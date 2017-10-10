«Скорее лизни карамельную стену!»: как нас угостили современным искусством

5 октября открылась XII Красноярская музейная биеннале «Мир и мiръ» — крупнейшее событие в мире современного искусства в Красноярске. Newslab прошелся по залам и заценил самые яркие и необычные инсталляции.

Биеннале «Мир и мiръ» — двенадцатая по счету, проходящая в Красноярске и Музейном центре «Площадь Мира», в этот раз она посвящена исследованию «старого» и «нового» миров.

Художники основного проекта биеннале размышляют над прошлым и будущим русской деревни, спецпроекты рассказывают про события в России в августе 1991 года и Русскую революцию, а молодежная программа освещает тему сибирской идентичности.

Основной проект — и основная часть работ, представленных на биеннале, о том, в каком состоянии сегодня находится российская деревня. Здесь можно найти и портреты жителей; и возможность производства в деревне; героев со своими особенностями из Калмыкии, Якутии, Сибири; навсегда оставленные и заброшенные места; попытки художников найти в этих местах самих себя; трансляцию собственного опыта — и многое другое.

Биеннале можно посмотреть не только в Музейном центре «Площадь Мира» (до 28 февраля), но и в Музее-усадьбе Г.В. Юдина, Художественном музее им. В.И. Сурикова, Литературном музее им В.П. Астафьева — там развернулась параллельная программа, художники создали свои экспозиции поверх существующих в формате интервенции.

Олеся Позднякова специально для интернет-газеты Newslab.ru