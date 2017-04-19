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Фоторепортаж: жизнь на природе с городским комфортом

Фоторепортаж: жизнь на природе с городским комфортом

Интернет-газета Newslab.ru
19.04.2017
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Проект таунхаусов

Архитекторы альпийской деревни, расположенной в пяти километрах от Красноярска, уже придумали проекты для семи таунхаусов, которые появятся на участке, который раньше предназначался для шале «Монблан». Они будут находиться в самом удачном месте поселка — на живописном склоне с панорамным видом на долину.

Проект таунхаусов

Таунхаусы площадью 105 и130 кв.м. будут иметь два или три этажа. Цена — от 6,5 млн. В «Шамони» надеются, что такая цена за просторное и качественное загородное жильё в экологически чистом районе вызовет у многих красноярцев желание стать жителями альпийской деревни. Строительство начнется в ближайшее время.

Пожалуй, самый оптимальный проект дома в альпийской деревне — «Белая долина». Это классическое шале, особый шик которому придают широкие террасы с массивными каменными колоннами.
На первом этаже — гостиная с выходом на террасу и в сад, гостевой санузел, котельная и гараж. Гостиная совмещена со столовой. На втором этаже — три спальни и ванная комната. Места хватит и хозяевам, и гостям!
Шале «Флежер» — в этом варианте можно сделать две уникальных планировки совершенно не похожих друг на друга.
Одна планировка предусматривает четыре комнаты и два санузла, а другая — четыре комнаты (с возможностью выгородить ещё одну) и три санузла, один из санузлов хозяйский. Также предусмотрена возможность сделать антресоли для хранения вещей.
Шале «Гран Монте» — настоящая загородная резиденция. Гараж на два авто, кабинет и отдельная гостевая комната, три санузла — все атрибуты разумной роскоши.
Флагман поселка — шале «Монблан», уникальный проект не только для Красноярска, но и России.
Дом стоит на склоне, поэтому из окон открывается панорамный вид в долину.

Дома возводятся только из натуральных и дорогих материалов: немецкая штучная черепица Braas, кирпич, натуральное дерево, декоративный камень, современные немецкие окна Rehau, немецкие гаражные ворота Hoermann.

Принцип постройки позволяет домам в поселке сохранять тепло зимой и прохладу летом — централизованное газовое отопление и современные утеплители по выбору клиента обеспечивают высокий уровень энергоэффективности.

Все дома в «Шамони» выполнены в традиционном стиле альпийской деревни.
Кирпичные стены, черепичные крыши, балконы, украшенные цветами...
И вся эта красота недалеко от шумного сибирского мегаполиса!
Уникальная архитектурная концепция создает особое настроение и атмосферу уюта.
Вдоль улочек деревни расставлены скамейки, на которых так приятно отдохнуть теплым летним вечером!
Разработчики проекта учли все детали, чтобы жители могли наслаждаться не только комфортом, но и красотой пространства.

В «Шамони» есть все, что нужно для жизни за на природе, но с удобствами городской квартиры. Отопление домов — газовое, водопровод- центральный, канализация — автономная, дороги — асфальтированные, охрана — круглосуточная.

В центре поселка работает горнолыжная трасса, в скором будущем заработает общественный центр с кафе, спортклубом, детским садом, сценой и обзорной башней. Недавно в «Шамони» открыли продуктовый магазин, главная фишка которого — собственная пекарня. Профессиональный пекарь каждое утро радует жителей свежим хлебом, булочками и пиццей. Настоящая европейская жизнь в центре Сибири!

Фото предоставлены www.poselok-shamoni.ru

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