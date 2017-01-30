Фоторепортаж: Воля, сила, мужество

Спортсмены — мужчины и женщины, представлявшие Красноярский край, завоевали в этом году 4 медали: 1 золотую, 2 серебряных и 1 бронзовую награды. Newslab.ru выбрал лучшие кадры с турнира.

В этом году с 27 по 29 января на коврах Ярыгинского турнира встречались 209 мужчин и 138 женщин из 15 стран мира. За победу боролись спортсмены из Азербайджана, Болгарии, Италии Румынии, Белоруссии, Китая, США, Германии, Ирана, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Узбекистана. Красноярский край на турнире представляли 32 спортсмена — 12 девушек и 20 мужчин.

Победителем общекомандного зачета у мужчин стала сборная России (25 медалей), 4 медали на счету борцов из Ирана, по одной медали у сборной США, Монголии и Японии.

Победителем общекомандного зачета у женщин стала российская сборная (10 медалей), 9 медалей на счету монголок, 6 наград у японок. 3 награды у спортсменок из США, 2 медали на счету представительниц Болгарии, по одной медали у Кыргызстана и Азербайджана.

В женской части соревнований красноярки Юлия Пронцевич (60 кг) и Алена Стародубцева (75 кг) завоевали серебряные медали. В мужской части турнира победу принесли два наших земляка — Юрий Белоновский (97 кг) выиграл бронзу, а Исраил Касумов стал победителем в весе до 70 кг.