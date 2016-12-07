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Фоторепортаж: Наука рядом

Фоторепортаж: Наука рядом

07.12.2016
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Исполнение старинного студенческого гимна Gaudeamus на торжественной церемонии открытия дало воодушевляющий старт фестивалю NAUKA0+.
Интерактивность — главная составляющая фестиваля NAUKA0+. Даже в торжественной церемонии его открытия можно было принять непосредственное участие.
NAUKA0+ в первую очередь адресован молодой аудитории. Развлечения и шоу соответствующие.
Пространство фестиваля было организовано в виде интерактивной выставки «Город открытий». В этом городе были свои улицы, проспекты, площади и даже предприятия.
Папа, мама, я — «научная» семья. Фестиваль в Красноярске полностью подтвердил статус семейного праздника.

В этом году фестиваль NAUKA0+ проходил в нашем городе во второй раз, и, как заявила вице-премьер правительства Красноярского края Наталья Рязанцева, в планах — проводить его у нас ежегодно.

За три дня «Город открытий» посетили около 34 тысяч человек. Естественно, в основной массе — дети.
Площадки робототехники были одними из самых популярных у мальчишек.
Робота можно было не только самому собрать, но и испытать в действии.
Возле молодых ученых постоянно кружились стайки ребятни в ожидании очередных научных «фокусов».
Не просто посмотреть, а поучаствовать в эксперименте было самым интересным.
Настоящий ученый должен быть готов к самым смелым экспериментам.

NAUKA0+ — это масштабный научный фестиваль, который проходит в России c 2011, охватывает десятки городов и имеет своей целью популяризацию науки среди широкой аудитории. В организации фестиваля принимают участие ведущие федеральные и региональные вузы, научные организации, высокотехнологичные и инновационные предприятия при поддержке федеральной и местной администраций.

NAUKA0+ для самых маленьких — это «учеба и игра».
Кто сказал, что наука — это для взрослых?
С мамой любое научное открытие по плечу.

Так, в Красноярске организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки РФ, Правительство Красноярского края, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Сибирский федеральный университет. Главным партнером и соорганизатором фестиваля стала одна из крупнейших компаний региона — «Норникель».

Площадка генерального партнера фестиваля компании «Норникель» была одна из самой больших на выставке — здесь было организовано сразу несколько тематических зон.
В купольном кинотеатре демонстрировался фильм, посвященный юбилею компании «Норникель».
В зоне «Верфь» площадки «Норникеля» можно было своими руками собрать модель ледокола.
Собранную модель корабля можно было запустить в бассейне. В роли «морехода» решил испытать себя заместитель Председателя ЗС края Дмитрий Свиридов.
Также на площадке «Норникеля» посетителей обучали собственноручно отливать из олова фигурки. Их можно было забрать на память. Специально для фестиваля компания выделила несколько килограммов металла.

Прошедший фестиваль NAUKA0+ стал настоящим научным праздником, где люди всех возрастов могли приобщиться к науке, в легкой игровой форме постичь законы химии и физики, лично принять участие в увлекательных экспериментах, посмотреть зрелищные шоу на научные темы, познакомиться с молодыми и известными учеными.

В числе первых посетителей фестиваля отметились губернатор края Виктор Толоконский и мэр города Эдхам Акбулатов, а также вице-премьер краевого правительства Наталья Рязанцева и депутаты заксобрания.
«Мы совсем немного прошли по выставке, но увидели много удивительного, интересного, нового. И еще раз убедились, насколько талантливы наши ученые и исследователи, насколько талантливы наши дети», — рассказал Виктор Толоконский.
В выставке «Город открытий» приняли участие более 40 организаций: практически все красноярские вузы, а также исследовательские институты, высокотехнологичные предприятия и компании.
К участию в выставке организаторы пригласили молодых, но уже успешных ученых — пример для подрастающего поколения.
Химические опыты были одной из самых зрелищных и потому востребованных у аудитории частей программы фестиваля.

Многие красноярцы приходили на фестиваль целыми семьями, и каждый находил что-то интересное для себя.

В рамках выставки прошли более 300 мероприятий из различных сфер научного знания.
В игровой форме серьезные научные знания усваиваются быстрее и с удовольствием.
Каждый на фестивале мог найти занятие по душе.
Организаторы позаботились и о культурной программе фестиваля.
Наука объединяет представителей всех поколений.
NAUKA0+: ждем продолжения в следующем году!

В этом и заключается главная задача фестиваля — показать, что наука — это весело и увлекательно, и погрузиться в ее невероятно интересный мир можно в любом возрасте.

Рязанцева Наталья Владимировна
Рязанцева Наталья Владимировна
Заместитель председателя правительства Красноярского края

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