Фоторепортаж: Comic Con Siberia в Красноярске

В эти выходные в Красноярске уже во второй раз состоялся Comic Con Siberia — выставка-фестиваль популярной культуры — кино, сериалов, компьютерных и настольных игр, комиксов и анимации. Всего за один день работы его посетило около 4 тыс. гостей и примерно 500 участников — нарядных, странных и очень веселых! Смотрим, как это было.

Чтобы себя показать и других посмотреть, в Красноярск приехали косплееры (cosplay — воссоздание костюма и образа персонажа) из Новосибирска, Барнаула, Томска, Кемерово, Норильска, Новокузнецка и Иркутска.

На фестивале, как и в прошлом году, было всё, о чем только может мечтать фанат игры, комиксов и аниме: тематические и интерактивные стенды, квесты, настольные игры, выставка работ художников и фотографов, погружение в виртуальную реальность, более 40 торговых точек с тематической одеждой, аксессуарами, сувенирами, комиксами и играми. И, конечно, же — дефиле косплееров в костюмах любимых персонажей.

Кого здесь только не было! Герои фильмов, мультфильмов, сериалов, компьютерных игр, комиксов... На сцену выходили как узнаваемые всеми персонажи, так и те, кто известен лишь фанатам. Впрочем, свою порцию славы и зрительской любви здесь получил каждый — хотя бы в виде селфи с поклонниками.