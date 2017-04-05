Фоторепортаж: Наука, атомы и молодежь

Главной целью чтений по-прежнему остается поиск и поддержка талантливой молодежи, которая проявляет интерес к исследованию актуальных вопросов современной науки и техники, в том числе и атомной энергетики. Их организаторами выступили Школа космонавтики, министерство образования края и Горно-химический комбинат.

В этом году в Курчатовских чтениях приняли участие 145 участников из пяти городов и шести районов Красноярского края. Талантливые дети встретились учеными-экологами региона и ведущиим специалистами Горно-химического комбината в формате круглого стола. Традиционно ученые ответили на вопросы юных исследователей, а также рассказали о последних технологиях в области науки и атомной энергетики.

Помимо обсуждения актуальных тем, школьники представили экологам и специалистам ГХК свои доклады по четырем секциям: «Применение достижений науки и техники. Выявление радиоактивности. Радиационные и химические технологии», «Природа и техносфера. Проблемы экологии», «Радиация и жизнь. Биологическое действие радиации в медицине. Здоровье», «Проблемы ядерной цивилизации. Экология, атомная энергетика и общество. Экологическая грамотность». Все докладчики Курчатовских чтений получили дипломы, которые пополнят их портфолио. Лучшие работы жюри из числа представителей научно-практической комиссии молодежной организации ГХК отметило памятными сувенирами.

«Хорошо, что подняли тему Года экологии: получилась продуктивная дискуссия. На вопросы наши эксперты сумели ответить достойно и исчерпывающе. Например, инженер по дозиметрическому контролю Вероника Шеленкова подробно рассказала о постоянном контроле за состоянием радиационной обстановки на всей территории, прилегающей к ГХК, и о комплексных исследованиях», — отметил ведущий круглого стола Курчатовских чтений, инженер по специальному учету ГХК Егор Орешкин.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГХК