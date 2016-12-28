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Фоторепортаж: мастер-класс для детей в Traveler`s Coffee

Фоторепортаж: мастер-класс для детей в Traveler`s Coffee

Интернет-газета Newslab.ru
28.12.2016
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Кулинарные мастер-классы для детей в кофейне Traveler`s Coffee проводят каждые выходные. По воскресеньям, а иногда — и по субботам, толпа ребятишек с родителями в назначенный час приходят в кофейню, чтобы осваивать азы кулинарии. В один день в Traveler`s Coffee могут проходить сразу несколько мастер-классов — отбоя от желающих нет, поэтому родителям стоит записываться заранее и выбирать подходящее время.

Сегодня в программе — печенье с глазурью. И у, на первый взгляд, легкого рецепта есть свои подводные камни.
Начинаем с главного — замешиваем тесто.
Тесто, как и полагается, липнет к рукам и тренирует терпение маленьких шеф-поваров.
Если что-то не получается, добрый наставник всегда подскажет и поможет.
В итоге у всех получаются симпатичные шарики, которые очень скоро отправятся в духовку.

По словам организаторов, дети научились готовить уже половину сладкой витрины кофейни. Но кондитерскими изделиями дело не ограничивается: недавно в меню были сэндвичи, а в скором времени поварят обещают научить стряпать пиццу. Некоторые блюда готовят по-отдельности — тогда у каждого ребенка получается свое пирожное или сэндвич, а некоторые — коллективно.

Кулинарные занятия проводят для детей от 4-х до 8-ми лет — ребятишкам этого возраста творить за общим столом будет интереснее всего. За все время у проекта появились свои «старички» — эти поварята бывают практически на каждом занятии и знают коллег по цеху.

Второй шаг на пути к чаепитию — крем и украшения. Тем, кто укротил тесто, бояться нечего!
Главная опасность — съесть крем по пути.
Видна рука профессионала — за плечами не один кулинарный мастер-класс.
Последние штрихи — эффектный декор. В ход идут разнообразные кондитерские украшения.
Каждое печенье получается уникальным, что называется — с душой!

Мастер-класс длится около часа: некоторые блюда успевают приготовить всего за 45 минут (профессиональная техника на кухне заведения позволяет), но более сложные шедевры требуют не только усидчивости от поварят, но и больших временных затрат — тогда удовольствие растягивается до полутора часов.

В итоге у каждого получилось праздничное печенье с индивидуальным дизайном. такое легко можно приготовить
Как мы знаем, у соседа всегда вкуснее!
Завершает мастер-класс — чаепитие, маленьких поваров переполняет гордость за собственные шедевры.
С чашкой какао, кофе или молока печенье еще вкуснее!
То, что делаешь сам — почти всегда вкусно. а под строгим надзором взрослых — тем более.

Кулинарными мастер-классами в Traveler’s Coffee не ограничиваются. Так, для детей от 5 до 8 лет здесь стартует новый проект — английский мастер-класс Kids Club, которые будет проходить каждую среду в 19:00.

Фото предоставлено администрацией кофейни Traveler's Coffee
Кофейня Traveler’s Coffee
Адрес: ул. Карла Маркса, 95
Тел.: (391) 288-30-30
«ВКонтакте»: vk.com/travelerscoffee_krsk_kmarksa95
Инстаграм: travelerscoffee_krsk_kmarksa95/

Записать ребенка на мастер-класс для маленьких поваров и не только, а также узнать подробные условия можно по телефону (391) 288-30-30 и в группе во «ВКонтакте». Так что если вы еще не определились с досугом для малыша и в поисках новых впечатлений и любимого увлечения, почему бы не выбрать кулинарию?

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