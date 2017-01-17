«День снега на лыжах» в Красноярске

В минувшее воскресенье на острове Татышев прошел семейный спортивный праздник «День снега на лыжах». Неслабый мороз не испугал красноярцев — площадки мероприятия посетили более трех тысяч человек.

«День снега на лыжах» был организован в рамках благотворительного проекта «На лыжи!». Он реализуется с 2016 года на территории Республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской области. Инициаторами проекта выступают En+ Group, компания РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России.

Красноярцы в очередной раз доказали, что лыжи — один из любимых у нас видов спорта, и даже вполне ощутимый морозец не помеха для того, чтобы выйти на лыжню. Отметить «День снега на лыжах» на Татышев приехали более трех тысяч горожан — в основном семьи с детьми. Организаторы приготовили для них настоящий праздник спорта — со множеством площадок и локаций.

Можно было не только покататься на лыжах, но, к примеру, поиграть в зимний гольф, поучаствовать в снежном биатлоне, перетягивании каната на плюшке, «пострелять» в хоккейном тире. Развлечений была масса на любой возраст. Самые активные участники получали призы и сувениры.

Центральными мероприятиями праздника были соревнования по лыжным гонкам. «Историческим» событием стала первая лыжная «битва» берегов — эстафета на 300 м. Участие в ней приняли команды по 40 человек с левого и правого берегов города. В итоге, быстрее оказались лыжники правобережья.

На старте каждого участника этой исторической битвы подбадривали Николай Зимятов, четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, и Александр Завьялов, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, призер Олимпийских игр. Друзья прибыли в Красноярск специально на праздник День снега на лыжах. В этот день они раздавали красноярцам автографы, фотографировались и отвечали на все вопросы, связанные со спортивной карьерой «звезд».

Все желающие смогли принять участие в гонке на открытой лыжне дистанцией 3,7 км. Одними из самых захватывающих стали семейные старты, участники которых должны были преодолеть стометровую спортивную трассу с различными испытаниями. На состязания заявились 20 семей, а в результате победа и главный приз от РУСАЛа и En+ Group — телевизор — достались семье Гринько.

«Сибирь невозможно представить без лыжных гонок. Одна из наших задач — чтобы как можно больше людей занимались физической культурой, спортом и, конечно, лыжными гонками. Приятно отметить, что крупные компании, которые успешно работают в Красноярском крае, подхватили инициативу и поддерживают большой проект „На лыжи!“. Этот проект объединяет сотни любителей лыжного спорта во многих территориях нашей большой страны», — заявил министр спорта края Сергей Алексеев.

Управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов со своей стороны подчеркнул, что РУСАЛ всегда активно поддерживает всевозможные спортивные инициативы, а коллектив КрАЗа неизменно принимает активное участие в различных соревнованиях — как корпоративных, так и городских. К примеру, на «День снега на лыжах» от предприятия заявились сразу четыре команды, отметил Курьянов.

«Где, как не в Сибири, каждый второй должен уверенно стоять на лыжах. Наша совместная инициатива направлена на то, чтобы привлечь и возродить традиции лыжного спорта, воспитать новое поколение чемпионов и, конечно, развить массовость. Вовлекая молодых людей в массовый спорт, мы готовим базу для будущего страны — растим здоровых и энергичных людей, которые будут делать мир вокруг себя лучше», — заявил управляющий директор КрАЗа.

«Я рад, что этот замечательный праздник, несмотря на мороз, многие семьи решили провести по-спортивному. Вслед за Иркутском, Хакасией, Дивногорском на лыжи встает сегодня и Красноярск. Лыжные гонки всегда были наиболее массовым и доступным видом спорта. Он дает нам не только будущих чемпионов, но и закладывает спорт как семейную традицию. А это залог здоровья нации», — подчеркнул представитель компании En+ Group, генеральный директор ПАО «Красноярская ГЭС» Сергей Каминский.

Организаторами праздника Дня снега на лыжах выступили: министерство спорта Красноярского края, главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска, компании «РУСАЛ Красноярск» и En+, КГАУ «Центр спортивной подготовки» и МАУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий».