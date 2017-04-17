Фоторепортаж: Сезон энергоуборок

Этой весной энергетики одними из первых в Красноярске открыли сезон уборок территорий возле своих объектов. В течение нескольких недель сотрудники предприятий Сибирской генерирующей компании наведут порядок около всех ТЭЦ, насосных станций, тепловых пунктов и других производственных помещений.

Уже 7 апреля на объектах Красноярской теплотранспортной компании, входит в группу СГК, стартовали «санитарные пятницы». Специалисты района тепловых сетей № 5 убрали территорию вокруг своей базы в Свердловском районе, а также возле нескольких центральных тепловых пунктов.

«Многие объекты теплоэнергетики расположены во дворах жилых домов, поэтому мы стремимся поддерживать в порядке эти территории. Мы соберем и вывезем сухую траву и ветки, побелим бордюры и деревья, обновим фасады производственных помещений, чтобы наши объекты не только не портили облик города, но и украшали его», — рассказал Андрей Лихверов, заместитель начальника района тепловых сетей № 5 Красноярской теплотранспортной компании.

Вскоре к уборке подключились коллективы других предприятий СГК. 13 апреля молодежный актив Красноярской ТЭЦ-1 приводил в порядок парк возле станции. Шефство над этой территорией энергетики взяли давно. В этом году совместными усилиями за 4 часа работы ребятам удалось собрать около тысячи мешков мусора.

«В этом году сухой листвы гораздо больше, чем в прошлые. Если раньше мы собирали примерно по 600 мешков, то сегодня — около тысячи. Кроме старых листьев, много и другого мусора: полиэтиленовые пакеты, упаковки, бутылки оставляют, к сожалению, жители города. Поскольку парк находится в непосредственной близости от станции, мы понимаем, что порядок в нем — это и наша ответственность, хотим, чтобы здесь было чисто и красиво», — рассказал Аркадий Стененков, заместитель директора по обеспечению производства и административно-хозяйственным вопросам Красноярской ТЭЦ-1.

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14 апреля к сезону энергоуборок СГК подключились специалисты тепловой инспекции и управления Красноярской теплотранспортной компании. С 9 утра почти весь коллектив, вооружившись метлами и граблями, вышел на борьбу с мусором возле своих производственных зданий, расположенных в Ленинском районе. Энергетики убрали мусор не только со своей территории — рядом с помещением тепловой инспекции находятся жилые дома и детский сад. Совместными усилиями за несколько часов труда специалисты тепловой инспекции собрали и отправили на свалку несколько десятков мешков.

«Мы выходим на уборку каждый год, в апреле. Это добрая традиция, и все сотрудники с готовностью берутся за работу. Участие в мероприятии принимает почти весь коллектив», — прокомментировал Александр Быков, начальник тепловой инспекции Красноярской теплотранспортной компании.

Возле здания управления компании на улице Малаховской помимо традиционной уборки листвы работники покрасили бордюры и заборчики, подмели, а также помыли ели, которые растут здесь уже более полувека. «В нашей компании работает почти 900 человек, все живут в Красноярске. Это наш город, и мы хотим, чтобы здесь было комфортно. Поэтому мы наведем чистоту возле своих теплосетевых объектов, которые находятся во всех районах города, зачастую в жилых дворах», — уточнил Сергей Иванов, директор Красноярской теплотранспортной компании.

Отметим, этой весной работники планируют своими силами разбить новую аллею возле здания управления на улице Малаховской.

Фотографии предоставлены пресс-службой Сибирской генерирующей компании