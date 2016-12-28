Фоторепортаж: мастер-класс для детей в Traveler`s Coffee

Готовить любят не только повара в белоснежных колпаках и домохозяйки — дети тоже не прочь научиться делать аккуратные сэндвичи, печь сладости и прочие вкусняшки. Под чутким руководством стряпают они ничуть не хуже взрослых. Мы убедились в этом, побывав на детском мастер-классе в кофейне Traveler`s Coffee на ул. Карла Маркса, 95.

Кулинарные мастер-классы для детей в кофейне Traveler`s Coffee проводят каждые выходные. По воскресеньям, а иногда — и по субботам, толпа ребятишек с родителями в назначенный час приходят в кофейню, чтобы осваивать азы кулинарии. В один день в Traveler`s Coffee могут проходить сразу несколько мастер-классов — отбоя от желающих нет, поэтому родителям стоит записываться заранее и выбирать подходящее время.

По словам организаторов, дети научились готовить уже половину сладкой витрины кофейни. Но кондитерскими изделиями дело не ограничивается: недавно в меню были сэндвичи, а в скором времени поварят обещают научить стряпать пиццу. Некоторые блюда готовят по-отдельности — тогда у каждого ребенка получается свое пирожное или сэндвич, а некоторые — коллективно.

Кулинарные занятия проводят для детей от 4-х до 8-ми лет — ребятишкам этого возраста творить за общим столом будет интереснее всего. За все время у проекта появились свои «старички» — эти поварята бывают практически на каждом занятии и знают коллег по цеху.

Мастер-класс длится около часа: некоторые блюда успевают приготовить всего за 45 минут (профессиональная техника на кухне заведения позволяет), но более сложные шедевры требуют не только усидчивости от поварят, но и больших временных затрат — тогда удовольствие растягивается до полутора часов.

Кулинарными мастер-классами в Traveler’s Coffee не ограничиваются. Так, для детей от 5 до 8 лет здесь стартует новый проект — английский мастер-класс Kids Club, которые будет проходить каждую среду в 19:00.

Кофейня Traveler’s Coffee Адрес: ул. Карла Маркса, 95

Тел.: (391) 288-30-30

«ВКонтакте»: vk.com/travelerscoffee_krsk_kmarksa95

Инстаграм: travelerscoffee_krsk_kmarksa95/ ул. Карла Маркса, 95(391) 288-30-30

Записать ребенка на мастер-класс для маленьких поваров и не только, а также узнать подробные условия можно по телефону (391) 288-30-30 и в группе во «ВКонтакте». Так что если вы еще не определились с досугом для малыша и в поисках новых впечатлений и любимого увлечения, почему бы не выбрать кулинарию?