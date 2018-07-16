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Яркие гонки в кромешной тьме: в Красноярске прошли «Ночные роллеры-2018»

Яркие гонки в кромешной тьме: в Красноярске прошли «Ночные роллеры-2018»

16.07.2018
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Ночные гонки на роликах собрали на острове Татышев несколько сотен горожан

Стартуют все!

Вот уже который год десяткам роллеров в середине июля не до сна. Фестиваль под открытым небом собирает все больше участников, правда, на старт выходят только самые драйвовые — зарегистрироваться еще не значит выступить. Этой субботней ночью не побоялись пройти 15-километровую трассу 84 роллера.

Действие началось в 22:00 — спортсмены и роллеры-любители получили свои стартовые пакеты с номером. Все готовились к гонке по-разному, кто-то морально — в окружении своих друзей и родных, кто-то физически, тренируя финты с выключенным фонарем на каждом свободном пятачке у павильона проката.

— Мы тренеры по конькобежному спорту, но ни разу не заявлялись на такие соревнования, а в этом году решили — пора. Ночи напролет для этого не катались, но дорожки острова нас знают, — семейная пара Алексей и Юлия Казаковы уже получили номера и договорились не обижаться, если кто-то вырвется вперед.

Все были настроены только на победу
Самым возрастным участником на гонках стал Александр Гущин. Ему исполнилось 64 года
Когда еще можно будет сделать такое атмосферное селфи под хештегом ЗОЖ
Жаркие танцы группы поддержки в честь открытия восьмых «Ночных роллеров»
Семья Казаковых готова к своему первому соревнованию на «Ночных роллерах»
Все участники на старте, осталось дождаться команды от главного судьи соревнований
Болельщики уже замерли в ожидании
Шестнадцатилетняя Александра Бариловская немного робела перед началом гонки, но это не помешало ей попасть в десятку лучших роллеров в своей категории

Пока участники наматывали круги под огни светодиодов, болельщики делали себе яркий флуоресцентный аквагрим на всех частях тела (так проще узнавать друг друга в темноте) и щелкали фото на память о «Ночных роллерах». Тех, кто начинал засыпать, выручал диджей. Он миксовал бодрые треки в кузове специального басовитого авто.

"Ночные роллеры - 2018" в Красноярске

«Тормозим заранее, мы не на палубе авианосца — парашют не раскроется»

Такими фразочками не давал расслабиться участникам судья соревнований даже на финише. Самой юной участницей стала Анастасия Дьяченко, ей только исполнилось 12 лет. В прошлом году рекорд в этой номинации побил 11-летний красноярец. Специальный приз за яркий образ этой ночью увезла домой красноярка Анастасия Шелестова. Такую юбку, как у нее, вы уж точно не встретите ни в одном даже самом оригинальном шоуруме.

Время отсчитывал огромный электронный циферблат. Возле него собиралось больше всего болельщиков, чтобы помахать гонщикам
Некоторые с замиранием сердца следили за каждым кругом дистанции
Гонки гонками, но девушкой нужно оставаться всегда. И дополнительные светодиоды на юбке тут как раз кстати
Трасса освещалась только фонариками роллеров. В этом весь смысл ночных соревнований
Самая долгожданная встреча с водой — на финише
Теперь можно и расслабиться
Но свериться с протоколом тоже не помешает

Не все остались довольны трассой. Кто-то кричал после гонки, что еле выжил на поворотах без фонарей, кто-то просто советовал обновить покрытие дорожек — не без шероховатостей. С другой стороны, если с самим собой соревноваться уже «не катит», как сказали спортсмены, это мероприятие — неплохая проверка на прочность. Только вот инстинкт самосохранения никто не отменял:

— Если у новичка есть черта — зацепиться зубами и грести до последнего, это может сыграть с ним злую шутку. Можно на скорости потерять момент, когда начинают заплетаться ноги. А для спортсменов — это работа, они такое чувствуют в силу привычки, — делились мнениями роллеры на финише.

Всё, приехали!

Абсолютным чемпионом «Ночных роллеров» среди мужчин уже в четвертый раз стал Григорий Мелехов, пролетевший дистанцию за 30 минут и 50 секунд — абсолютный рекорд гонки этого года, но не самого спортсмена (в прошлом году Григорий преодолел трассу на 47 секунд быстрее). Лидером соревнований среди женщин стала 26-летняя красноярка Анастасия Герасимова со временем в 33 минуты.

Григорий Мелехов под номером шесть через несколько минут обгонит своих соперников и в очередной раз финиширует первым
А вот и самая юная участница Настя Дьяченко идет на заключительный круг
«Встретимся в том же месте и тем же составом, но в следующем году!»

А вы готовы к такому старту? Начищайте форму, затягивайте гайки на колесах и вперед на роллер-прогулку, пока лето не закончилось. У вас достаточно времени, чтобы подготовиться к следующим ночным гонкам.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru

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