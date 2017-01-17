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«День снега на лыжах» в Красноярске

«День снега на лыжах» в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
17.01.2017
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«День снега на лыжах» был организован в рамках благотворительного проекта «На лыжи!». Он реализуется с 2016 года на территории Республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской области. Инициаторами проекта выступают En+ Group, компания РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России.

Красноярцы в очередной раз доказали, что лыжи — один из любимых у нас видов спорта, и даже вполне ощутимый морозец не помеха для того, чтобы выйти на лыжню. Отметить «День снега на лыжах» на Татышев приехали более трех тысяч горожан — в основном семьи с детьми. Организаторы приготовили для них настоящий праздник спорта — со множеством площадок и локаций.

«День снега на лыжах» — семейный праздник.
В гонке на открытой лыжне приняли участие более 200 человек. Все получили сувениры от организаторов.
Лыжи — один из самых доступных видов спорта.
Заниматься им можно с самого юного возраста.
Вовлечение молодежи в массовый спорт — главная цель организаторов «Дня снега на лыжах».

Можно было не только покататься на лыжах, но, к примеру, поиграть в зимний гольф, поучаствовать в снежном биатлоне, перетягивании каната на плюшке, «пострелять» в хоккейном тире. Развлечений была масса на любой возраст. Самые активные участники получали призы и сувениры.

Центральными мероприятиями праздника были соревнования по лыжным гонкам. «Историческим» событием стала первая лыжная «битва» берегов — эстафета на 300 м. Участие в ней приняли команды по 40 человек с левого и правого берегов города. В итоге, быстрее оказались лыжники правобережья.

На старте каждого участника этой исторической битвы подбадривали Николай Зимятов, четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, и Александр Завьялов, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, призер Олимпийских игр. Друзья прибыли в Красноярск специально на праздник День снега на лыжах. В этот день они раздавали красноярцам автографы, фотографировались и отвечали на все вопросы, связанные со спортивной карьерой «звезд».

Легенды мирового лыжного спорта — четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов (справа) и чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, призер Олимпийских игр Александр Завьялов — специально приехали в Красноярск на «День снега на лыжах».
В рамках «Дня снега на лыжах» состоялась первая лыжная битва берегов — команды от левого и правого берегов города состязались в эстафете на 300-метровой дистанции.
Семейные старты стали одним из центральных мероприятий праздника.
Участие в семейной эстафете приняли 20 красноярских семей.
Участникам семейных стартов нужно было преодолеть 100-метровую трассу с 9 этапами испытаний. Причем не только на лыжах, но и вот так — ползком.

Все желающие смогли принять участие в гонке на открытой лыжне дистанцией 3,7 км. Одними из самых захватывающих стали семейные старты, участники которых должны были преодолеть стометровую спортивную трассу с различными испытаниями. На состязания заявились 20 семей, а в результате победа и главный приз от РУСАЛа и En+ Group — телевизор — достались семье Гринько.

«Сибирь невозможно представить без лыжных гонок. Одна из наших задач — чтобы как можно больше людей занимались физической культурой, спортом и, конечно, лыжными гонками. Приятно отметить, что крупные компании, которые успешно работают в Красноярском крае, подхватили инициативу и поддерживают большой проект „На лыжи!“. Этот проект объединяет сотни любителей лыжного спорта во многих территориях нашей большой страны», — заявил министр спорта края Сергей Алексеев.

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев: «Сибирь невозможно представить без лыжных гонок. Одна из наших задач — чтобы как можно больше людей занимались физической культурой, спортом и, конечно, лыжами».
В рамках «Дня снега на лыжах» тренеры по лыжному спорту, работающие с детьми и молодежью, получили удостоверения с подтверждением квалификации. Удостоверения вручал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.
Удостоверения получили более 20 тренеров из Красноярска, Ачинска, Краснотуранска.
Слева направо: министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов, депутат краевого Заксобрания, трехкратный чемпион мира, вице-чемпион Олимпийских игр Павел Ростовцев.

Управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов со своей стороны подчеркнул, что РУСАЛ всегда активно поддерживает всевозможные спортивные инициативы, а коллектив КрАЗа неизменно принимает активное участие в различных соревнованиях — как корпоративных, так и городских. К примеру, на «День снега на лыжах» от предприятия заявились сразу четыре команды, отметил Курьянов.

«Где, как не в Сибири, каждый второй должен уверенно стоять на лыжах. Наша совместная инициатива направлена на то, чтобы привлечь и возродить традиции лыжного спорта, воспитать новое поколение чемпионов и, конечно, развить массовость. Вовлекая молодых людей в массовый спорт, мы готовим базу для будущего страны — растим здоровых и энергичных людей, которые будут делать мир вокруг себя лучше», — заявил управляющий директор КрАЗа.

Помимо лыжных соревнований организаторы приготовили горожанам массу веселых развлечений. Например — перетягивание каната на плюшках.
Один из этапов семейных стартов.
Такие праздники как «День снега на лыжах» объединяют семьи и позволяют взрослым на собственном примере показать детям, что спорт — это не только полезно, но и увлекательно.
Семья, победившая в семейных стартах, получила в качестве приза телевизор от организаторов — РУСАЛа и En+ Group.
Возле центральной елки были организованы развлекательные площадки — зимний гольф, снежный биатлон, перетягивание каната на плюшке, хоккейный тир. Лыжные соревнования проходили по другую сторону моста.

«Я рад, что этот замечательный праздник, несмотря на мороз, многие семьи решили провести по-спортивному. Вслед за Иркутском, Хакасией, Дивногорском на лыжи встает сегодня и Красноярск. Лыжные гонки всегда были наиболее массовым и доступным видом спорта. Он дает нам не только будущих чемпионов, но и закладывает спорт как семейную традицию. А это залог здоровья нации», — подчеркнул представитель компании En+ Group, генеральный директор ПАО «Красноярская ГЭС» Сергей Каминский.

Организаторами праздника Дня снега на лыжах выступили: министерство спорта Красноярского края, главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска, компании «РУСАЛ Красноярск» и En+, КГАУ «Центр спортивной подготовки» и МАУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий».

Алексеев Сергей Игоревич
Алексеев Сергей Игоревич
Министр спорта Красноярского края
Курьянов Евгений Юрьевич
Курьянов Евгений Юрьевич
Управляющий директор Красноярского алюминиевого завода
Каминский Сергей Николаевич
Каминский Сергей Николаевич
Генеральный директор Красноярской ГЭС

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