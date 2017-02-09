«Привет из будущего»: Топ-5 лучших лабораторий Академгородка

В красноярском Академгородке работает более 50 лабораторий. Тесты для диагностики энцефалита, лекарства из коры дуба и березы, последствия глобального потепления для региона — лишь малая часть их изысканий. Для нас устроили экскурсию по лучшим лабораториям федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр» СО РАН и рассказали о самых интересных работах и открытиях красноярских ученых.

Лаборатория фотобиологии (Институт биофизики СО РАН)

Главная тема исследований лаборатории фотобиологии — биолюминесценция. Свечение живых организмов широко распространено в природе, преимущественно среди морских обитателей. Например, среди живущих в Сибири наземных обитателей свечение излучают светлячки, почвенные черви и грибница опенка.

Лаборатория радиоспектроскопии и спиновой электроники (Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН)

В этой лаборатории на наноуровне изучают свойства и характеристики новых материалов.

Лаборатория каталитической химии угля и биомассы (Институт химии и химической технологии СО РАН)

В лаборатории идут работы по созданию новых подходов к переработке угля и биомассы, в основном отходов древесины. Основная цель — наладить утилизацию всех основных компонентов биомассы.

Лаборатория биогеохимических циклов в лесных экосистемах и лаборатория экофизиологии биогеоценозов криолитозоны (Институт леса им. В.Н Сукачева СО РАН)

Ученые в этих лабораториях изучают воздействие глобального потепления на продуктивность лесов, а также вопрос влияния таяния вечной мерзлоты на уровень углерода в атмосфере.

Лаборатория химической физики (Институт вычислительного моделирования СО РАН)

Здесь ведут разработку новых видов мембран, необходимых для разделения различных смесей — жидкостей, газов.

Мы от всей души поздравляем всех причастных с Днём российской науки! Экскурсия по лабораториям Красноярского научного центра и знакомство с работами ученых наглядно показывают — красноярская наука живет и развивается. Ученые работают на современном оборудовании, а их исследования и разработки имеют не только фундаментальное, но и прикладное применение — приносят пользу нам с вами!