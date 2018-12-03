Репортаж из соцсетей: тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 по лыжным гонкам

В самых массовых по числу спортсменов тестовых соревнованиях Зимней универсиады-2019 1 и 2 декабря приняли участие сильнейшие спортсмены сборных команд страны — около 300 лыжников из России и зарубежья. За медали боролись члены сборной команды России, чемпионы и призеры Олимпийских игр по лыжным гонкам Евгений Дементьев, Александр Бессмертных, Александр Панжинский, Дмитрий Ростовцев и многие другие. Newslab заглянул в соцсети и выбрал самые интересные фото и видео с соревнований.

Снега на трассах уже в достатке!

Самое время для выхода таких вот брутальных спортсменов:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Первый этап кубка России по лыжным гонкам ❄️⛷#realwinter#universiade2019#krsk2019#лыжныегонки#кубокроссии#универсиада2019 Публикация от Denis Shilov (@denishilov) 2 Дек 2018 в 12:01 PST

И прекрасных девушек:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тестируем трассы зимней универсиады 💁👌😁 #тестовыесоревнования#krasnoyarsk2019universiade Публикация от DARYA RYAZHKO ⚡ (@darrvl95) 29 Ноя 2018 в 10:31 PST

Сборная Сахалинской области по лыжным гонкам в полном составе:

На тестовые соревнования прибыли и представители Международной федерации университетского спорта (FISU):

Болельщики поддерживают спортсменов, не покладая замёрзших рук:

Посмотреть эту публикацию в Instagram #кубокРоссииполыжнымгонкам😎 #универсиада2019💪 Публикация от viktoria~alekseevna 🅱~🅰 (@viktoria_sepik) 2 Дек 2018 в 1:30 PST

Искренний отзыв волонтера о своей непростой, но увлекательной работе:

А в это время на трассе под прицелом видеокамер стартует лыжница из Казахстана:

А вот сборная команда Татарстана по лыжным гонкам:

До встречи на следующих тестовых соревнованиях!

В ожидании Зимней универсиады-2019, ваш спортивный Newslab.ru