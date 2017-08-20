«Уходим под воду»: как затопило Красноярск

Вчера вечером на Красноярск обрушился сильнейший ливень, который шел всю ночь. Улицы города моментально превратились в настоящие реки. Мы пробежались по вашим соцсетям и собрали самые эффектные фото и видео с утонувшими машинами. Этот день мы точно запомним надолго.

Вода затопила дворы и улицы, автобусы и автомобили не могут преодолеть глубокие лужи на дорогах. Особенно сложная ситуация возникла на ул. Калинина, Маерчака, Республики, под Копыловским мостом на ул. Профсоюзов, в районе путепровода на Металлургов. На ул. Партизана Железняка в районе остановки «Зенит» вдобавок к лужам добавился прорыв канализации.

Затруднено движение на ул. Брянская — здесь с горы на дорогу сошел грязевой «сель». В районе дома № 11 дорогу завалило камнями, а около дома № 8 упало дерево.

Впереди — недосягаемый «Космос»

Маерчака, Наши дни Публикация от Дмитрий Буевич (@primierro) Авг 19 2017 в 7:55 PDT

На Шумяцкого тоже всё очень не просто...

Ко мне только на 🚣🏼‍♀️ну или 🏊🏻🏊🏼‍♀️😂 шумяцкого☺️ Публикация от Semakina (@semakina_krsk) Авг 19 2017 в 9:59 PDT

Справа — трасса для водных видов спорта

Апокалипсис по-красноярски☔💧 Публикация от Наталья Кучерявая (@kucheriavaia_natasha) Авг 19 2017 в 9:58 PDT

Коммунальные службы поставили в известность о происшествии, но устранение проблем по всему Красноярску займет неопределенное время.

Кто опознает район? Они сегодня так похожи...

Представляете удивление их хозяев, выглянувших утром из окна?

Не грусти, Красноярск!

🚣 Публикация от @nata_bakurova Авг 19 2017 в 9:23 PDT

Интернет-газета Newslab.ru