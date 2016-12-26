Репортаж из соцсетей: Срываем бонусы на свой вкус!

Путешествия — возможность открыть что-то новое...
⭐️⭐️Участвуй в творческом конкурсе от Tele2 и получай ценные призы ⭐️⭐️! 1.Сделай фотографию, подтверждающую твой лайфстайл (спорт🏂, мода👗, путешествия✈️🏝, домашний уют🏡,музыка /кино 🎸🎬, активная городская жизнь🚕🌆) 2.Размести фото в соц. сетях с определенным хештегом: #lifestyleTele2 во всех фото, и по категориям #cinemaTele2 #citylifeTele2 #sportTele2 #fashionTele2 #sweethomeTele2 #traveltele2 3.Экспертное жюри каждую неделю, будет выбирать лучшую фотографию в своей категории. Все подробности 👉 promo.tele2.ru За фото спасибо 📷:@egorlyubarsky
Фото опубликовано Владивосток / Vladivostok 🇷🇺⚓️ (@gorod_vladivostok_) Дек 25 2016 в 2:32 PST
«Живые» эмоции — на концерте любимого исполнителя.
Фото опубликовано @doronina.alexandra Дек 18 2016 в 2:34 PST
Быть модной — значит уметь себя подать в лучшем свете.
Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SOPHIE BELUTINA (@osophiesophie) Дек 23 2016 в 5:19 PST
В городе есть чем полюбоваться!
#Москва #декабрь2016 #прогулки #краснаяплощадь #ВДНХ #lifestyletele2, #citylifetele2
Фото опубликовано Алексей (@alexzemkin) Дек 22 2016 в 11:32 PST
Дома тоже хорошо! С интересной книгой и ароматным кофе.
Кофе и хорошая книга — проверенное временем сочетание, как... я и #tele2, ахаха;） Серьезно, я на этом номере больше 12 лет😱 Я закончила универ, несколько лет работала по специальности, сменила профессию и выучилась новой с нуля, побывала в Европе и Азии, сфотографировала сотню концертов и тысячу людей, обрела и потеряла десятки друзей, родила ребенка, выпила миллиард чашек кофе... и все тот же телефонный номер и заученные до автомата цифры. С оператором тоже произошло много всякого: старый добрый Акос мутировал в Ростелеком, а потом — в Теле2. И вот, спустя 12 лет — мы все еще вместе. Так и до серебряной свадьбы дойдем, хе-хе :） #sweethomeTele2 #lifestyletele2
Фото опубликовано @doronina.alexandra Дек 20 2016 в 3:23 PST
Чтобы получить особенные подарки, успевайте до 28 декабря 2016 года подключиться к сети Tele2 и зарегистрироваться на сайте promo.tele2.ru.