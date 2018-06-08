Фоторепортаж: Привет, трудовое лето!

Трудовые отряды СУЭК в Красноярском крае будут работать уже 14-е лето подряд. В 2005 году регион первым среди всех субъектов присутствия компании запустил проект занятости молодежи из шахтерских городов. Сегодня трудотряды СУЭК — это движение, охватившее свыше 10 тысяч подростков от Кузбасса до Хабаровска.

В Красноярском крае в трудотряды Сибирской угольной энергетической компании вступает более 600 подростков каждый год. По сложившейся традиции, рабочий сезон ребята открывают все вместе. Из шахтерских городов они приезжают в Красноярск, где для них организовывается большой праздник с концертом, просмотром кино, развлекательной программой и подарками. В этом году трудотрядовцы дали старт сезону на площади у Каменки.

«Для СУЭК крайне важно создать комфортную атмосферу в городах, где живут и работают наши сотрудники. Трудовые отряды — это проект, в котором много социальных составляющих. В первую очередь он даёт возможность детям почувствовать себя хозяевами в своих городах, вложить силы в их благоустройство. Ребята привлекаются к разной работе: обновляют экспозиции в музеях и библиотечные фонды в библиотеках, создают новые городские пространства, помогают пожилым людям и инвалидам», — комментирует генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.

Труодтряды СУЭК — это профориентационный проект, который помогает школьникам получить профессиональный опыт, приобщиться к труду и заработать свои первые деньги. Он вырос из программы сезонной занятости молодежи из шахтерских городов и районов, реализованной в 2005 году при поддержке краевого агентства труда и занятости населения.

«Красноярский край — промышленный регион, на территории которого реализуются крупные инвестиционные проекты, и в связи с этим всегда есть потребность в высококвалифицированных кадрах. Если сегодня мы не будем заниматься профориентацией наших школьников, то в перспективе столкнемся с острой нехваткой трудовых ресурсов. В Красноярском крае была разработана стратегия профессиональной ориентации населения, где особое внимание уделяется молодежи. И трудовые отряды — это одна из важнейших составляющий этой работы. Дети понимают, что такое труд, как зарабатываются деньги, получают трудовую книжку с первой записью», — отмечает руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.

Приоритет при формировании отрядов всегда отдавался детям сотрудников СУЭК и подросткам из так называемой «группы риска». Но в последние годы движение стало пользоваться такой популярностью, что набор стал проходить на конкурсной основе. С начала года подростки разрабатывают проекты на тему экологии, благоустройства, развития социальной инфраструктуры. Только авторы лучших попадают в отряды, где имеют возможность реализовать свои идеи при поддержке СУЭК. Многим ребятам удается попасть в отряды ни по одному разу.

«Впервые я попала в трудотряд в 14 лет, два года назад. В 15 лет не получилось, потому что заканчивала 9 класс и сдавала экзамены. Сейчас снова вернулась — есть время и огромное желание работать. Нравится помогать городу, приходить на те места, которые мы благоустраивали, видеть, как там красиво и чисто. Нравится видеть результат своей работы, даже если ты просто навел порядок на улицах, подмел, убрал мусор и траву. Видишь, что в городе стало намного чище, и радуешься. Ну, и зарплата, конечно, не может не радовать. Заработать получается 7-8 тысяч рублей за смену. В этом году она продлится 10 дней», — рассказывает 16-летняя жительница г. Назарово Виктория.

Проект трудотрядов СУЭК не только тиражирован во все регионы, где работает компания, но и удостоен многих российских наград, а также включен в библиотеку лучших корпоративных практик Российского союза промышленников и предпринимателей. В декабре 2014 года инициатива угольщиков была успешно презентована в Общественной палате РФ и была рекомендована другим крупным компаниям страны.

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Алины Ковригиной