«Учимся выживать в Красноярске»: фоторепортаж из учебного центра безопасности

Как вести себя в задымленном помещении, чтобы не потерять сознание спустя три вдоха? Как вести себя в толпе во время ЧС? Или как не сломать ребра, делая искусственное дыхание человеку? Далеко не каждый ответит на эти вопросы, но согласитесь, знать такое очень важно. С февраля в Красноярске в технопарке «Лабиринт безопасности» учат правилам поведения при происшествиях. Newslab.ru уже побывал в учебном центре и готов поделиться полезными знаниями.

Экскурсии в учебном центре «Лабиринт безопасности» после известных событий в Кемерово стали пользоваться большим спросом. Красноярцы от мала до велика хотят узнать, как вести себя в случае пожара, чтобы не погибнуть.

Технопарк «Лабиринт безопасности» Год основания: февраль 2018г.

Профиль деятельности: обучение правилам безопасности и поведения при ЧС

Количество сотрудников: 8 человек

Адрес: ул. Партизана Железняка, 19Г

Тел.: 277-77-93



Однако урок начинается с другого — рассказа о том, что делать в случае извержения вулкана. Да-да, не удивляйтесь. Во-первых, совсем рядом с Красноярском есть пусть недействующий, но самый настоящий вулкан (речь о Черной сопке — вершине в Берёзовском районе края), а, во-вторых, беда может настигнуть за пределами родного края и страны, а «Лабиринт безопасности» учит быть готовым ко всему.

Далее по списку землетрясения. Для начала вас отправят протестировать имитатор этого природного явления (смотрите на фото). Это нужно для того, чтобы в случае реального происшествия вы быстро сообразили — да, это самое настоящее землетрясение, надо спасаться! А после вам расскажут, как это правильно делать. Например, очень важно при толчках встать в дверной проём. Как оказалась, никакая это не выдумка, а действительно реальный способ спастись. Но в идеале лучше покинуть помещение и уйти от него подальше.

Технопарк «Лабиринт безопасности» Создан группой инициативных людей и ветеранов пожарной охраны за счёт собственных средств. Технопарк имеет образовательную лицензию, современное высокотехнологичное оборудование, интерактивную экспозицию, квалифицированных сотрудников. Тренажеры разработаны по спецзаказу. Например, тренажёр-имитатор землетрясения не имеет аналогов в России. Все обучение проходит в доступной игровой форме.

Кстати, погибнуть из-за подземных толчков красноярцам, как и в случае с вулканом, почти не грозит. В пределах региона может быть землетрясение интенсивностью до 6 баллов из 12 возможных. При таком показателе смещается тяжелая мебель, осыпается штукатурка, падают картины со стен и книги с полок, но здания, к великому счастью, выстоят.

Дальше — больше. В технопарке «Лабиринт безопасности» вас научат оказывать первую помощь пострадавшему. На специальном тренажере вы научитесь правильно делать искусственное дыхание и массаж сердца. Тренажер даже сообщит вам с помощью красного огонька, что вот сейчас вы перестарались и сломали ему пару ребер. Так вы поймете, с какой силой следует давить на грудную клетку, чтобы первая помощь не превратилась в последнюю.

Основная часть экскурсии посвящена пожарной безопасности. Будьте уверены, вам расскажут и покажут всё, начиная от правил эвакуации из здания в случае пожара, и заканчивая несколькими видами сигнализаций и огнетушителей. Последними, к слову, дадут попользоваться, чтобы вы представляли, какая у них отдача и принцип действия.

Главный совет: оказавшись в незнакомом помещении с большим скоплением людей и сложной схемой выходов, обязательно ознакомьтесь с планом эвакуации. Не пожалейте пяти минут — во многих случаях именно понимание, где находится выход, спасает людям жизнь. Пошли не в ту сторону — погибли.

Интересный факт Технопарк «Лабиринт безопасности» ориентирован на работу с трудными подростками, воспитанниками детских домов, детьми из многодетных семей. Посетителями первых экскурсий, партнером которых выступил благотворительный фонд «Счастливые дети», стали семьи с приемными детьми.

Ни в коем случае при пожаре не пользуйтесь лифтом, да и прыгать в окна тоже нежелательно. По статистике, каждый второй прыжок с высоты третьего этажа и выше — смертельный. Не возвращайтесь за забытыми вещами, не бегите в гардероб или к той двери, что ближе к парковке, где стоит ваш авто. Только ближайший выход из здания и никак иначе. В задымленном помещении потерять сознание можно, сделав всего три вдоха. Согласитесь, звучит неутешительно. В «Лабиринте безопасности» вам расскажут, как вести себя правильно, чтобы выиграть время и выбраться из зоны ЧП живым и невредимым.

Хотите знать больше о правилах безопасности при любых ЧС, приходите в учебный центр «Лабиринт безопасности». Там проводят экскурсии для детей, подростков, рабочих коллективов и отдельных посетителей. Занятия проходят по адресу: Красноярск, ул. Партизана Железняка, 19 Г. Запись по телефону: (391) 277-77-93.

Кристина Иванова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фотографии Алины Ковригиной