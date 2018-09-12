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Малевич на коне, лифт для Адама и откровенный разговор со стенами: в Красноярске открылась уникальная выставка московского музея

Малевич на коне, лифт для Адама и откровенный разговор со стенами: в Красноярске открылась уникальная выставка московского музея

Интернет-газета Newslab.ru
12.09.2018
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Современное искусство через 3D-очки и пронзительные образы живописи
Фото: Дмитрий Штифонов

Экспозиция «Где я буду» в музейном центре «Площадь Мира» — это масштабная история русского искусства XX века от авангарда до нонконформизма с самыми смелыми подходами знаковых художников.

170 работ прибыли в Сибирь через всю страну ещё и с идеей экзистенциального перемещения, преображения — того, что не всегда зависит от человека или вовсе не поддаётся рациональному объяснению.

— Для любого музея очень важно нести и показывать свои коллекции широкому кругу людей, давать возможность жить творчеству вопреки расстоянию. Совместными усилиями мы создали здесь невероятно наполненные экспозиции, через которые символично, но тонкой нитью протянута тема пути. Но, что есть этот путь, каждый ответит для себя по-своему. В свою очередь московские кураторы и медиаторы из Красноярска будут посредниками между посетителями музея и искусством, — отметил заместителя директора Московского музея современного искусства Алексей Новоселов на открытии выставки.

Директор музейного центра «Площадь Мира» Мария Букова представляет московских кураторов. Команда искусствоведов несколько недель готовила экспозицию для Красноярска
Фото: Дмитрий Штифонов
10 сентября около сотни красноярцев первыми увидели шедевры выставки «Где я буду»
Фото: Дмитрий Штифонов
Выступил с приветственным словом на открытии экспозиции Роман Должанский, арт-директор фестиваля «Территория. Красноярск», эксперт конкурса «Полюс. Золотой сезон»
Фото: Дмитрий Штифонов

Кураторы повели нас по синим залам, объясняя концепцию. Метафор много, но всё понятно на подсознательном уровне.

Блоки выставки выстроены в ответах на вопросы: от «Где заканчивается пространство, в районе кожи или за горизонтом?», до «А есть ли вообще границы?».

Шесть залов отражают ключевые вопросы жизни любого человека, а коридоры несут личные представления создателей выставки: что для них быть кураторами, оказаться в Красноярске и подводить людей к искусству.

Так, первый зал посвящён дому. Это и привычные натюрморты с цветами в квартире, и такие родные советскому человеку раскладушки с рисунками многоэтажек Ивана Лунгина, и неслучившееся свидание в лифте от Владимира Янкилевского — советского конформиста, который искал таинства связи Адама и Евы. Здесь же есть мотивы свадьбы в живописи и реалистичной съёмке церемонии.

Так выглядит «Мягкая Родина» Дмитрия Цветкова (1961). Художник решил забыть о всех геополитических изменениях, которые претерпевала наша страна, и изобразить её в виде мягкого шёлкового одеяла
Фото: Дмитрий Штифонов
Куратор Мария устроила почти часовую экскурсию по коридорам «Площади Мира». Каждая картина и экспонат выставки заслуживает долгих и чутких обсуждений. Детали в искусстве — самое важное
Видите девушку у стены? Это анимационная картина, по задумке автора, она либо пытается что-то сказать, но зашла в тупик, либо сильно влюблена в место
Фото: Дмитрий Штифонов
Картина Ивана Лунгина «Раскладушка № 1». Очень много работ автора посвящены памяти. На советских раскладушках рисунки многоэтажек, возраст которых сложно определить. Они символизируют эпоху стагнации, рефлексию о прошлом, будущем и настоящем
Картина «Изгнание» 1987 года. Её автор, Пётр Беленок, родился под Чернобылем. Этот факт стал определяющим для большинства искусствоведов в трактовке его творчества, как предчувствия техногенной аварии 1986 года
Работы Дмитрия Пригова, одной из самых культовых личностей неофициального искусства. Он опробовал чуть ли не все виды творчества — это и поэзия, и музыка, и скульптура, и живопись. Серия перформансов «Памятники» — фотографии художника на фоне московских монументов известным русским писателям. По задумке, так он общался с великими духами
А как вам такие бородатые картины? Хоть и говорят, что искусство не стареет
Фото: Дмитрий Штифонов
Посетителей заинтересовала картина Нико Пиросмани. Ещё бы, она называется «Компания заходите», 1910

Плавные переходы, и вот мы у темы масс-медиа. Вряд ли где-нибудь ещё вы увидите огромный портрет Екатерины Андреевой. Согласитесь, эталонное лицо из телевизора стало «родным» для каждого россиянина.

