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Фоторепортаж: Comic Con Siberia в Красноярске

Фоторепортаж: Comic Con Siberia в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
02.05.2017
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Специальный гость Comic Con Siberia — актер, косплеер, хореограф Илья Артёмов — «Русский Росомаха» (вселенная Marvel Comics)
Гости спешат на открытие фестиваля. Но такую красотку лучше не обгонять...
Подтягиваются и участники дефиле...
Кто-то уже готов к бою, точнее к показу
А это Алиса Шляпница и Сумасшедший Шляпник (компьютерная игра Alice: Madness Returns)
Ярко, стильно, молодежно!
Ну очень интересный персонаж - даже без костюма

Чтобы себя показать и других посмотреть, в Красноярск приехали косплееры (cosplay — воссоздание костюма и образа персонажа) из Новосибирска, Барнаула, Томска, Кемерово, Норильска, Новокузнецка и Иркутска.

А вот и дефиле косплееров. На сцене — Кот Нуар (мультсериал «Чудесная ЛедиБаг»)
Слева направо: Гэндзи, Мерси, Дива (компьютерная игра Overwatch)
Кристалис О`Кели (компьютерная игра Aion)
Хлоя Прайс (компьютерная игра Life is Strange)
Белоснежка и Принц (мультфильм «Белоснежка и семь гномов»)
Тиран Улья (вселенная Warhammer 40 000)

На фестивале, как и в прошлом году, было всё, о чем только может мечтать фанат игры, комиксов и аниме: тематические и интерактивные стенды, квесты, настольные игры, выставка работ художников и фотографов, погружение в виртуальную реальность, более 40 торговых точек с тематической одеждой, аксессуарами, сувенирами, комиксами и играми. И, конечно, же — дефиле косплееров в костюмах любимых персонажей.

Цири (компьютерная игра The Witcher 3)
Ариэль (мультфильм «Русалочка»)
Ядовитый Плющ (вселенная DC Comics)
Харли Квинн (вселенная DC Comics)
Кайри (компьютерная игра Kingdom Hearts II)
Эмилия (аниме Re: Zero)

Кого здесь только не было! Герои фильмов, мультфильмов, сериалов, компьютерных игр, комиксов... На сцену выходили как узнаваемые всеми персонажи, так и те, кто известен лишь фанатам. Впрочем, свою порцию славы и зрительской любви здесь получил каждый — хотя бы в виде селфи с поклонниками.

Орк (компьютерная игра World of Warcraft)
Анна (мультфильм «Холодное сердце»)
Ако (Original)
Монахиня / Monk (компьютерная игра Diablo III)
Интересно, кто же ему больше всего понравился...
Больше ужаса в инстаграм!

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