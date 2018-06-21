«Мы умели отдохнуть красиво»: красноярцы проверили на себе лучшие пляжи города

Слушайте, ну сколько можно было это терпеть?! Зима, весна, осень — эти долгие холодные месяцы вгоняли нас по плечи в тоску и безнадегу... Но пришло жаркое сибирское лето и красноярцы словно очнулись, схватили купальники, полотенца и ласты (а кое-кто и ковры, да-да!) и помчались на острова Отдыха и Татышев, в Бархатово и Емельяново. Отдыхать, загорать, купаться — смотрите, что творится на пляжах Красноярска!

Спонсоры сегодняшнего репортажа — семья Пухлощековых с острова Татышев. Эти ребята точно умеют отдыхать красиво!

А это дикий пляж острова Отдыха.

Публикация от Мishka (@fialcka_) 18 Июн 2018 в 12:19 PDT

Власти завезли на официальный пляж Красноярска пальмы, поставили туалеты и даже организовали дежурство спасателей — но горожане все равно рассыпаются по кустам и полянкам острова...

Публикация от Irina Fatkulan (@irinafatkulan) 18 Июн 2018 в 10:52 PDT

Геленджик? Анапа? Нет, это главный красноярский пляж!

А это озеро Семирадского в Емельяновском районе. Зацените мужика с ковром!

Публикация от Olgakarmaeva (@karmaewaolga) 18 Июн 2018 в 5:11 PDT

Желающие экстрима могут покататься на вейк-борде

А это пляж на Бархатово образца прошлого лета. В этом всё примерно так же

Плюс — большой банан!

Пацаны вообще ребята! Пляж с не самым пляжным названием — на Мясокомбинате — ждёт вас.

Выглядит по-прежнему не очень, но для влюбленной парочки главное ведь совсем не это?

🌿🍃🍀☘️🌱 Публикация от Kristina (@safarova771) 20 Июн 2018 в 7:09 PDT

Отдыхайте, загорайте и ловите каждое мгновение нашего короткого лета!

Ваша загоревшая интернет-газета Newslab.ru