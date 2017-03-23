22 марта красноярцы проверили экологическое зрение — приняли участие в стартовой акции 2017 года в рамках главного всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут». Корреспондент Newslab.ru посетил это мероприятие и готов рассказать, как это было.

Вчера на площади у Театра оперы и балета было людно — любопытным прохожим предложили проверить зрение с помощью необычной таблицы: вместо традиционных букв на ней изображены животные из Красной Книги России — от относительно распространенных (например, беломордого дельфина и ушастого тюленя) до вымирающих видов (манула, амурского тигра и прочие). Чем меньше численность животных, тем сложнее разглядеть их на таблице — ровно как и в дикой природе нашей страны.

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Необычная акция не случайна — ровно сто лет назад на берегу Байкала был основан первый в истории России заповедник — Баргузинский. Он был создан ради спасения баргузинского соболя, численность которого в начале ХХ века катастрофически снизилась. Тогда редкое животное удалось спасти, однако конец у подобных историй не всегда счастливый. Именно поэтому группа компаний En+ Group начинает готовиться к главному всероссийскому экологическому марафону «360 минут» уже сейчас, в марте. Акция по проверке экологического зрения состоялась одновременно в 9 городах России, 25 марта она пройдет в Москве в Дарвиновском музее, а 26-го – в Геологическом музее им. Вернадского.

Экологические акции будут проходить с марта по октябрь на территории восьми регионов, десяти заповедников и национальных парков России. В экомарафоне примут участие до 100 тыс. человек. На сегодняшний день он является частью комплексной системы инициатив, проводимых En+ Group по защите Байкала и заповедных территорий. Среди них проекты, связанные с экопросвещением, эковолонтерством, поддержкой научных исследований, внедрение бизнес-технологий в природоохранную деятельность и другие.

«На „Столбах“ в рамках проекта компании En+ Group пройдут семь серьезных акций. Это, например, очистка скал от живописи, маркировка троп волонтерами, уборка мусора после туристов. Что касается стенда „проверки зрения“ сегодняшней акции, то он будет перемещен в сервисный центр. Каждый посетитель заповедника сможет увидеть, как происходит снижение численности животных на территории нашей страны. В нашем заповеднике тоже есть редкие виды животных — росомаха, рысь и другие», — рассказал директор заповедника «Столбы» Вячеслав Щербаков.

«Наши сотрудники обязательно будут участвовать в экологическом марафоне „360 минут“. Любой ответственный хозяйствующий субъект обязан заниматься проблемами окружающей среды, и эти проблемы должны решаться комплексно — не с помощью разовой акции, а с помощью серьезных инициатив. Одной из них и является экомарафон компании En+ Group», — отметил заместитель главного инженера Красноярской ГЭС Дмитрий Краснобаев.

Акция еще раз напомнила красноярцам о том, что человек является частью природы, и если мы не будем искать гармонию и жить в мире с окружающей средой, вкладывать время и средства в экологию планеты, то погубим не только природу, но и себя.