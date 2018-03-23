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«Он для нас большой пример!»: как прошел визит Хазрета Совмена в Красноярск

«Он для нас большой пример!»: как прошел визит Хазрета Совмена в Красноярск

Интернет-газета Newslab.ru
23.03.2018
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На красноярской земле мецената встретили временно и. о. губернатора Красноярского края Александр Усс, мэр Красноярска Сергей Ерёмин и депутат Заксобрания Владимир Чащин. Встречать почётного гражданина в аэропорт приехали и воспитанники дома-лицея имени Хазрета Совмена. Как говорят сами ребята, для них такая миссия очень почётна и ответственна.

По доброй традиции меценат посетил дом-лицей. Учреждение было спроектировано и построено в 2003 году на средства благотворительного фонда имени Хазрета Совмена. Содержание учреждения с момента открытия и по настоящее время осуществляется на его средства. В этом году дворцу детства, как нередко называют дом-лицей красноярцы, исполняется 15 лет.
«Хазрет Меджидович для каждого из нас значит очень многое. Мы его всегда ждём домой, каждый его приезд — это радость. Сложно словами передать, насколько это светлый, добрый человек, с ним всегда хочется общаться. Он для всех нас большой пример», — рассказывает Виолетта, воспитанница дома-лицея имени Хазрета Совмена.
Как отметила Анастасия Сизых, руководитель дома-лицея, день рождения учреждения состоится первого июня, в День защиты детей. Уже сейчас в доме-лицее готовятся к этому событию.

Поприветствовать своего наставника спешили и нынешние воспитанники, и взрослые выпускники дома-лицея, пришедшие на встречу уже со своими детьми. В честь приезда Хазрета Совмена лицеисты подготовили большой творческий концерт, тема которого в этом году — «Мечта». Выбор не случайный: благодаря меценату каждый воспитанник дома-лицея получил возможность осуществить свою мечту.

«Для меня большая радость видеть всех вас, видеть ваши успехи, ребята! Я вам желаю учиться и ещё раз учиться, чтобы состояться в своём деле, а я для вас буду делать всё необходимое. Я ваш родной отец!» — обратился к ребятам Хазрет Совмен.
Воспитанники дома-лицея имени Хазрета Совмена к концерту готовы.
В завершение концертной программы один из лицеистов подарил на память меценату корабль, сделанный своими руками. Над макетом автор работал несколько недель.
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин: «Хазрет Меджидович является отцом и наставником для воспитанников дома-лицея и его выпускников. А для нас — красноярцев — эталоном человека, который отличается любовью к жизни, к людям, к детям. От всех красноярцев я благодарю вас, Хазрет Меджидович, за добрые дела и за поддержку нашего города!»

Хазрет Совмен давно известен своей поддержкой красноярцев и проектами развития столицы края в самых разных сферах. Современный детский сад в микрорайоне «Покровский», Храм Рождества Христова, возведённый на правобережье, реконструированная часовня на Караульной горе, возрождённый парк имени 1 Мая, грандиозный Мемориальный комплекс в честь 70-летия Победы в Ленинском районе и парк имени 400-летия Красноярска в Советском районе, универсальная комплексная спортивная площадка на территории детского дома № 1 — это лишь малая часть проектов, которые меценат помог реализовать для красноярцев. Все они являются символами добра и милосердия человека, который не теряет связи с родным краем и его столицей.

Интернет-газета Newslab.ru,
фотографии предоставлены пресс-службой администрации Красноярска

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края
Чащин Владимир Федорович
Чащин Владимир Федорович
Депутат Законодательного собрания Красноярского края

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