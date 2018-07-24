«Куриный бог», линейки с горном и клятвы вечной дружбы у костра: как юные красноярцы отдыхали при СССР

Если в детстве вы хотя бы раз бывали в летнем лагере, то вряд ли забудете этот отдых. Дружба, которая там завязывается, кажется самой настоящей, обеды непременно вкуснее, чем дома, а победа в конкурсах — дело чести. Некоторые загородные лагеря Красноярска существуют уже больше полувека и до сих пор трепетно хранят свою историю на фотокарточках.

Под звуки горна мы уснём и проснёмся

В 60-70-х годах прошлого века самыми популярными загородными лагерями для школьников Красноярска были «Ласточка» на Базаихе и «Бирюсинка» в посёлке Овинный. Каждую весну родители спешили оформить путёвку для своего чада в один из них. Мест было много, но и ажиотаж в два раза больше, чем сейчас. В отряд набирали до 40 ребят.

Подъем в 8 утра, отбой в десять вечера, тихий час, который не прижился и у современных детей, пятиразовое питание — за несколько десятков лет режим дня почти не изменился.

Ранним утром у всех ребят была важная миссия — собраться на зарядку за 15 минут. Опаздывать нельзя, как и халтурить с уборкой постели. Вожатые всегда проверяли состояние кроватей — пододеяльник нужно было укладывать с отворотом, а подушку непременно взбивать «корабликом».

Будил всех звук пионерского горна, он же объявлял отбой. Эта традиция давно канула в лету, как и вынос знамени под барабанную дробь — эта почетная обязанность доставалась лучшим из лучших, обычно отличникам и активистам. Сейчас все просыпаются под музыкальные хиты, переделанные на лад конкретного лагеря, а засыпают после вечерней дискотеки.

Забеги в клёшах и страшные байки после отбоя

Одним из самых любимых мероприятий была военно-патриотическая игра «Зарница». Ребята готовили штабы, прятали свой флаг и продумывали тактику против «врага». С вечера все нашивали тряпичные погоны на куртки, да так, чтобы остаться живыми на поле до конца боя. В жаркие летние дни праздновали и день Нептуна — все купались в бассейне или реке, обливались водой.

Даже самый прилежный пионер хоть раз за смену сбегал на речку или строил тайный шалаш в кустах, чтобы потом играть там в карты. Ребята ходили на танцы по вечерам и, конечно, влюблялись.

— Чтобы удивить даму сердца, мальчишки часами рыскали по берегу в поисках плоского камешка с дырочкой насквозь. Из такого делали медальон «куриный бог». Девчонки хвастались редким подарком и верили, что он приносит удачу, — вспоминают красноярцы.

Угольком и зубной пастой красили друг другу лица по ночам, подкидывали в комнаты лягушек, чтобы напугать. За это сильно никого не наказывали, как и за страшные байки, после которых многим было не до сна.

«Лучше пузу лопнуть, чем добру пропасть»

Такие плакаты висели в лагерных столовых. В те времена действовал особый норматив по питанию — каждый пионер должен был вернуться домой, поправившись на пару килограммов. В детском рационе были молочные каши, макароны по-флотски, гречка с тушёнкой. На «сладкие» запасы в тумбочках, привезённые из дома, медики и вожатые иногда закрывали глаза, но всё-таки ругали. Популярной «запрещёнкой» считалось печенье «Юбилейное», ирис «Кис-кис» и сушки.

Трудовое воспитание было тогда привычным делом. Дети сами убирали территорию лагерей, мыли полы и чистили картошку в столовой. Последнее даже считалось почётным занятием.

Дежуря в столовой, школьники не только помогали накрывать на столы, но и следили, чтобы порции у всех были одинаковыми, а сухофруктов в компот клали как можно больше.

— После отбоя из некоторых комнат доносился стук. Ребята кололи косточки от сухофруктов. Такие орехи считались у них обалденным лакомством, — рассказывают пионервожатые тех времен.

Сейчас на прощание ребята добавляют друг друга в «друзья» в соцсетях, а не суют в карман листок бумаги с почтовым адресом. Конкурс талантов сменил «Мисс и мистер», на котором клёшами уже никого не удивишь. А вместо ирисок красноярские родители передают детям чипсы, пиццу, а иногда даже вяленую оленину.

Но некоторые вещи остаются неизменными — прощальный костёр, нелюбовь к отбою и обещания встретиться вновь.

С пионерским приветом, интернет-газета Newslab.ru,

материал подготовлен при помощи пресс-службы управления образования администрации Красноярска