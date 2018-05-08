«Остров в дыму!»: как горел Дворец спорта имени Ярыгина

Вчерашний вечер. Ничто не предвещает беды.
Публикация от Васин Илья (@vasin_i1) 7 Май 2018 в 6:48 PDT
А вот что видели ехавшие по Коммунальному мосту в 6 утра красноярцы
Горело сильно, порой сквозь клубы дыма Дворец был уже не виден...
Горит Дворец спорта им.И.Ярыгина
Публикация от Елена (@lznk7004) 7 Май 2018 в 6:25 PDT
Отлично поснимал пожар Макс Старков — многие красноярские СМИ брали эти фото, посмотрите теперь первоисточник
Столько фото и видео увидел уже в сети снятые мной , что решил сам загрузить первоисточник . #пожар #красноярск #ярыгина #пожарярыгина #яжвк
Публикация от Max Starkov (@maxstarkov1) 7 Май 2018 в 8:12 PDT
Это фото снято с вертолета, прилетавшего тушить пожар.
Пожар на одном из объектов Универсиады-2019 Дворец спорта им. И. Ярыгина.
Публикация от Оксана Ефремова (@roksana_adenium) 7 Май 2018 в 9:32 PDT
Не каждый день видишь такое...
#пожаркрасноярск #островотдыха #универсиада2019
Публикация от Наточка (@nata_deva) 7 Май 2018 в 9:33 PDT
Еще одно жутковатое видео
Распилили бюджет и не на что больше строить, значить надо сжечь, чтоб ещё денег дали))
Публикация от MAx$ (@maksone1) 7 Май 2018 в 9:19 PDT
Пожарные работали во Дворце спорта больше четырех часов. Пожар начался сегодня около 5:30 в шахте лифта. Огонь охватил все силовые кабели и вышел на крышу здания.
Вот такая картина с утра по раньше ;((( 🙈
Публикация от Наталья Лифантьева ( Котова) (@natalifantieva) 7 Май 2018 в 6:45 PDT
В 10:08 пожар был полностью ликвидирован.
Так себе утро. Но вроде всё потушили #instakrsk
Публикация от Sergei Soshenko (@qwer_) 7 Май 2018 в 7:41 PDT
Здание Дворца спорта было построено в 1981 году для проведения масштабных соревнований и мероприятий международного уровня. В 2016 году его закрыли на реконструкцию, стоимость которой оценили в 1,52 млрд рублей. Контракт подписали с фирмой «Монолитстрой», которая должна была закончить все работы к сентябрю этого года.
Жуткое фото. Сохраню себе, чтобы нам быть внимательней. Каждый день. #чп #красноярск #дворецярыгина #обьектуниверсиады 🙁 P.s. Все оперативно потушили.
Публикация от Наталья Каптелинина StepByStep (@natalya_stepbystep) 7 Май 2018 в 9:17 PDT
Что теперь будет со Дворцом и как пожар повлияет на подготовку к Универсиаде — скоро узнаем.
С надеждой на лучшее, интернет-газета Newslab.ru