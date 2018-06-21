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«Мы умели отдохнуть красиво»: красноярцы проверили на себе лучшие пляжи города

«Мы умели отдохнуть красиво»: красноярцы проверили на себе лучшие пляжи города

Интернет-газета Newslab.ru
21.06.2018
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Спонсоры сегодняшнего репортажа — семья Пухлощековых с острова Татышев. Эти ребята точно умеют отдыхать красиво!

А это дикий пляж острова Отдыха.

Публикация от Мishka (@fialcka_) 18 Июн 2018 в 12:19 PDT

Власти завезли на официальный пляж Красноярска пальмы, поставили туалеты и даже организовали дежурство спасателей — но горожане все равно рассыпаются по кустам и полянкам острова...

Геленджик? Анапа? Нет, это главный красноярский пляж!

А это озеро Семирадского в Емельяновском районе. Зацените мужика с ковром!

Желающие экстрима могут покататься на вейк-борде

А это пляж на Бархатово образца прошлого лета. В этом всё примерно так же

#бархатово #лето2017 #отдых #жара #нормтут

Публикация от Tolik (@tolikbez) 25 Июн 2017 в 2:12 PDT

Плюс — большой банан!

Пацаны вообще ребята! Пляж с не самым пляжным названием — на Мясокомбинате — ждёт вас.

Выглядит по-прежнему не очень, но для влюбленной парочки главное ведь совсем не это?

🌿🍃🍀☘️🌱

Публикация от Kristina (@safarova771) 20 Июн 2018 в 7:09 PDT

Отдыхайте, загорайте и ловите каждое мгновение нашего короткого лета!

Ваша загоревшая интернет-газета Newslab.ru

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