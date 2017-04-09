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Репортаж из соцсетей: Напиши меня полностью!

Репортаж из соцсетей: Напиши меня полностью!

Интернет-газета Newslab.ru
09.04.2017
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Кто-то планировал пойти на «Диктант» и просто его написать, а в итоге стал «диктатором» — так называют тех, кто зачитывает текст.

В этом году диктант писали даже на Красноярской ГЭС! Правда, не на улице, а в теплом лекционном зале. Зато потом можно было сходить на экскурсию по ГЭС полюбоваться отличными видами.

Селфи на «Диктанте» — самая модная «фишка»!

ТОТАЛЬНЫЙ 2017 написан 💪🏻 #тотальныйдиктант #СФУ #totaldict #красноярскнадиктанте

Публикация от Алексей Дудаев (@alexeydudaev) Апр 8 2017 в 3:18 PDT

Многие приходили семейными парами.

Грамотность проверяли и люди в погонах.

Еще один диктатор — Дмитрий Буевич — за работой.

Источник: vk.com/td_kras

Публика внимает и покусывает ручки — видимо, текст в этот раз попался не из простых.

Источник: vk.com/td_kras

Кто-то уже справился...

Источник: vk.com/td_kras

До встречи на «Тотальном диктанте-2018»!

Источник: vk.com/td_kras

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