Репортаж из соцсетей: тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 по лыжным гонкам

Снега на трассах уже в достатке!
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С посвящением🤟🏾 #лыжныегонки #кубокРоссии #testevent #realwinter #krsk2019
Публикация от Илона 🌍 (@tigerrrcat) 2 Дек 2018 в 1:29 PST
Самое время для выхода таких вот брутальных спортсменов:
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Первый этап кубка России по лыжным гонкам ❄️⛷#realwinter#universiade2019#krsk2019#лыжныегонки#кубокроссии#универсиада2019
Публикация от Denis Shilov (@denishilov) 2 Дек 2018 в 12:01 PST
И прекрасных девушек:
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Тестируем трассы зимней универсиады 💁👌😁 #тестовыесоревнования#krasnoyarsk2019universiade
Публикация от DARYA RYAZHKO ⚡ (@darrvl95) 29 Ноя 2018 в 10:31 PST
Сборная Сахалинской области по лыжным гонкам в полном составе:
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Наша команда. Сборная Сахалинской области по лыжным гонкам #sakhalin_xcski_team My team. Sakhalin cross country ski team. Некоторых не хватает( @ivan.gulyaev и @arh._.angel #krasnoyarsk #krasnoyarsk2019 #siberia #russiancup #лыжныегонки #de_ski @de_ski_sport #sakhalinsport @sshor_zvs @sakhmolsport #стадионрадуга #xcskiing #myteam Ну а остальные тут: @tchalex @danilenkoru @muratova_mariya @lemanovyakov @ivanek90 @vlass86 @cherno_79 @nastyavlasova_91 @karkin.vova @esquiador_atleta @dima_rost @nikitka_khayan
Публикация от Marina Chernousova (@chmarinka) 29 Ноя 2018 в 9:03 PST
На тестовые соревнования прибыли и представители Международной федерации университетского спорта (FISU):
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Cross-country skiing test event: Zofia Kielpinska (FISU Technical Delegate), Milan Augustin (FISU Winter Universiade Director) and their attachés 😊❄️ #attache2019 #krasnoyarsk2019 #sports #universiade #skiing #volunteers #realwinter
Публикация от Attache2019 (@attache2019) 2 Дек 2018 в 1:14 PST
Болельщики поддерживают спортсменов, не покладая замёрзших рук:
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#кубокРоссииполыжнымгонкам😎 #универсиада2019💪
Публикация от viktoria~alekseevna 🅱~🅰 (@viktoria_sepik) 2 Дек 2018 в 1:30 PST
Искренний отзыв волонтера о своей непростой, но увлекательной работе:
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Волонтёры — сумасшедшие люди, которые готовы в любое время суток, погоду и обстоятельства, помочь на любом мероприятии и любой позиции, только за СПАСИБО и еду❤️✌️. . . Те эмоции, которые ты испытываешь на своей позиции, являются бесценными. Невероятное чувство, когда ты весь такой замёрзший, уже еле-еле стоишь на ногах(которые уже не чувствуешь😅), но все равно продолжаешь встречать гостей с улыбкой в глазах, потому что лицо замотано в шарф😂, танцуя💃 и о щбтбивая пятюни✋. Когда ты видишь отдачу, в виде улыбок на лице гостей или их ответные пританцовывания с тобой, а то и все вместе — это вообще невероятное чувство, улыбка до ушей становится😍😁. В такие моменты никакой мороз не страшен❄️. . . . Чуть не забыла сказать про самых лучших супервайзеров и Тим-лидера — вы вообще нереальные, СПАСИБО вам за все❤️❤️❤️. . . . Волонтёрство — это круто✌️💙 . . . #волонтеры2019налыжах #RealWinter #Универсиада2019 #Universiade2019 #Волонтер2019 #Volunteer2019 #ЛыжныеГонки #КубокРоссии
Публикация от 𝒜𝓃𝒶𝓈𝓉𝒶𝓈𝒾𝑒☀️ (@nastya_staver) 2 Дек 2018 в 7:14 PST
А в это время на трассе под прицелом видеокамер стартует лыжница из Казахстана:
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Кусочек меня на Матч ТВ 🙈 🇷🇺 🇰🇿 . #matchtv #всенаматч #матчтв #лыжныегонки #красноярск #Krasnoyarsk2019 #кубокроссии #Казахстан #crosscountry #schuchinsk @schuchinsk_ski
Публикация от Anna (@melnik_anna98) 2 Дек 2018 в 4:45 PST
А вот сборная команда Татарстана по лыжным гонкам:
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Сегодня в Красноярске завершился I этап Кубка России по лыжным гонкам⛷ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ Порядка 130 спортсменов состязались в индивидуальной гонке на 10 и 15 км свободным стилем. ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В копилке Татарстана 🥇 «золото» Артема Николаева, 🥉 «бронза» Владимира Фролова, 🥉 «бронза» Диляры Сабирзяновой и 🥉 «бронза» Христины Мацокиной в спринте! ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Поздравляем наших ребят! Вы большие молодцы! Желаем удачи на будущих стартах! ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ #минспоРТ #спортвтатарстане #спортивныйтатарстан #татарстан #красноярск #кубокроссии #лыжныегонки
Публикация от #МинспоРТ (@minsport_rt) 2 Дек 2018 в 1:30 PST
До встречи на следующих тестовых соревнованиях!
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Было очень весело,несмотря на мороз.Очень рада была всех видеть.Движемся вперед.#зимняяуниверсиада2019#тестовыесоревнования#лыжныегонки#SPS
Публикация от Olga Tarhanova (@flute_sky) 2 Дек 2018 в 2:22 PST
В ожидании Зимней универсиады-2019, ваш спортивный Newslab.ru