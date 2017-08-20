«Уходим под воду»: как затопило Красноярск

Вода затопила дворы и улицы, автобусы и автомобили не могут преодолеть глубокие лужи на дорогах. Особенно сложная ситуация возникла на ул. Калинина, Маерчака, Республики, под Копыловским мостом на ул. Профсоюзов, в районе путепровода на Металлургов. На ул. Партизана Железняка в районе остановки «Зенит» вдобавок к лужам добавился прорыв канализации.
Затруднено движение на ул. Брянская — здесь с горы на дорогу сошел грязевой «сель». В районе дома № 11 дорогу завалило камнями, а около дома № 8 упало дерево.
Впереди — недосягаемый «Космос»
Публикация от Дмитрий Буевич (@primierro) Авг 19 2017 в 7:55 PDT
На Шумяцкого тоже всё очень не просто...
Ко мне только на 🚣🏼‍♀️ну или 🏊🏻🏊🏼‍♀️😂 шумяцкого☺️
Публикация от Semakina (@semakina_krsk) Авг 19 2017 в 9:59 PDT
Справа — трасса для водных видов спорта
Публикация от Наталья Кучерявая (@kucheriavaia_natasha) Авг 19 2017 в 9:58 PDT
Коммунальные службы поставили в известность о происшествии, но устранение проблем по всему Красноярску займет неопределенное время.
Красномосеовская -Толстого. 🚧🚧🚧 📢 Присылайте свои 📷 и 📹в Direct📮 📌Отмечайте нас @chpkras 🚧🚧🚧 Материалы взяты с https://vk.com/kraschp 🚧🚧🚧 #дтп #авария #красноярск #дивногорск #емельяново #сосновоборск #берёзовка #крас #шалинское #происшествия #chpkras #машины #гибдд #дпс #krasnoyarsk #24rus #124rus #84rus #88rus #пдд #водитель #chpkras_август2017
Публикация от ДТП/ЧП [КРАСНОЯРСК] 18+🔴 (@chpkras) Авг 19 2017 в 10:31 PDT
Кто опознает район? Они сегодня так похожи...
Ребят, кто в крае сейчас? Возвращаться то можно домой?😂 Кто в каких районах живет, напишите про обстановку! Пожалуйста! Для понимания, как доехать без утопленной машины)))))
Публикация от Екатерина (@kolesovakatya) Авг 19 2017 в 9:44 PDT
Представляете удивление их хозяев, выглянувших утром из окна?
#дождь #много #воды. Это капец! Такое количество воды мне не приходилось видеть. Из подъезда невозможно выйти воды по колено, машины скрыло. Мысль мелькнула, хорошо, что я там не припарковался. Жаль, автовладельцев этих машин...
Публикация от Maxim (@max_sim777) Авг 19 2017 в 9:37 PDT
Не грусти, Красноярск!
Публикация от @nata_bakurova Авг 19 2017 в 9:23 PDT