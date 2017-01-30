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Фоторепортаж: Воля, сила, мужество

Фоторепортаж: Воля, сила, мужество

Интернет-газета Newslab.ru
30.01.2017
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В этом году с 27 по 29 января на коврах Ярыгинского турнира встречались 209 мужчин и 138 женщин из 15 стран мира. За победу боролись спортсмены из Азербайджана, Болгарии, Италии Румынии, Белоруссии, Китая, США, Германии, Ирана, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Узбекистана. Красноярский край на турнире представляли 32 спортсмена — 12 девушек и 20 мужчин.

Показательные выступления в день открытия турнира.
28-й турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин».
Ожесточенная борьба среди женщин.
Вовсе неслабый пол!
Традиционно в турнире участвуют спортсмены из разных стран.
Классика вольной борьбы — удушающий прием.

Победителем общекомандного зачета у мужчин стала сборная России (25 медалей), 4 медали на счету борцов из Ирана, по одной медали у сборной США, Монголии и Японии.

В поисках удобного захвата...
Кажется, получилось!
Благодарные объятия коллег по команде.
Главное — дотянуться...
За секунду до броска на ковер.
Судья смотрит в оба.

Победителем общекомандного зачета у женщин стала российская сборная (10 медалей), 9 медалей на счету монголок, 6 наград у японок. 3 награды у спортсменок из США, 2 медали на счету представительниц Болгарии, по одной медали у Кыргызстана и Азербайджана.

А вот это было неожиданно!
Впрочем, и к такому захвату соперница, кажется, была не готова.
Побеждает сильнейший.
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский на церемонии награждения.
Исраил Касумов получил приз губернатора Красноярского края — сертификат на 300 тысяч рублей.
Иностранцы тоже рады!

В женской части соревнований красноярки Юлия Пронцевич (60 кг) и Алена Стародубцева (75 кг) завоевали серебряные медали. В мужской части турнира победу принесли два наших земляка — Юрий Белоновский (97 кг) выиграл бронзу, а Исраил Касумов стал победителем в весе до 70 кг.

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