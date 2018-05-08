«Остров в дыму!»: как горел Дворец спорта имени Ярыгина

Сегодня утром клубы черного дыма над островом Отдыха перепугали красноярцев. Загоревшийся в 5.30 Дворец спорта им. Ивана Ярыгина тушили больше четырех часов, ему присвоили повышенный, третий номер сложности, а на месте работали больше 30 машин и 83 пожарных. Смотрите, как это было.

Вчерашний вечер. Ничто не предвещает беды.

Публикация от Васин Илья (@vasin_i1) 7 Май 2018 в 6:48 PDT

А вот что видели ехавшие по Коммунальному мосту в 6 утра красноярцы

🔥 Публикация от Stas (@stastip) 7 Май 2018 в 3:58 PDT

Горело сильно, порой сквозь клубы дыма Дворец был уже не виден...

Горит Дворец спорта им.И.Ярыгина Публикация от Елена (@lznk7004) 7 Май 2018 в 6:25 PDT

Отлично поснимал пожар Макс Старков — многие красноярские СМИ брали эти фото, посмотрите теперь первоисточник

Это фото снято с вертолета, прилетавшего тушить пожар.

Не каждый день видишь такое...

#пожаркрасноярск #островотдыха #универсиада2019 Публикация от Наточка (@nata_deva) 7 Май 2018 в 9:33 PDT

Еще одно жутковатое видео

Пожарные работали во Дворце спорта больше четырех часов. Пожар начался сегодня около 5:30 в шахте лифта. Огонь охватил все силовые кабели и вышел на крышу здания.

В 10:08 пожар был полностью ликвидирован.

Здание Дворца спорта было построено в 1981 году для проведения масштабных соревнований и мероприятий международного уровня. В 2016 году его закрыли на реконструкцию, стоимость которой оценили в 1,52 млрд рублей. Контракт подписали с фирмой «Монолитстрой», которая должна была закончить все работы к сентябрю этого года.

Что теперь будет со Дворцом и как пожар повлияет на подготовку к Универсиаде — скоро узнаем.

С надеждой на лучшее, интернет-газета Newslab.ru