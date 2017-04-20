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Репортаж из соцсетей: КЭФ, стартуем!

Репортаж из соцсетей: КЭФ, стартуем!

20.04.2017
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Любимое занятие молодых участников КЭФ — сделать фото «Я и мой бэджик!»

Ба! Знакомые все лица!

Традиционно Красноярский экономический форум открывает молодежная площадка. В этом году молодые лидеры обсудят «Модель зеленого будущего» — экологическую повестку, вопросы защиты природы и экокультуры. На фото далеко не полный состав пресс-службы молодежной площадки — с этими замечательными девушками мы вели информационную кампанию форума. Надеюсь, все пройдет продуктивно и удачно! #КЭФ2017 #KEF2017 #Поколение2030

Публикация от Daniil Zapyatoy (@zapyatoy) Апр 19 2017 в 8:15 PDT

Виктор Толоконский успел и стенды проверить...

Сегодня в стартовал Красноярский экономический форум, который продлится до 22 апреля 2017 года. Ведущие эксперты, экономисты, политики и представители бизнес-сообществ встретятся на площадке КЭФ. В рамках выставочной экспозиции на КЭФ команда «АВАКС-ГеоСервис» представит БПЛА DELTA-M и последние разработки в области систем управления полётом и систем радиосвязи. Будем рады видеть Вас на нашем стенде в МВДЦ «Сибирь», павильон 2 #kef #кэф #кэф2017 #красноярск #бпла #бла #беспилотныйлетательныйаппарат #дельтам #deltam #uav #uavs

Публикация от АВАКС-ГеоСервис (@uav_siberia) Апр 19 2017 в 8:30 PDT

... и поработать на площадках КЭФа

KEF 2017 Krasnoyarsk economic forum🌐 #kef2017 #pokolenie2030

Публикация от KIRA O (@_kira_olyonova_) Апр 19 2017 в 8:32 PDT

Один из главных и почетных гостей форума, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров

А вот как ребята готовились вчера к открытию. Видно — подошли к делу серьезно!

Будни форума

Подписываем соглашение))))

Публикация от Александр Черных (@al2882) Апр 19 2017 в 9:52 PDT

Немного красоты

И еще немного..

«Вперед! В зеленое будущее!»

#лидерыпоколения2017 #поколение2030 #КЭФ Вперёд! в зеленое будущее!

Публикация от Катя❤️ (@katerina_bogdanova_25) Апр 19 2017 в 7:54 PDT

Интернет-газета Newslab.ru

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края

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