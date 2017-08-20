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«Уходим под воду»: как затопило Красноярск

«Уходим под воду»: как затопило Красноярск

Интернет-газета Newslab.ru
20.08.2017
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Многие просто бросали машины и спасались практически вплавь
Источник: www.24auto.ru

Вода затопила дворы и улицы, автобусы и автомобили не могут преодолеть глубокие лужи на дорогах. Особенно сложная ситуация возникла на ул. Калинина, Маерчака, Республики, под Копыловским мостом на ул. Профсоюзов, в районе путепровода на Металлургов. На ул. Партизана Железняка в районе остановки «Зенит» вдобавок к лужам добавился прорыв канализации.

Улицу Маерчака затопило так, что вода стоит в подъездах жилых домов
Фото: vk.com/afontovo
Затоплены дворы и улицы
Фото: vk.com/kraschp
Автобусы, которые пытаются преодолеть водную преграду, заливает водой
Фото: vk.com/kraschp
В районе остановки «Зенит» к потопу добавился прорыв канализации
Фото: vk.com/kraschp
В ТРЦ «Планета» затопило парковку и гардероб
Фото: vk.com/velling_oleg
На Брянской половину дороги засыпало камнями и глиной
Фото: vk.com/id18172054
Найденные в лужах номера приносят к машинам инспекторов ДПС
Фото: vk.com/antoniohonda

Затруднено движение на ул. Брянская — здесь с горы на дорогу сошел грязевой «сель». В районе дома № 11 дорогу завалило камнями, а около дома № 8 упало дерево.

Брянка пока едет...
Фото: ЧП Красноярск
Но с трудом
Фото: ЧП Красноярск

Впереди — недосягаемый «Космос»

Маерчака, Наши дни

Публикация от Дмитрий Буевич (@primierro) Авг 19 2017 в 7:55 PDT

На Шумяцкого тоже всё очень не просто...

Ко мне только на 🚣🏼&zwj;♀️ну или 🏊🏻🏊🏼&zwj;♀️😂 шумяцкого☺️

Публикация от Semakina (@semakina_krsk) Авг 19 2017 в 9:59 PDT

Справа — трасса для водных видов спорта

Апокалипсис по-красноярски☔💧

Публикация от Наталья Кучерявая (@kucheriavaia_natasha) Авг 19 2017 в 9:58 PDT

Коммунальные службы поставили в известность о происшествии, но устранение проблем по всему Красноярску займет неопределенное время.

Решения, увы, нет.
Источник: ЧП Красноярск
Автобусы рассекают волны
Источник: ЧП Красноярск
Ценой вот таких водных процедур для пассажиров
Источник: ЧП Красноярск
«Планете» постоянно не везет во время дождя
На Партизана Железняка прорвало канализацию
Источник: Прима

Кто опознает район? Они сегодня так похожи...

Представляете удивление их хозяев, выглянувших утром из окна?

Не грусти, Красноярск!

🚣

Публикация от @nata_bakurova Авг 19 2017 в 9:23 PDT

Интернет-газета Newslab.ru

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