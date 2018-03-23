«Он для нас большой пример!»: как прошел визит Хазрета Совмена в Красноярск

В столицу края с официальным визитом прибыл всемирно известный меценат, почётный гражданин Красноярска Хазрет Совмен, добрые дела которого известны, пожалуй, каждому горожанину. Подробнее о визите — в фоторепортаже Newslab.ru.

На красноярской земле мецената встретили временно и. о. губернатора Красноярского края Александр Усс, мэр Красноярска Сергей Ерёмин и депутат Заксобрания Владимир Чащин. Встречать почётного гражданина в аэропорт приехали и воспитанники дома-лицея имени Хазрета Совмена. Как говорят сами ребята, для них такая миссия очень почётна и ответственна.

Поприветствовать своего наставника спешили и нынешние воспитанники, и взрослые выпускники дома-лицея, пришедшие на встречу уже со своими детьми. В честь приезда Хазрета Совмена лицеисты подготовили большой творческий концерт, тема которого в этом году — «Мечта». Выбор не случайный: благодаря меценату каждый воспитанник дома-лицея получил возможность осуществить свою мечту.

Хазрет Совмен давно известен своей поддержкой красноярцев и проектами развития столицы края в самых разных сферах. Современный детский сад в микрорайоне «Покровский», Храм Рождества Христова, возведённый на правобережье, реконструированная часовня на Караульной горе, возрождённый парк имени 1 Мая, грандиозный Мемориальный комплекс в честь 70-летия Победы в Ленинском районе и парк имени 400-летия Красноярска в Советском районе, универсальная комплексная спортивная площадка на территории детского дома № 1 — это лишь малая часть проектов, которые меценат помог реализовать для красноярцев. Все они являются символами добра и милосердия человека, который не теряет связи с родным краем и его столицей.

Интернет-газета Newslab.ru,

фотографии предоставлены пресс-службой администрации Красноярска