Неравнодушные люди: как в Красноярске проходил экослет волонтеров «Норникеля»

На три дня, с 7 по 9 сентября, Красноярск стал главным центром волонтерства в России: в город с разных уголков страны съехались волонтеры компании «Норникель». Поводом стал финальный слет экологического марафона «Понеслось» — масштабного проекта программы корпоративного волонтерства металлургической компании.

В Красноярске более 60 волонтеров, в числе которых сотрудники всех подразделений «Норникеля», построили экотропу в заповеднике «Столбы» и высадили целый сад в фан-парке «Бобровый лог». Удивительно, но за право приехать в Красноярск и сделать тут сразу несколько добрых дел волонтеры даже соревновались. 400 человек из Норильска, Дудинки, Мончегорска, Заполярного, пгт. Никель, Читы и Москвы в течение 5 месяцев придумывали самые разные волонтерские проекты и реализовывали их в своих городах. А лучшие из лучших получили шанс отправиться на экослет в Красноярск.

Дом с хвостом

«Я участвую в экомарафоне „Понеслось“ второй год подряд, — рассказывает участница экослета в Красноярске, волонтер „Норникеля“ из Мончегорска Светлана Шиловская. — В прошлом году была просто участником команды, а в этом собрала свою. Мы узнали, что в нашем городе появился приют для животных „Дом с хвостом“ и решили ему помочь. Поговорили с руководителями приюта, узнали основные проблемы и на основании этого разработали экопроект. В приюте была большая проблема с водой, её приходилось привозить, поэтому первое, что мы сделали — это скважину, чтобы у приюта было свое водоснабжение. Позже к нам присоединись другие волонтерские команды. Вместе мы построили большой вольер, залатали дыру в потолке».



Вместе с другими волонтерами «Норникеля» самых разных возрастов и должностей Светлана занималась строительством экотропы на красноярских «Столбах».

Помощь природе, детям и взрослым

Цель экомарафона «Понеслось» — помощь тем, кто в ней нуждается. Волонтеры помогают тяжело больным людям, навещают в костюмах клоунов детей в больницах, помогают в поиске информации о погибших в Великой Отечественной войне.

«Большинство из участников — неравнодушные люди, которые отвечают за город, в котором они живут. И нам показалось важным дать возможность сотрудникам реализовать себя в качестве не только профессионалов на производстве, но и просто как людей, у которых есть свои ценности, взгляды и желание помогать» — отмечает начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин.

Одна из главных идей движения — бережное отношение к природе. Проект направлен на формирование культуры экологичного образа жизни, а все волонтерские проекты являются логическим продолжением экологической программы компании, согласно которой «Норникель» инвестирует в охрану окружающей среды 250 миллиардов рублей до 2023 года.

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«Экомарафон „Понеслось“ признан сообществом одним из самых крупных волонтерских проектов российского бизнеса. Огромное количество ребят участвуют в этом событии и своим делом доказывают, что корпоративное волонтерство существует, и это не какие-то пропагандистские вещи, а живые люди, которые делают мир вокруг себя лучше. В Красноярске собрались представители самых разных профессий, которые делают одно большое дело. Надеемся, что проект станет примером для других компаний. Ведь волонтерство — это драйвер изменений не только внутри команды, это драйвер изменений самого бизнеса», — комментирует первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев.

Спектакль с Ургантом

В этом году экомарафон «Понеслось» дал волонтерам возможность проявить свои творческие способности. Завершением экослета в Красноярске стал спектакль с участием волонтеров и известного российского актера Андрея Урганта. Через постановку сотрудники «Норникеля» рассказали о своих проектах, личных переживаниях и эмоциях, связанных с волонтерством. Шесть историй объединил рассказ Андрея Урганта о путешествии по городам, где работает металлургическая компания, о знакомстве с производством и сотрудниками.

К слову, сам актер — точно такой же волонтер. В Красноярске Андрей Ургант помогал грузись доски для строительства экотропы на «Столбах», по которой за один только год в среднем проходит не меньше 150 тысяч туристов.

«Этот спектакль — совершенно особенная работа с прекрасными творческими ребятами. Вся прелесть в том, что они непрофессиональные актеры, и работать с ними — такое счастье и умиление. Когда они забывали какой-то кусочек текста на сцене, я представлял, какой ад у них в это время творится в голове», — поделился Андрей Ургант.

«Я пошел в волонтеры, потому что это интересно, это общение с людьми. И да, это полностью собственная инициатива. — говорит Олег Скиба, волонтер из Норильска, актер прошедшего в Красноярске спектакля. — Если ты человек неактивный, то, конечно, волонтерство не увлечет, но у меня так не получается. Всегда в жизни было много всего: организация разных концертов, КВН, мастер-классы. Мне 33 года, у меня жена и двое детей, но они уже привыкли к моей активной жизненной позиции. Я работаю в Заполярном филиале „Норникеля“, а в плане творчества я больше актер, хоть мне и далеко до профессионала. В спектакле с Андреем Ургантом мне досталась одна из главных ролей в самой, пожалуй, сложной части, которую мы ставили по чеховской „Чайке“».

Экомарафон «Понеслось» проходит уже 3 года. За этот период более 3,5 тысяч человек реализовали свыше 70 добрых проектов. Среди них — высадка более тысячи деревьев и кустарников, строительство Электролектория в Мончегорске, благоустройство экотропы в Лапландском заповеднике, создание сада из камней в Норильске и многие другие.

Интернет-газета Newslab.ru,

фотографии предоставлены пресс-службой компании «Норникель»

