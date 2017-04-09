Репортаж из соцсетей: Напиши меня полностью!

Кто-то планировал пойти на «Диктант» и просто его написать, а в итоге стал «диктатором» — так называют тех, кто зачитывает текст.
В этом году планировала быть участником #тотальныйдиктант, но выпала честь быть по другую сторону — диктатором! 😀🙈👌🏽 Спасибо за доверие! Работаем дальше 🎙✊🏼 #тотальныйдиктант2017 #тд2017
Публикация от Сабина Кулиева (@sabinakulieva) Апр 8 2017 в 9:29 PDT
В этом году диктант писали даже на Красноярской ГЭС! Правда, не на улице, а в теплом лекционном зале. Зато потом можно было сходить на экскурсию по ГЭС полюбоваться отличными видами.
Селфи на «Диктанте» — самая модная «фишка»!
ТОТАЛЬНЫЙ 2017 написан 💪🏻 #тотальныйдиктант #СФУ #totaldict #красноярскнадиктанте
Публикация от Алексей Дудаев (@alexeydudaev) Апр 8 2017 в 3:18 PDT
Многие приходили семейными парами.
#тотальныйдиктант2017 ✒📝#великиймогучий #русскийязык #сфу #totaldict #орфография #пунктуация😄 #красноярскнадиктанте #проверканаграмотность😊 #першины
Публикация от Екатерина Першина (@katya.pershina) Апр 8 2017 в 2:44 PDT
Грамотность проверяли и люди в погонах.
Через несколько минут стану «диктатором» для нескольких десятков будущих и настоящих офицеров! ☝🏼🤘🏼 #totaldict #красноярскнадиктанте #тотальныйдиктант #всемдиктант
Публикация от Василий Торгашин (@vastorg) Апр 8 2017 в 1:03 PDT
Еще один диктатор — Дмитрий Буевич — за работой.
Публика внимает и покусывает ручки — видимо, текст в этот раз попался не из простых.
Кто-то уже справился...
До встречи на «Тотальном диктанте-2018»!