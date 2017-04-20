Репортаж из соцсетей: КЭФ, стартуем!

Сегодня в Красноярске стартовал XIV экономический форум «Российская экономика: повестка 2018-2024». Его первый день по традиции посвящен молодежи — молодые активисты со всей России встретились на площадке «Модель зеленого будущего», посвященной обсуждению экологических проблем. Мы же решили собрать самые яркие фото из их инстаграмов.

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