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Репортаж из соцсетей: тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 по лыжным гонкам

Репортаж из соцсетей: тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 по лыжным гонкам

03.12.2018
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Снега на трассах уже в достатке!

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С посвящением🤟🏾 #лыжныегонки #кубокРоссии #testevent #realwinter #krsk2019

Публикация от Илона 🌍 (@tigerrrcat) 2 Дек 2018 в 1:29 PST

Самое время для выхода таких вот брутальных спортсменов:

И прекрасных девушек:

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Тестируем трассы зимней универсиады 💁👌😁 #тестовыесоревнования#krasnoyarsk2019universiade

Публикация от DARYA RYAZHKO ⚡ (@darrvl95) 29 Ноя 2018 в 10:31 PST

Сборная Сахалинской области по лыжным гонкам в полном составе:

На тестовые соревнования прибыли и представители Международной федерации университетского спорта (FISU):

Болельщики поддерживают спортсменов, не покладая замёрзших рук:

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#кубокРоссииполыжнымгонкам😎 #универсиада2019💪

Публикация от viktoria~alekseevna 🅱~🅰 (@viktoria_sepik) 2 Дек 2018 в 1:30 PST

Искренний отзыв волонтера о своей непростой, но увлекательной работе:

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Волонтёры — сумасшедшие люди, которые готовы в любое время суток, погоду и обстоятельства, помочь на любом мероприятии и любой позиции, только за СПАСИБО и еду❤️✌️. . . Те эмоции, которые ты испытываешь на своей позиции, являются бесценными. Невероятное чувство, когда ты весь такой замёрзший, уже еле-еле стоишь на ногах(которые уже не чувствуешь😅), но все равно продолжаешь встречать гостей с улыбкой в глазах, потому что лицо замотано в шарф😂, танцуя💃 и о щбтбивая пятюни✋. Когда ты видишь отдачу, в виде улыбок на лице гостей или их ответные пританцовывания с тобой, а то и все вместе — это вообще невероятное чувство, улыбка до ушей становится😍😁. В такие моменты никакой мороз не страшен❄️. . . . Чуть не забыла сказать про самых лучших супервайзеров и Тим-лидера — вы вообще нереальные, СПАСИБО вам за все❤️❤️❤️. . . . Волонтёрство — это круто✌️💙 . . . #волонтеры2019налыжах #RealWinter #Универсиада2019 #Universiade2019 #Волонтер2019 #Volunteer2019 #ЛыжныеГонки #КубокРоссии

Публикация от 𝒜𝓃𝒶𝓈𝓉𝒶𝓈𝒾𝑒☀️ (@nastya_staver) 2 Дек 2018 в 7:14 PST

А в это время на трассе под прицелом видеокамер стартует лыжница из Казахстана:

А вот сборная команда Татарстана по лыжным гонкам:

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Сегодня в Красноярске завершился I этап Кубка России по лыжным гонкам⛷ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ Порядка 130 спортсменов состязались в индивидуальной гонке на 10 и 15 км свободным стилем. ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В копилке Татарстана 🥇 «золото» Артема Николаева, 🥉 «бронза» Владимира Фролова, 🥉 «бронза» Диляры Сабирзяновой и 🥉 «бронза» Христины Мацокиной в спринте! ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Поздравляем наших ребят! Вы большие молодцы! Желаем удачи на будущих стартах! ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ #минспоРТ #спортвтатарстане #спортивныйтатарстан #татарстан #красноярск #кубокроссии #лыжныегонки

Публикация от #МинспоРТ (@minsport_rt) 2 Дек 2018 в 1:30 PST

До встречи на следующих тестовых соревнованиях!

В ожидании Зимней универсиады-2019, ваш спортивный Newslab.ru

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