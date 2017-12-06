«В этих камнях есть золото!»: как школьники минералы изучали

В обновленном зале красноярского Музея геологии Центральной Сибири открылась новая выставка «Территория золота». Первыми ее экспонаты увидели ученики школы № 66 — для них в музее провели открытый урок. О том, как школьники знакомились с металлами и минералами, смотрите и читайте в нашем специальном фоторепортаже.

— Заходим, рассаживаемся! — поторапливает детей учитель. Кажется, что сейчас прозвенит звонок, но на этом сходство со школьным уроком заканчивается. Шестиклассники занимают места за большим овальным столом в музейном зале. 25 мальчиков и девочек ждут начала и оглядываются по сторонам, рассматривая стеллажи с разнообразными камнями и минералами.

А посмотреть здесь есть на что: бокситы, фиолетовый кварц, сланец, различные руды. Один стеллаж полностью посвящен истории золотодобычи: заявочный столб, которым обозначали границы участков старатели, кайло для добычи драгоценного металла, макеты слитков. Экспозицию «Территория золота» удалось существенно увеличить благодаря компании «Полюс Красноярск». Она передала музею некоторые экспонаты, а также помогла отремонтировать выставочный зал.

— Ребята, а где у нас в домах есть железо? — спрашивает заведующая выставочным отделом музея Ольга Якунина. Она ведет открытый урок для шестиклассников. — В холодильнике! В магнитах! В ложках! — наперебой отвечают школьники. — Все верно, — хвалит их сотрудница музея и переходит к рассказу о новом металле. — А кто знает, как по-другому называют алюминий? И почему его называют «крылатым металлом»?

В коробках, которые стоят перед детьми, разные минералы: слюда, кварц, графит, горный хрусталь. Школьники вертят в руках образцы и внимательно их разглядывают. «Кварц такой красивый...», — шепчет одна из девочек соседке.

«Открытый урок проходит просто замечательно, — говорит замминистра природных ресурсов и экологии Красноярского края Дмитрий Еханин, которого позвали в качестве гостя. — Думаю, главное, что дети с него вынесут — бесполезных камней не бывает, все они находят применение в нашей повседневной жизни».

Ольга Якунина переходит к новой теме — драгоценным металлам:

«Золото во все времена было эталоном материального богатства человека. Оно высоко ценится, потому что встречается очень редко. Только представьте себе: чтобы получилось одно маленькое колечко, надо переработать три вагона руды!»

Дети внимательно слушают о золотой лихорадке — целой эпохе, когда в России разрешили добывать золото. Она, кстати, коснулась и Красноярска: «Всеми любимый „Роев ручей“ назвали так, потому что старатели разрыли берега ручья до неузнаваемости», — рассказывает сотрудница музея. По рукам пускают листочек-экспонат — копию разрешения на добычу драгоценного металла.

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От истории перешли к современности. Ольга Якунина рассказывает детям о том, как сейчас добывают золото на территории Красноярского края: «В наши дни не нужно вручную разбивать породу, а потом промывать ее в ручье. На помощь человеку пришли машины и даже бактерии. Они помогают расщеплять руду и добывать золото».

В завершении урока детям включают фильм о жизни современных золотодобытчиков. Шестиклассники увлеченно смотрят, в каких условиях живут и работают сотрудники компании «Полюс», добывающие драгоценный металл. Ученица 6 «А» Полина Жарикова призналась, что фильм и урок ей очень понравились:

«Я и не знала, что золото можно найти в камне. Очень много интересного рассказали про разные минералы. Жаль, что раньше я не была на таких уроках. Побольше бы такого в школе!»

Итог урока подвел директор по работе с государственными органами компании «Полюс Красноярск» Олег Гербер: «Наша природа такова, что в ней очень много красивых и полезных металлов. Медь, цинк, золото — все они служат на благо человека. Но когда мы их достаем из недр земли, главное — не мучить нашу природу. Надо приложить все силы, чтобы она осталась в первозданном виде. Когда вы подрастете, то будете гулять по этим лесам и полям. Наша задача — сделать так, чтобы сохранить их для вас».

«Надо очень бережно относиться к окружающему миру, — согласился Дмитрий Еханин. — Поэтому я хочу сказать отдельное спасибо „Полюсу“ за активное участие в жизни этого музея. Подобное взаимодействие формирует правильное отношение к окружающей среде и служит основой для экологического воспитания».

Такие уроки в Музее геологии Центральной Сибири (ул. Партизана Железняка, 13) готовы провести и для учеников других школ. Чтобы попасть на экскурсию, надо позвонить по телефону 218-17-65 и договориться о времени.

Екатерина Архипова специально для интернет-газеты Newslab.ru