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«Привет из будущего»: Топ-5 лучших лабораторий Академгородка

«Привет из будущего»: Топ-5 лучших лабораторий Академгородка

Интернет-газета Newslab.ru
09.02.2017
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Лаборатория фотобиологии (Институт биофизики СО РАН)

Главная тема исследований лаборатории фотобиологии — биолюминесценция. Свечение живых организмов широко распространено в природе, преимущественно среди морских обитателей. Например, среди живущих в Сибири наземных обитателей свечение излучают светлячки, почвенные черви и грибница опенка.

За свечение живых организмов отвечают специальные белки. Впервые они были выделены в середине прошлого века. Свойства и применение этих белков — основной предмет изучения лаборатории.
Помимо фундаментальных исследований, красноярские ученые ведут работы по прикладному использованию биолюминесценции. Светящиеся белки можно применять в медицине и фармацевтике как «биологические фонарики».
К примеру, с помощью биолюминесцентных меток можно отслеживать местоположение и размер раковой опухоли. В сравнении с применяемыми сегодня радиоактивными метками, светящиеся метки безвредны для организма и не уступают радиоактивным по чувствительности.
Одна из работ красноярских ученых связана с использованием биолюминистцентной метки для определения вируса клещевого энцефалита.
В красноярской лаборатории было выделено около двух десятков неизвестных ранее белков, отвечающих за свечение живых организмов.

Лаборатория радиоспектроскопии и спиновой электроники (Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН)

В этой лаборатории на наноуровне изучают свойства и характеристики новых материалов.

Инженер лаборатории Анна Лукьяненко рассказывает: исследования идут на наноуровне — он не виден человеческому глазу, нужны специальные дорогостоящие приборы.
Новые материалы изучают на силовом микроскопе. С помощью наноиголки он как бы «ощупывает» исследуемую поверхность.
Совместно с биологами сотрудники лаборатории ведут работу по созданию наноскальпеля для разрушения раковых клеток. Это исследование относится к тематике «медицины будущего».
Исследования ученых помогут в создании электроники нового поколения

Лаборатория каталитической химии угля и биомассы (Институт химии и химической технологии СО РАН)

В лаборатории идут работы по созданию новых подходов к переработке угля и биомассы, в основном отходов древесины. Основная цель — наладить утилизацию всех основных компонентов биомассы.

Ученые разрабатывают катализаторы, до 10 раз ускоряющие скорость химической реакции и переработку древесных отходов.
Еще одно направление работы — получение из древесины новых химических продуктов. Сфера их использования очень широкая — от пищевой промышленности до медицины.
Доктор химических наук Борис Кузнецов рассказывает: получаемые из древесины вещества могут быть использованы при изготовлении сосудоукрепляющих лекарств, БАДов и других препаратов
Одно из возможных применений древесных отходов — создание органоминеральных удобрений.
Из 20 ученых, работающих в лаборатории, треть — это молодежь.
Все разработки сотрудников лаборатории запатентованы — число патентов исчисляется десятками.
Из коры дуба красноярские ученые получили энтеросорбент, который по своим свойствам не уступает другим известных аналогам.

Лаборатория биогеохимических циклов в лесных экосистемах и лаборатория экофизиологии биогеоценозов криолитозоны (Институт леса им. В.Н Сукачева СО РАН)

Ученые в этих лабораториях изучают воздействие глобального потепления на продуктивность лесов, а также вопрос влияния таяния вечной мерзлоты на уровень углерода в атмосфере.

Исследования ведутся на нескольких уровнях. Один из них — уровень почвы: в вечной мерзлоте сконцентрировано много углерода, который в случае глобального потепления будет выходить в атмосферу.
Завлаборатории биогеохимических циклов в лесных экосистемах Анатолий Прокушкин рассказывает: одно из направлений работы — оценка баланса углерода в регионе: соотношение количества выбрасываемых и поглощаемых парниковых газов в атмосфере.
Внутри колбы — образец почвы. Таких образцов в лаборатории много — их собирают в разных точках края.
С помощью газового анализатора Светлана Евграфова измеряет концентрации метана и углерода в образцах почвы.
Еще один уровень изучения вопроса — высотные мачты, расположенные в пяти разных точках региона. Установленное на них оборудование измеряет потоки углерода и метана в атмосфере.
Эти данные используются для дальнейших лабораторных исследований.

Лаборатория химической физики (Институт вычислительного моделирования СО РАН)

Здесь ведут разработку новых видов мембран, необходимых для разделения различных смесей — жидкостей, газов.

Для работы над этим исследованием в Красноярск приехали молодые ученые из Казани и Омска — Денис и Вера.
Научный сотрудник Илья Рыжков рассказывает: ученые заняты разработкой мембраны с управляемым механизмом разделения. Регулируя электрический заряд, можно будет менять свойства мембраны, «настраивая» ее на пропуск тех или иных компонентов.
Создание мембраны — долгий и многоступенчатый процесс.
Ученые работают на сложном оборудовании.
Подобные мембраны могут быть использованы в промышленном производстве. К примеру, чтобы улавливать малые концентрации драгоценных или токсичных металлов из растворов.

Мы от всей души поздравляем всех причастных с Днём российской науки! Экскурсия по лабораториям Красноярского научного центра и знакомство с работами ученых наглядно показывают — красноярская наука живет и развивается. Ученые работают на современном оборудовании, а их исследования и разработки имеют не только фундаментальное, но и прикладное применение — приносят пользу нам с вами!

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