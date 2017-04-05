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Фоторепортаж: Наука, атомы и молодежь

Фоторепортаж: Наука, атомы и молодежь

Интернет-газета Newslab.ru
05.04.2017
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В этом году в Курчатовских чтениях приняли участие 145 участников из пяти городов и шести районов Красноярского края. Талантливые дети встретились учеными-экологами региона и ведущиим специалистами Горно-химического комбината в формате круглого стола. Традиционно ученые ответили на вопросы юных исследователей, а также рассказали о последних технологиях в области науки и атомной энергетики.

С приветственным словом к участникам Курчатовских чтений обратился советник генерального директора ГХК Рудольф Жданов
Полный зал — все в предвкушении!
Ну а теперь за дело! Молодые таланты готовы задавать вопросы ученым
Первый вопрос
Красавицы-специалисты Горно-химического комбината
... они не только разбираются в атомной энергетике, но и прекрасно позируют на камеру
Девчонки тоже хотят стать учеными
Детский вопрос на серьезную тему
Развернулась большая дискуссия поколений
А что скажет об атомах и ядерной цивилизации совсем юный участник чтений?

Помимо обсуждения актуальных тем, школьники представили экологам и специалистам ГХК свои доклады по четырем секциям: «Применение достижений науки и техники. Выявление радиоактивности. Радиационные и химические технологии», «Природа и техносфера. Проблемы экологии», «Радиация и жизнь. Биологическое действие радиации в медицине. Здоровье», «Проблемы ядерной цивилизации. Экология, атомная энергетика и общество. Экологическая грамотность». Все докладчики Курчатовских чтений получили дипломы, которые пополнят их портфолио. Лучшие работы жюри из числа представителей научно-практической комиссии молодежной организации ГХК отметило памятными сувенирами.

Снова вопросы из зала
Ученые охотно делятся своими открытиями с подрастающим поколением
К обсуждению присоединился ведущий Чтений и инженер по спецучету ГХК Егор Орешкин
Парню очень интересно, как же обстоят дела в современной науке
Ну а теперь перейдем к награждению юных талантов
Курчатовские чтения прошли на ура! Сотрудники ГХК счастливы!
Общая фотография на память

«Хорошо, что подняли тему Года экологии: получилась продуктивная дискуссия. На вопросы наши эксперты сумели ответить достойно и исчерпывающе. Например, инженер по дозиметрическому контролю Вероника Шеленкова подробно рассказала о постоянном контроле за состоянием радиационной обстановки на всей территории, прилегающей к ГХК, и о комплексных исследованиях», — отметил ведущий круглого стола Курчатовских чтений, инженер по специальному учету ГХК Егор Орешкин.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГХК

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