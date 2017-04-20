Репортаж из соцсетей: КЭФ, стартуем!

Любимое занятие молодых участников КЭФ — сделать фото «Я и мой бэджик!»
Не ожидал, что попаду на #КЭФ2017 но оно того стоило!!! До начала пленарного заседания — 5 минут!!!=))) #klimkras
Публикация от Клим Золотарёв (@klimzolotaryov) Апр 19 2017 в 7:56 PDT
Ба! Знакомые все лица!
Традиционно Красноярский экономический форум открывает молодежная площадка. В этом году молодые лидеры обсудят «Модель зеленого будущего» — экологическую повестку, вопросы защиты природы и экокультуры. На фото далеко не полный состав пресс-службы молодежной площадки — с этими замечательными девушками мы вели информационную кампанию форума. Надеюсь, все пройдет продуктивно и удачно! #КЭФ2017 #KEF2017 #Поколение2030
Публикация от Daniil Zapyatoy (@zapyatoy) Апр 19 2017 в 8:15 PDT
Виктор Толоконский успел и стенды проверить...
Само собой, губернатор Красноярского края не мог обделить своим вниманием площадку Зимней универсиады-2019 на @krasnoforum! Виктор Толоконский внимательно изучил наш стенд и был рад встрече с U-Лайкой👍 #универсиада2019 #красноярск2019 #universiade2019 #Krsk2019 #Красноярск #губернатор #КЭФ2017 #KEF2017
Публикация от krasnoyarsk2019universiade (@krasnoyarsk2019universiade) Апр 19 2017 в 10:14 PDT
Сегодня в стартовал Красноярский экономический форум, который продлится до 22 апреля 2017 года. Ведущие эксперты, экономисты, политики и представители бизнес-сообществ встретятся на площадке КЭФ. В рамках выставочной экспозиции на КЭФ команда «АВАКС-ГеоСервис» представит БПЛА DELTA-M и последние разработки в области систем управления полётом и систем радиосвязи. Будем рады видеть Вас на нашем стенде в МВДЦ «Сибирь», павильон 2 #kef #кэф #кэф2017 #красноярск #бпла #бла #беспилотныйлетательныйаппарат #дельтам #deltam #uav #uavs
Публикация от АВАКС-ГеоСервис (@uav_siberia) Апр 19 2017 в 8:30 PDT
... и поработать на площадках КЭФа
KEF 2017 Krasnoyarsk economic forum🌐 #kef2017 #pokolenie2030
Публикация от KIRA O (@_kira_olyonova_) Апр 19 2017 в 8:32 PDT
«Терехов против Лизы (4-ре года) или «Что вы знаете о скромности?» #работанаплощадкахфорума #КЭФ2017 #поколение2030
Публикация от Вадим Ковалёв (@vadimkovalev) Апр 19 2017 в 9:42 PDT
Один из главных и почетных гостей форума, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров
Ведущий социо-культурный мыслитель современности, московский эксперт федерального уровня В.В.Федоров открыл #работанаплощадкахфорума #kef2017.
Публикация от Denis Terekhov (@dterekhov) Апр 19 2017 в 8:23 PDT
А вот как ребята готовились вчера к открытию. Видно — подошли к делу серьезно!
Час ночи в Красноярске. Завтра #КЭФ2017. Дорабатываем с новыми адептами экофорсайта карту трендов и сценариев 2035 года. #форсайт #красноярск
Публикация от Roman Sablin (@sablinroman) Апр 19 2017 в 11:23 PDT
Будни форума
Публикация от Александр Черных (@al2882) Апр 19 2017 в 9:52 PDT
Немного красоты
Ждём начала секции "ЭКО — культура«🌱 #лидерыпоколения2017 #кэф2017 #happy #sweet #vikchorom #vscocam #siberia #russia
Публикация от Виктория Дмитриевна (@vikchorom) Апр 19 2017 в 9:57 PDT
И еще немного..
Вот и началась молодежная площадка #кэф2017 нам предстоит продемонстрировать итоги пятидневной форсайт сессии 😊
Публикация от 🇷🇺KRISTINA PASTUKHOVA (@krispastukhova) Апр 19 2017 в 10:07 PDT
«Вперед! В зеленое будущее!»
#лидерыпоколения2017 #поколение2030 #КЭФ Вперёд! в зеленое будущее!
Публикация от Катя❤️ (@katerina_bogdanova_25) Апр 19 2017 в 7:54 PDT