Малевич на коне, лифт для Адама и откровенный разговор со стенами: в Красноярске открылась уникальная выставка московского музея

10 сентября в рамках фестиваля-школы современного искусства «Территория. Красноярск» открылась выставка «Где я буду». Жемчужины коллекции Московского музея современного искусства (ММОМА) впервые приехали в столицу края и сложились в совершенно новой интерпретации, которою не доводилось видеть ещё никому. Newslab побывал в кулуарах авангарда, рассмотрел необычные инсталляции «сегодня» и «завтра» и готов поделиться самыми яркими эмоции от нового искусства.

Экспозиция «Где я буду» в музейном центре «Площадь Мира» — это масштабная история русского искусства XX века от авангарда до нонконформизма с самыми смелыми подходами знаковых художников.

170 работ прибыли в Сибирь через всю страну ещё и с идеей экзистенциального перемещения, преображения — того, что не всегда зависит от человека или вовсе не поддаётся рациональному объяснению.

— Для любого музея очень важно нести и показывать свои коллекции широкому кругу людей, давать возможность жить творчеству вопреки расстоянию. Совместными усилиями мы создали здесь невероятно наполненные экспозиции, через которые символично, но тонкой нитью протянута тема пути. Но, что есть этот путь, каждый ответит для себя по-своему. В свою очередь московские кураторы и медиаторы из Красноярска будут посредниками между посетителями музея и искусством, — отметил заместителя директора Московского музея современного искусства Алексей Новоселов на открытии выставки.

Кураторы повели нас по синим залам, объясняя концепцию. Метафор много, но всё понятно на подсознательном уровне.

Блоки выставки выстроены в ответах на вопросы: от «Где заканчивается пространство, в районе кожи или за горизонтом?», до «А есть ли вообще границы?».

Шесть залов отражают ключевые вопросы жизни любого человека, а коридоры несут личные представления создателей выставки: что для них быть кураторами, оказаться в Красноярске и подводить людей к искусству.

Так, первый зал посвящён дому. Это и привычные натюрморты с цветами в квартире, и такие родные советскому человеку раскладушки с рисунками многоэтажек Ивана Лунгина, и неслучившееся свидание в лифте от Владимира Янкилевского — советского конформиста, который искал таинства связи Адама и Евы. Здесь же есть мотивы свадьбы в живописи и реалистичной съёмке церемонии.

Плавные переходы, и вот мы у темы масс-медиа. Вряд ли где-нибудь ещё вы увидите огромный портрет Екатерины Андреевой. Согласитесь, эталонное лицо из телевизора стало «родным» для каждого россиянина.

Абсолютно все неожиданные повороты в экспозициях не случайны. Золотодобывающая компания «Полюс» как и искусствоведы московского музея в очередной раз искали прекрасное. Два года назад компания задалась авантюрной идеей погрузиться в творчество и принести его в разные уголки необъятной России:

— Сначала фестиваль «Территория» побывал в Магадане, а в этом сезоне уникальное соединение театра и живописи обретает жизнь в Красноярске. Это непростой опыт, ведь красноярцы уже считаются искушёнными в искусстве. Мы ставили задачу удивить и найти отклик в каждом. Вы только представьте, работы Лабаса, Пиросмани, Бурлюка, Архипенко в одном месте, но каждая говорит о своём, — поделилась идеей экспозиции директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева.

Нежный портрет жены художника Казимира Малевич провожает зрителей в зал городов и странствий, а значит от внутреннего к внешнему. Это город и место в нём человека со всеми достоинствами и недостатками. Страхи и сомнения, вдохновение и жажда высказаться.

Такие идеи выражаются в тонких работах Кабакова, центральной фигуры московского концептуализма. Его муха-путешественница изучала коллективное сознание советских людей на примере типичных обывателей в коммуналках. Эти же мотивы в темпераментном рассказе по Стране восходящего Солнца Давида Бурлюка.

Есть совершенно необыкновенные экспозиции, например, «Право на жизнь» нашего с вами современника Андрея Кузькина. Художник добился славы в начале 2000-х своими акциями и перформансами. Так родились 70 работ под общим началом «один человек сделал что-то». На деле этот человек и есть сам Кузькин в разных образах: то раздаёт людям шарики и гвозди, то ходит по кругу пять часов в поддоне с застывающим бетоном.

Заканчивается экспозиция представлениями человека о своём будущем и мира в целом. Тут много ярких работ современных экспериментаторов в живописи и фотографии. Можно встретить и эпатажную работу Александра Косолапова с уже упомянутым именем Малевича, только но на английском языке и с фигурой чёрного всадника на коне.

На выставке много интерактивных элементов, видео, подсвеченных скульптур, которые не нуждаются в объяснении экскурсоводов, их просто хочется наблюдать и разгадывать смыслы.

Выставка будет работать в Красноярске до 28 октября. А в первую неделю с 10 по 16 сентября бесплатные экскурсии пройдут вместе с московскими кураторами. Вам необходим только билет на выставку и регистрация на сайте или по телефону: 212-45-97.

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После откроется программа по медиации Ask me. О работах экспозиции посетителям будут рассказывать волонтёры-красноярцы, которые прошли специальное обучение. Параллельно пройдёт инклюзивная программа экскурсий на жестовом языке для глухих и слабослышащих посетителей.

Не забывайте, что на неделю Красноярск превратится ещё и в экспериментальную театральную площадку. В городе выступят ведущие московские театры и немецкая театральная компания «Римини Протокол».

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля и купить билеты на спектакли можно на сайте фестиваля «Территория», в кассах и на сайтах Красноярского ТЮЗа, Красноярского драматического театра имени Пушкина, Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского и Музейного центра «Площадь Мира».

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru