Фоторепортаж: жизнь на природе с городским комфортом

Кто из нас не мечтает переехать из пыльного шумного города в просторный загородный дом? Чистый воздух, рядом лес и горы, развитая инфраструктура, высокий уровень комфорта, а цена на несколько миллионов ниже — таким будет главное преимущество новых таунхаусов «Шамони».

Архитекторы альпийской деревни, расположенной в пяти километрах от Красноярска, уже придумали проекты для семи таунхаусов, которые появятся на участке, который раньше предназначался для шале «Монблан». Они будут находиться в самом удачном месте поселка — на живописном склоне с панорамным видом на долину.

Таунхаусы площадью 105 и130 кв.м. будут иметь два или три этажа. Цена — от 6,5 млн. В «Шамони» надеются, что такая цена за просторное и качественное загородное жильё в экологически чистом районе вызовет у многих красноярцев желание стать жителями альпийской деревни. Строительство начнется в ближайшее время.

Дома возводятся только из натуральных и дорогих материалов: немецкая штучная черепица Braas, кирпич, натуральное дерево, декоративный камень, современные немецкие окна Rehau, немецкие гаражные ворота Hoermann.

Принцип постройки позволяет домам в поселке сохранять тепло зимой и прохладу летом — централизованное газовое отопление и современные утеплители по выбору клиента обеспечивают высокий уровень энергоэффективности.

В «Шамони» есть все, что нужно для жизни за на природе, но с удобствами городской квартиры. Отопление домов — газовое, водопровод- центральный, канализация — автономная, дороги — асфальтированные, охрана — круглосуточная.

В центре поселка работает горнолыжная трасса, в скором будущем заработает общественный центр с кафе, спортклубом, детским садом, сценой и обзорной башней. Недавно в «Шамони» открыли продуктовый магазин, главная фишка которого — собственная пекарня. Профессиональный пекарь каждое утро радует жителей свежим хлебом, булочками и пиццей. Настоящая европейская жизнь в центре Сибири!

Фото предоставлены www.poselok-shamoni.ru