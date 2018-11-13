«Работаем и побеждаем одной командой!»: фоторепортаж с финала Спартакиады трудящихся

В минувшее воскресенье в Красноярске прошли соревнования в заключительном виде спорта ежегодной Спартакиады трудящихся Красноярского края, посвященной Зимней Универсиаде-2019. В финале команды, представляющие предприятия и организации города и края, сыграли в боулинг.

Команда Горно-химического комбината г. Железногорска — победитель прошлогодней Спартакиады, в этом году снова вышла в лидеры, взяв еще до финального турнира 8 призовых мест в 13 видах спорта. В активе атомщиков — четыре «золота»: в мини-футболе, гиревом спорте, легкой атлетике и баскетболе.

«До того, как участвовать в краевой Спартакиаде, мы проводим свою — круглогодичную в рамках предприятия и его подразделений — это своего рода подготовительные старты, причем массовые — в состязаниях по 15 видам спорта участвуют больше 1,5 тыс. работников», — рассказал председатель спортсовета ГХК Владимир Фольц.

По словам Владимира Фольца, соревнования по боулингу, которые могут повлиять на финальный результат, традиционно отличаются накалом страстей, но в этот раз — за счет весомого преимущества команды ГХК на предыдущих этапах, атомщики стали победителями заочно, и даже проигрыш в боулинге уже не сдвинул бы их с первого места. Несмотря на такой задел, команда ГХК проявила себя и в этом виде спорта, взяв «серебро» в зачете среди руководителей профсоюзных организаций.

«За ГХК я играю уже третий год — сразу, как пришел работать в наш профсоюз. Выступая на Спартакиаде, каждый раз испытываю гордость за очередную общую победу. Отмечу, что именно в боулинге конкуренция растет от года к году, но мы усердно тренировались, и вот результат — взял второе место», — поделился впечатлениями от игры Александр Тараканов, заместитель председателя профсоюзной организации ГХК.

Команда ГХК заняла еще одно призовое — третье место в боулинге в общем командном зачете в своей группе, где соперниками ГХК выступали команды ТПО г. Зеленогорск, ЭХЗ г. Зеленогорск, «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва г. Железногорск, Дорпрофжел г. Красноярск, Электропрофсоюз и Росуглепроф (красноярское отделение).

Генеральный директор Горно-химического комбината Пётр Гаврилов, неоднократно выступавший на Спартакиаде, поддержал свою команду в финале. По его словам, в деле приобщения к спорту важен личный пример:

«На предприятии мы работаем в команде, и в игре этот командный дух несомненно проявляется; спорт, в свою очередь, мобилизует и укрепляет коллектив — тем более, когда мы вместе побеждаем. И я уверен, что указания из кабинета никак не воодушевляют — важно самому в этом участвовать».

Интернет-газета Newslab.ru