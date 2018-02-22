«Даже детей запускать жалко»: как Newslab проверил новую школу

В микрорайоне Иннокентьевский вот-вот откроется самая большая школа Красноярска. Здесь практически все уже готово, осталось навести лоск и запустить учеников. О том, что мы увидели в школе 154 и чем она отличается от других — в нашем фоторепортаже.

Пустой холл школы кажется гигантским. Солнечные лучи льются через огромные окна и отражаются в зеркалах, наполняя помещение светом. Я верчу головой и осматриваюсь, а ко мне уже спешит симпатичная женщина:

Средняя образовательная школа №154 Адрес: Красноярск, ул. Молокова, 6

Общая площадь: 20 тыс. кв метров

Кол-во мест: 1 280

В школе 51 учебный кабинет, читальный и актовый залы, столовая, радиорубка, лингафонный кабинет, тир, три спортивных зала, а также залы хореографии и фитнес-аэробики.

— Вы Ньюслаб, да? Проходите, сейчас ключи возьмем и начнем.

Экскурсию для меня проводят Наталья Кузнецова и Вера Туткина, администраторы начальной школы. Без провожатых здесь можно заблудиться — здание огромное, почти 20 тысяч квадратных метров (это примерно вдвое больше обычной типовой школы в Красноярске). На первом этаже — столовая и спортзал для учеников начальной школы. Крохотные скамейки и баскетбольные кольца на уровне груди вызывают умиление. Следом мне показывают тренажерный зал и кабинет лечебной физкультуры.

Знаете, зависть — плохое чувство, но испытываю я именно его — в моей школе такого не было.

В кабинете музыки около стены стопкой стоят синтезаторы в коробках. «По нормативам положено, чтобы на уроке музыки у каждого школьника был свой синтезатор», — поясняет Вера Туткина. В конце кабинета стоит большой стеллаж с другими музыкальными инструментами.

— И прямо на уроке они учатся играть? На синтезаторе, на скрипке? — не верю я.

— Да, — просто отвечает мой экскурсовод. В голове невольно всплывает: «А мы песенки пели под аккомпанемент пианино».

Мы поднимаемся на второй этаж, где расположена комната безопасности — место, в котором ребенок сможет спрятаться в случае угрозы. Внутри она совершенно пуста, есть только вытяжка для притока свежего воздуха — так положено. «Ключ от нее выдадут каждому ученику. Безопасность — превыше всего», — подчеркивают мои спутницы.

После осмотра школьной библиотеки моя душа трепещет в филологическом экстазе. Она чем-то напоминает библиотеку СФУ — то ли компьютерами на столах, то ли живыми цветами в читальном зале.

— Сейчас посмотрим спальни и игровую комнату, а потом пойдем в старший блок, — описывает дальнейший маршрут администратор младшей школы.

«Это самый настоящий Хогвартс», — шепчу я, стоя на пороге. Спальни мальчиков и девочек разделены комнатой отдыха. Маленькие кроватки предназначены для учеников с ограниченными возможностями здоровья — этим ребятишкам чаще требуется отдых, чем их сверстникам.

— В тир будем заходить? — предлагают мои спутницы. Никогда не откажусь посмотреть места, в которых стреляют. Надо сказать, тир весьма неплох: огневой рубеж, три дорожки, сейф — все как положено. Следить за порядком здесь будет специальный инструктор.

В крыле старших классов мы заходим в кабинеты домоводства и технологии, или трудов, как привыкло называть эти предметы мое поколение. Электрические швейные машинки ещё в упаковках, как и станки в кабинете мальчишек, на крючках висят фартуки и защитные маски. «Вся техника и посуда новая», — рассказывает Наталья Кузнецова.

В лингафонном кабинете витает непередаваемый запах пластмассы и лакированного дерева, точь-в-точь как был у нас на уроках французского. В кабинете ОБЖ собраны, кажется, все пособия, которые только могут понадобиться: манекен, бинты и носилки, костюм химзащиты, образцы учебных гранат и сейф с макетами оружия. Он заперт, в чем я лично убедилась, как следует подергав дверцу.

Напоследок меня провели в учительскую, где я устало плюхнулась в кресло с низкой спинкой и тут же ударилась затылком о стену. «Это знак, что в школе нельзя расслабляться», — смеются мои спутницы.

Экскурсия заканчивается, а мои восторги — нет. Уходить из школы не хочется. Хочется остаться и сеять разумное, доброе, вечное. Чтобы таких фантастических школ было больше, а в них учились дети, которые обязательно станут умнее и лучше, чем мы.

Екатерина Архипова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фото Алины Ковригиной