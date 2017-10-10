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«Скорее лизни карамельную стену!»: как нас угостили современным искусством

«Скорее лизни карамельную стену!»: как нас угостили современным искусством

Интернет-газета Newslab.ru
10.10.2017
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Биеннале «Мир и мiръ» — двенадцатая по счету, проходящая в Красноярске и Музейном центре «Площадь Мира», в этот раз она посвящена исследованию «старого» и «нового» миров.

Велосипед с плугом теперь первое, что видишь, входя в музей. Это работа Василия Слонова о раннем приучении к труду в деревне (а не про детское рабство, как можно было бы подумать)
Министр культуры края Елена Мироненко в этот раз обошлась без новой прически
Куратор Карин Циммер из Австрии открывала биеннале, ведь это самый крупный проект перекрестного года туризма Россия — Австрия
100 сотрудников музея, больше 20 волонтеров и множество других людей помогали готовить биеннале — об этом рассказала директор Музейного центра Мария Букова

На открытии можно было попробовать «трансцендентный борщ»: робот-агрегат готовил два борща, основываясь на анализе текстов 1917 и 2017 годов
Исходя из типов текстов рецепт менялся — например, мяса (то есть «философии») было гораздо больше в борще 1917 года. Видимо, поэтому, он и больше понравился посетителям

Художники основного проекта биеннале размышляют над прошлым и будущим русской деревни, спецпроекты рассказывают про события в России в августе 1991 года и Русскую революцию, а молодежная программа освещает тему сибирской идентичности.

Комиссар биеннале Сергей Ковалевский на фоне карамельной стены — 120 килограммов сахара и 70 литров сгущенки понадобилось для создания брутальной абстракции — художницы даже разрешили ее лизать!
Между собой сотрудники называют эту инсталляцию Ани Желудь «сожженной деревней» — с одной стороны мы видим дома, с другой — кладбище. От всего остался как будто только остов. Художница сама живет в деревне, поэтому знает о ее сущности не понаслышке
Правда, не всем кажется это страшным — красивый ландшафт стал самым популярным местом для фотографий

Основной проект — и основная часть работ, представленных на биеннале, о том, в каком состоянии сегодня находится российская деревня. Здесь можно найти и портреты жителей; и возможность производства в деревне; героев со своими особенностями из Калмыкии, Якутии, Сибири; навсегда оставленные и заброшенные места; попытки художников найти в этих местах самих себя; трансляцию собственного опыта — и многое другое.

Посетители открытия биеннале слушают терменвокс — уникальный музыкальный инструмент, который звучит без прикосновений
Самая узкая в мире галерея — в Музейном центре «Площадь Мира»
Столбы, напоминающие женские формы — на выставке «На Марсе нет Сибири». Это итог работы II Сибирской лаборатории молодого искусства
В доме на центральной платформе — светящийся коврик, возле которого, как возле огня, собрались окна. Работа Леонида Тишкова
Калмыцкий язык звучит в «Звездных войнах» — в том числе, к такому выводу пришли художники из Голландии Ясмайн Виссер и Штефан Шефер, исследовавшие идентичность калмыков
А вот и сама очаровательная Ясмайн, которая исследовала калмыкскую деревню — как они не могли в ХХ веке придерживаться своей веры, какие носят костюмы, на каком языке говорят и так далее
Старообрядцев и их жизнь, отдаленную и закрытую, исследовала фотограф Елена Чернышева. Она изучала несколько поселений в России, места съемок держит в секрете. На фотографии — она и идеолог основного проекта Симон Мраз
Почти все участники биеннале (художники) прибыли в музей на открытие, с каждым можно было пообщаться. Сергей Кищенко, например, рассказывает о своем проекте — исследовании трагической судьбы ученого Вавилова и спасении коллекции семян от нацистов

Биеннале можно посмотреть не только в Музейном центре «Площадь Мира» (до 28 февраля), но и в Музее-усадьбе Г.В. Юдина, Художественном музее им. В.И. Сурикова, Литературном музее им В.П. Астафьева — там развернулась параллельная программа, художники создали свои экспозиции поверх существующих в формате интервенции.

Олеся Позднякова специально для интернет-газеты Newslab.ru

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