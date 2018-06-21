«Мы умели отдохнуть красиво»: красноярцы проверили на себе лучшие пляжи города

Спонсоры сегодняшнего репортажа — семья Пухлощековых с острова Татышев. Эти ребята точно умеют отдыхать красиво!
А это дикий пляж острова Отдыха.
Публикация от Мishka (@fialcka_) 18 Июн 2018 в 12:19 PDT
Власти завезли на официальный пляж Красноярска пальмы, поставили туалеты и даже организовали дежурство спасателей — но горожане все равно рассыпаются по кустам и полянкам острова...
Публикация от Irina Fatkulan (@irinafatkulan) 18 Июн 2018 в 10:52 PDT
Геленджик? Анапа? Нет, это главный красноярский пляж!
Два раза перевернуться на солнце и пойти кушать? это сестринский день✌
Публикация от Левкина Елизавета (@imapoletika) 14 Июн 2018 в 9:43 PDT
А это озеро Семирадского в Емельяновском районе. Зацените мужика с ковром!
Публикация от Olgakarmaeva (@karmaewaolga) 18 Июн 2018 в 5:11 PDT
Желающие экстрима могут покататься на вейк-борде
@eugeniedark спасибо за видео 😙‼️ Музыка после слов девушки 🔥🔥🔥#семирадскоеозеро#емельяновскоеозеро#wakeboard
Публикация от Nadya (@nadya2416) 13 Июн 2018 в 7:55 PDT
А это пляж на Бархатово образца прошлого лета. В этом всё примерно так же
#бархатово #лето2017 #отдых #жара #нормтут
Публикация от Tolik (@tolikbez) 25 Июн 2017 в 2:12 PDT
Плюс — большой банан!
Первый раз прокатился на банане, не думал что это будет так круто! Про кричались 😆 пару раз перевернулись конечно же #бархатово #набанане #эмоциичерезкрай
Публикация от Андрей Якименко (@yak_andrei) 18 Июн 2018 в 10:29 PDT
Пацаны вообще ребята! Пляж с не самым пляжным названием — на Мясокомбинате — ждёт вас.
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Публикация от Елена Герус (@gers_e) 12 Июн 2018 в 6:39 PDT
Выглядит по-прежнему не очень, но для влюбленной парочки главное ведь совсем не это?
Отдыхайте, загорайте и ловите каждое мгновение нашего короткого лета!
Врываюсь в лето на ржавой барже и, черт возьми, меня и эту посудину не остановить! #полундра #летонаборту
Публикация от Мария Русскова (@marie_mary_oh) 17 Июн 2018 в 12:24 PDT
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