно в любом возрасте.