Яркие гонки в кромешной тьме: в Красноярске прошли «Ночные роллеры-2018»

На красноярском Татышеве в ночь с субботы на воскресенье прошли восьмые уникальные гонки на роликах. Newslab узнал, почему это мероприятие так прижилось в Красноярске и как пройти трассу, если встал на ролики всего за пару дней до старта. Майка с номером, наклейка на бедро, фонарь на полную — и погнали!

Стартуют все!

Вот уже который год десяткам роллеров в середине июля не до сна. Фестиваль под открытым небом собирает все больше участников, правда, на старт выходят только самые драйвовые — зарегистрироваться еще не значит выступить. Этой субботней ночью не побоялись пройти 15-километровую трассу 84 роллера.

Действие началось в 22:00 — спортсмены и роллеры-любители получили свои стартовые пакеты с номером. Все готовились к гонке по-разному, кто-то морально — в окружении своих друзей и родных, кто-то физически, тренируя финты с выключенным фонарем на каждом свободном пятачке у павильона проката.

— Мы тренеры по конькобежному спорту, но ни разу не заявлялись на такие соревнования, а в этом году решили — пора. Ночи напролет для этого не катались, но дорожки острова нас знают, — семейная пара Алексей и Юлия Казаковы уже получили номера и договорились не обижаться, если кто-то вырвется вперед.

Пока участники наматывали круги под огни светодиодов, болельщики делали себе яркий флуоресцентный аквагрим на всех частях тела (так проще узнавать друг друга в темноте) и щелкали фото на память о «Ночных роллерах». Тех, кто начинал засыпать, выручал диджей. Он миксовал бодрые треки в кузове специального басовитого авто.

«Тормозим заранее, мы не на палубе авианосца — парашют не раскроется»

Такими фразочками не давал расслабиться участникам судья соревнований даже на финише. Самой юной участницей стала Анастасия Дьяченко, ей только исполнилось 12 лет. В прошлом году рекорд в этой номинации побил 11-летний красноярец. Специальный приз за яркий образ этой ночью увезла домой красноярка Анастасия Шелестова. Такую юбку, как у нее, вы уж точно не встретите ни в одном даже самом оригинальном шоуруме.

Не все остались довольны трассой. Кто-то кричал после гонки, что еле выжил на поворотах без фонарей, кто-то просто советовал обновить покрытие дорожек — не без шероховатостей. С другой стороны, если с самим собой соревноваться уже «не катит», как сказали спортсмены, это мероприятие — неплохая проверка на прочность. Только вот инстинкт самосохранения никто не отменял:

— Если у новичка есть черта — зацепиться зубами и грести до последнего, это может сыграть с ним злую шутку. Можно на скорости потерять момент, когда начинают заплетаться ноги. А для спортсменов — это работа, они такое чувствуют в силу привычки, — делились мнениями роллеры на финише.

Всё, приехали!

Абсолютным чемпионом «Ночных роллеров» среди мужчин уже в четвертый раз стал Григорий Мелехов, пролетевший дистанцию за 30 минут и 50 секунд — абсолютный рекорд гонки этого года, но не самого спортсмена (в прошлом году Григорий преодолел трассу на 47 секунд быстрее). Лидером соревнований среди женщин стала 26-летняя красноярка Анастасия Герасимова со временем в 33 минуты.

А вы готовы к такому старту? Начищайте форму, затягивайте гайки на колесах и вперед на роллер-прогулку, пока лето не закончилось. У вас достаточно времени, чтобы подготовиться к следующим ночным гонкам.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru