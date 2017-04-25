Дети, роботы и дроны: как открывали технопарк «Кванториум»

На днях в Красноярске открылся детский технопарк «Кванториум» — первое инновационное учреждение допобразования в нашем городе. В технопарке юные красноярцы смогут конструировать роботов и дронов, изучать альтернативную энергетику и собирать шлемы виртуальной реальности. Как прошло открытие и как выглядит детский технопарк — узнаете из нашего фоторепортажа.

Во время церемонии открытия несколько раз звучали особые слова благодарности в адрес компании «Норникель», помощь которой позволила появиться на свет этому проекту. Представитель компании, начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин рассказал Newslab.ru, почему им так важно сотрудничество с центром детского дополнительного образования:

— Компании «Норникель» интересна вся работа «Кванториума», а не какое-то одно направление. Мы же горно-металлургическая компания, о роботизации и автоматизации знаем не понаслышке. В то же время нам нужны инженеры, наладчики, горнопроходчики - те люди, которые все равно будут делать что-то руками, придумывать оборудование, тех же самых роботов. Исходя из этого нам очень важен «Кванториум». Вот изобретут, например, робота. Чтобы этот робот появился на свет, кто-то должен создать оборудование для его производства, кто-то — встать за станок и так далее. Соответственно, на каждом участке в этой цепочке должны быть люди, которые хорошо и правильно умеют это делать. «Кванториум» в этом плане дает нам надежду на то, что представители всех цепочек найдут и смогут себя здесь реализовать.

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Расположен детский технопарк в центре города, в ТЦ «Галерея Енисей» (ул. Дубровинского, 1и). Помещение разделено на 7 площадок-квантумов, HI-TECH-цех и интерактивный музей, посвященный космосу. Всего в красноярском «Кванториуме» 7 направлений — космос, робототехника, промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальность, нанотехнологии, беспилотные летательные аппараты и альтернативные источники энергии. Квантумы технопарка выбраны в соответствии с имеющимся опытом Красноярского края и приоритетами в его экономике и технологическом развитии.

В каждом направлении будут сформированы профильные группы, разбитые по возрастам от 12 до 17 лет.

Обучают будущую инженерную элиту ведущие преподаватели вузов и специалисты наукоемких компаний, отбор и обучение которых велось много месяцев. Генеральный директор технопарка Сергей Кениг также отметил, что в работе с детьми будут использоваться новые интересные методики преподавания, в частности, кейсовый подход. «То есть, мы будем брать конкретные ситуации, которые предложат нам наши партнеры — промышленные предприятия, и вместе с детьми и преподавателями на занятиях займемся их решением», — рассказывает Сергей Кениг.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович оставил приятное напутствие для красноярских ребят:

Напомним, что в августе 2016 года Красноярский край стал победителем конкурсного отбора Министерства образования и науки РФ на получение поддержки для создания детского технопарка. Инвестиции «Норникеля» составили 40 млн рублей. Ежегодно на образовательной площадке будут обучаться 1750 детей. Кроме того, каждый год более 20 тысяч ребят будут вовлечены в мероприятия, организованные на площадке «Кванториума».

Записать своего ребенка в детский технопарк «Кванториум» можно по тел. (391) 257-37-97. Занятия бесплатные.

Анастасия Прудникова специально для интернет-газеты Newslab.ru