Абсолютно все неожиданные повороты в экспозициях не случайны. Золотодобывающая компания «Полюс» как и искусствоведы московского музея в очередной раз искали прекрасное. Два года назад компания задалась авантюрной идеей погрузиться в творчество и принести его в разные уголки необъятной России:

— Сначала фестиваль «Территория» побывал в Магадане, а в этом сезоне уникальное соединение театра и живописи обретает жизнь в Красноярске. Это непростой опыт, ведь красноярцы уже считаются искушёнными в искусстве. Мы ставили задачу удивить и найти отклик в каждом. Вы только представьте, работы Лабаса, Пиросмани, Бурлюка, Архипенко в одном месте, но каждая говорит о своём, — поделилась идеей экспозиции директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева.

Нежный портрет жены художника Казимира Малевич провожает зрителей в зал городов и странствий, а значит от внутреннего к внешнему. Это город и место в нём человека со всеми достоинствами и недостатками. Страхи и сомнения, вдохновение и жажда высказаться.

Такие идеи выражаются в тонких работах Кабакова, центральной фигуры московского концептуализма. Его муха-путешественница изучала коллективное сознание советских людей на примере типичных обывателей в коммуналках. Эти же мотивы в темпераментном рассказе по Стране восходящего Солнца Давида Бурлюка.

Александр Косолапов «Malevich — Malboro», 1997
Немного мрачноватая, но такая эмоциональная работа Олега Кулика из серии «Memento Mori»
Фото: Дмитрий Штифонов
«Быть мухой — это не значит...». Илья Кабаков, центральная фигура московского концептуализма, считал, что это насекомое знает всё о быте советских людей снаружи и изнутри
Цикл «Право на жизнь» Андрея Кузькина можно рассматривать бесконечно. До чего же смелые эксперименты ставил художник
Фото: Дмитрий Штифонов
«Япония» 1921 года. Работа Давида Бурлюка, «отца» отечественного футуризма. Из-за вынужденного скитания по зарубежью тема путешествий очень значимо проходит через всё творчество художника
Много-много-много Джоконд
Абстрактные картины и такие глубокие смыслы
Фото: Дмитрий Штифонов
На выставке будущего можно найти не только картины несуществующей реальности. Вон там, в углу, сияет «космос»
Фото: Дмитрий Штифонов

Есть совершенно необыкновенные экспозиции, например, «Право на жизнь» нашего с вами современника Андрея Кузькина. Художник добился славы в начале 2000-х своими акциями и перформансами. Так родились 70 работ под общим началом «один человек сделал что-то». На деле этот человек и есть сам Кузькин в разных образах: то раздаёт людям шарики и гвозди, то ходит по кругу пять часов в поддоне с застывающим бетоном.

Заканчивается экспозиция представлениями человека о своём будущем и мира в целом. Тут много ярких работ современных экспериментаторов в живописи и фотографии. Можно встретить и эпатажную работу Александра Косолапова с уже упомянутым именем Малевича, только но на английском языке и с фигурой чёрного всадника на коне.

На выставке много интерактивных элементов, видео, подсвеченных скульптур, которые не нуждаются в объяснении экскурсоводов, их просто хочется наблюдать и разгадывать смыслы.

Интерактивная сторона выставки "Где я буду" в Красноярске

Выставка будет работать в Красноярске до 28 октября. А в первую неделю с 10 по 16 сентября бесплатные экскурсии пройдут вместе с московскими кураторами. Вам необходим только билет на выставку и регистрация на сайте или по телефону: 212-45-97.

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После откроется программа по медиации Ask me. О работах экспозиции посетителям будут рассказывать волонтёры-красноярцы, которые прошли специальное обучение. Параллельно пройдёт инклюзивная программа экскурсий на жестовом языке для глухих и слабослышащих посетителей.

Не забывайте, что на неделю Красноярск превратится ещё и в экспериментальную театральную площадку. В городе выступят ведущие московские театры и немецкая театральная компания «Римини Протокол».

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля и купить билеты на спектакли можно на сайте фестиваля «Территория», в кассах и на сайтах Красноярского ТЮЗа, Красноярского драматического театра имени Пушкина, Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского и Музейного центра «Площадь Мира».

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru

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