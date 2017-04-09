Репортаж из соцсетей: Напиши меня полностью!

8 апреля красноярцы, как и жители других регионов России, приняли участие в международной акции «Тотальный диктант». В краевом центре тотальную проверку грамотности организовали на 34 площадках (в два раза больше, чем в прошлом году), в том числе в Черемушках, в Покровском и на Пашенном. Текст писали в университетах, библиотеках и школах и даже на Красноярской ГЭС. Смотрим, как это было!

Кто-то планировал пойти на «Диктант» и просто его написать, а в итоге стал «диктатором» — так называют тех, кто зачитывает текст.

В этом году планировала быть участником #тотальныйдиктант, но выпала честь быть по другую сторону — диктатором! 😀🙈👌🏽 Спасибо за доверие! Работаем дальше 🎙✊🏼 #тотальныйдиктант2017 #тд2017 Публикация от Сабина Кулиева (@sabinakulieva) Апр 8 2017 в 9:29 PDT

В этом году диктант писали даже на Красноярской ГЭС! Правда, не на улице, а в теплом лекционном зале. Зато потом можно было сходить на экскурсию по ГЭС полюбоваться отличными видами.

Селфи на «Диктанте» — самая модная «фишка»!

ТОТАЛЬНЫЙ 2017 написан 💪🏻 #тотальныйдиктант #СФУ #totaldict #красноярскнадиктанте Публикация от Алексей Дудаев (@alexeydudaev) Апр 8 2017 в 3:18 PDT

Многие приходили семейными парами.

Грамотность проверяли и люди в погонах.

Через несколько минут стану «диктатором» для нескольких десятков будущих и настоящих офицеров! ☝🏼🤘🏼 #totaldict #красноярскнадиктанте #тотальныйдиктант #всемдиктант Публикация от Василий Торгашин (@vastorg) Апр 8 2017 в 1:03 PDT

Еще один диктатор — Дмитрий Буевич — за работой.

Публика внимает и покусывает ручки — видимо, текст в этот раз попался не из простых.

Кто-то уже справился...

До встречи на «Тотальном диктанте-2018»!