«Привет из будущего»: Топ-5 лучших лабораторий Академгородка

Лаборатория фотобиологии (Институт биофизики СО РАН)
Главная тема исследований лаборатории фотобиологии — биолюминесценция. Свечение живых организмов широко распространено в природе, преимущественно среди морских обитателей. Например, среди живущих в Сибири наземных обитателей свечение излучают светлячки, почвенные черви и грибница опенка.
Лаборатория радиоспектроскопии и спиновой электроники (Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН)
В этой лаборатории на наноуровне изучают свойства и характеристики новых материалов.
Лаборатория каталитической химии угля и биомассы (Институт химии и химической технологии СО РАН)
В лаборатории идут работы по созданию новых подходов к переработке угля и биомассы, в основном отходов древесины. Основная цель — наладить утилизацию всех основных компонентов биомассы.
Лаборатория биогеохимических циклов в лесных экосистемах и лаборатория экофизиологии биогеоценозов криолитозоны (Институт леса им. В.Н Сукачева СО РАН)
Ученые в этих лабораториях изучают воздействие глобального потепления на продуктивность лесов, а также вопрос влияния таяния вечной мерзлоты на уровень углерода в атмосфере.
Лаборатория химической физики (Институт вычислительного моделирования СО РАН)
Здесь ведут разработку новых видов мембран, необходимых для разделения различных смесей — жидкостей, газов.
Мы от всей души поздравляем всех причастных с Днём российской науки! Экскурсия по лабораториям Красноярского научного центра и знакомство с работами ученых наглядно показывают — красноярская наука живет и развивается. Ученые работают на современном оборудовании, а их исследования и разработки имеют не только фундаментальное, но и прикладное применение — приносят пользу нам с вами!