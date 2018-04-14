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«Шац и все-все-все!»: как Красноярск Тотальный диктант писал

«Шац и все-все-все!»: как Красноярск Тотальный диктант писал

Интернет-газета Newslab.ru
14.04.2018
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Культовое мероприятие по проверке грамотности так полюбилось красноярцам, что если в прошлые годы большинство участников ставили на работах пометку «анонимно», то в этот раз за свои оценки уже не боялись. «Подумаешь, двойка, будет повод чаще с дочкой уроки вместе делать!», — шутили взрослые возле аудиторий. Кстати, некоторые не стали ждать домашнего задания и сразу пришли на диктант с детьми.

Семейный выход на диктант. Интересно, а оценки у них тоже одинаковые будут?
На регистрации всех снабдили черными ручками. В этом году они абсолютно одинаковые во всех городах.
Главный следователь Красноярского края Александр Расстрыгин в этом году взял на диктант сына. Угадайте, кто кому подсказывает?
Бланками надо делиться! Главное, свою фамилию там случайно не написать.
В аудитории Спортэкса слушают напутственное слово Гузель Яхиной перед началом диктанта.
А я все гляжу, глаз не отвожу... Просто диктатор сильно красивая

А вы давно читали вслух?

Участников ждали много, но не настолько! На площадках по всему городу (а их было 29!) собралось больше 2 тысяч человек. Читали без запинки известные персоны Красноярска — чиновники, журналисты, шоумены и даже один бренд-шеф. Опытные «диктаторы», например, певица Красноярского музыкального театра Анастасия Вишневская, зазывали красноярцев в соцсетях прийти именно на их площадку. А вот новички волновались и даже «тренировались читать вслух всю ночь».

Сходить к бренд-шефу Bellini Group Евгению Баранникову на диктант — как говорится, и рыбку съесть, и «жИ-шИ» повторить!
Фото: Instagram Евгения Баранникова
Депутат Законодательного Собрания края и журналист Илья Зайцев тоже на сегодня стал «диктатором»
Фото: Instagram Ильи Зайцева
Солистка Красноярского музыкального театра Анастасия Вишневская прочитала самый звучный диктант в школе в Северном
Фото: Instagram Анастасии Вишневской
Шоумен Александр Белов по образованию, между прочим, учитель
Фото: Instagram Александра Белова

Столицей диктанта в 2018 году стал Владивосток. Там единый для всей страны текст прочитала его автор, писатель Гузель Яхина. Писательница не только поделилась отрывком своего будущего произведения, но и успела порадовать поклонников бестселлера «Зулейха открывает глаза» автографами. В других городах оригинальное прочтение тоже услышали — но в видеозаписи.

Проверочное слово — «стримить»

Вы уже подумали, мы без «сладенького» остались? А вот и ошибаетесь! В Красноярске прочитал диктант «на пятерку» и без конца подбадривал участников шутками известный шоумен, продюсер и КВНщик Михаил Шац. На какой площадке должен был читать Михаил, организаторы намеренно никому не говорили и тем еще больше раззадорили участников.

— Как, еще раз - стрЕмил урок...? — переспрашивали в аудитории у ведущего.
— Да-да, от слова стрИминг — шутил он.

...— Только сейчас заметил, у главного героя такая же фамилия, как у меня! (к слову, у героя в тексте фамилия Бах).

— Повторите, пожалуйста — С-О-М-Н-А-М-Б-У-Л-И-Ч-Е-С-К-О-Е?
— Поможет ли это вам, друзья? Просто вспомните, что вы чувствуете, когда включаете новости...

А когда в аудитории вдруг зазвонил телефон, ведущий грозно заметил:

— Товаааааарищи!.. Nokia?... Ну, просто стыдно!

Диктатор Шац

Не скрывала радости на площадке педуниверситета им. В. П. Астафьева одна из участниц:

— Я думала, Щаца в СФУ позовут, там учусь как раз. Хорошо, что передумала и с подругой сюда пошла!

В конце встречи Михаил рассказал, что своих детей он тоже старается растить грамотными. Правда, не как диктатор. А еще признался, какой город мечтает посетить в следующий раз.

Шац о географии диктанта и детях

Не смог пропустить...

...диктант министр экономического развития Камчатского края, приехавший на КЭФ. Дмитрий Коростелев каждый год так проверяет свои знания русского языка. И не потому, что «умным быть модно». Мода, с точки зрения министра, вещь преходящая, а грамотным важно быть всегда.

Дмитрий Коростелев решил не пропускать диктант из-за КЭФа.
Все-таки в библиотеке сама атмосфера заставляет учиться!
В СибГАУ им Ак. Решетнева самая серьезная атмосфера. Студентам читают их преподаватели
Повторяю предложение, дальше прочтите написанное «про себя».
В 45 школу дети привели на диктант своих родителей.
Если ошибка смешная — это не считается!

Отойди от меня, неграмотный!

Весело, интересно (еще бы!), а главное, с умом, прошел этот выходной. Медали на диктанте не раздавали, даже шоколадные, но каждый своей цели достиг и посостязался сам с собой. А узнать, насколько успешно, можно будет после 20 апреля. Пока работы проверяют филологи, советуем всем полистать Даля. Учиться ведь никогда не поздно!

А я пойду готовить рюкзак — говорят, Шац завтра на Столбы собирается.

Настя Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru
Фотографии Алины Ковригиной и Насти Щепетовой

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