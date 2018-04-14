«Шац и все-все-все!»: как Красноярск Тотальный диктант писал

«А если я ошибок наделаю, можно моей жене не рассказывать?», «Двойной листочек принесла, этого хватит?», «Ручку на память заберу?», «Вы такая красивая, я прямо в запятых запутался». Ну что, догадались? Верно! 14 апреля в Красноярске снова прошел всемирный «Тотальный диктант». Newslab.ru побывал в самой гуще событий, смотрите, как это было!

Культовое мероприятие по проверке грамотности так полюбилось красноярцам, что если в прошлые годы большинство участников ставили на работах пометку «анонимно», то в этот раз за свои оценки уже не боялись. «Подумаешь, двойка, будет повод чаще с дочкой уроки вместе делать!», — шутили взрослые возле аудиторий. Кстати, некоторые не стали ждать домашнего задания и сразу пришли на диктант с детьми.

А вы давно читали вслух?

Участников ждали много, но не настолько! На площадках по всему городу (а их было 29!) собралось больше 2 тысяч человек. Читали без запинки известные персоны Красноярска — чиновники, журналисты, шоумены и даже один бренд-шеф. Опытные «диктаторы», например, певица Красноярского музыкального театра Анастасия Вишневская, зазывали красноярцев в соцсетях прийти именно на их площадку. А вот новички волновались и даже «тренировались читать вслух всю ночь».

Столицей диктанта в 2018 году стал Владивосток. Там единый для всей страны текст прочитала его автор, писатель Гузель Яхина. Писательница не только поделилась отрывком своего будущего произведения, но и успела порадовать поклонников бестселлера «Зулейха открывает глаза» автографами. В других городах оригинальное прочтение тоже услышали — но в видеозаписи.

Проверочное слово — «стримить»

Вы уже подумали, мы без «сладенького» остались? А вот и ошибаетесь! В Красноярске прочитал диктант «на пятерку» и без конца подбадривал участников шутками известный шоумен, продюсер и КВНщик Михаил Шац. На какой площадке должен был читать Михаил, организаторы намеренно никому не говорили и тем еще больше раззадорили участников.

— Как, еще раз - стрЕмил урок...? — переспрашивали в аудитории у ведущего.

— Да-да, от слова стрИминг — шутил он.

...— Только сейчас заметил, у главного героя такая же фамилия, как у меня! (к слову, у героя в тексте фамилия Бах).

— Повторите, пожалуйста — С-О-М-Н-А-М-Б-У-Л-И-Ч-Е-С-К-О-Е?

— Поможет ли это вам, друзья? Просто вспомните, что вы чувствуете, когда включаете новости...

А когда в аудитории вдруг зазвонил телефон, ведущий грозно заметил:

— Товаааааарищи!.. Nokia?... Ну, просто стыдно!

Не скрывала радости на площадке педуниверситета им. В. П. Астафьева одна из участниц:

— Я думала, Щаца в СФУ позовут, там учусь как раз. Хорошо, что передумала и с подругой сюда пошла!

В конце встречи Михаил рассказал, что своих детей он тоже старается растить грамотными. Правда, не как диктатор. А еще признался, какой город мечтает посетить в следующий раз.

Не смог пропустить...

...диктант министр экономического развития Камчатского края, приехавший на КЭФ. Дмитрий Коростелев каждый год так проверяет свои знания русского языка. И не потому, что «умным быть модно». Мода, с точки зрения министра, вещь преходящая, а грамотным важно быть всегда.

Отойди от меня, неграмотный!

Весело, интересно (еще бы!), а главное, с умом, прошел этот выходной. Медали на диктанте не раздавали, даже шоколадные, но каждый своей цели достиг и посостязался сам с собой. А узнать, насколько успешно, можно будет после 20 апреля. Пока работы проверяют филологи, советуем всем полистать Даля. Учиться ведь никогда не поздно!

А я пойду готовить рюкзак — говорят, Шац завтра на Столбы собирается.

Настя Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru

Фотографии Алины Ковригиной и Насти Щепетовой