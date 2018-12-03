Место силы: Богучанская ГЭС

Месяц остался до конца года. Для энергетиков самая горячая пора. Сейчас, как никогда, люди чувствуют потребность в них. И свет , и тепло в домах зависят от их работы. Поэтому мы едем на Богучанскую ГЭС, которая занимает 5 место по мощности среди российских гидростанций. Наш поезд прибывает на станцию Карабула. До ГЭС еще 180 км по зимнику, и как говорят бывалые, это хорошо. Зимой дорога укатана снегом, выбоин намного меньше. Подходит «Нефаз-Камаз» с вагончиком для пассажиров, и наше приключение начинается.

За три с небольшим часа за окном только один пейзаж — глухая тайга. Удивительно, как люди в принципе могли построить здесь ГЭС, да еще и город рядом. Не имея ничего, кроме рук и желания сотворить чудо в глубине Сибири.

И вот она — Богучанская ГЭС. Количество бетона, уложенного в плотину ГЭС, превышает объем пирамиды Хеопса. Металла, который обеспечивает прочность конструкции, хватило бы на пять Эйфелевых башен. При этом высота преграды на пути реки Ангары — почти как у памятника Петру I на Москве-реке — 96 метров.

На улице двадцать градусов мороза. Ребята в нашей группе обсуждают, что завтра −40. Решаем все уличные съемки сделать сегодня. И здесь нам везет. После обеда туман уходит и проблескивает солнце. Едем в рыбацкую деревушку, там открывается чудный вид на плотину.

Как всё начиналось

Богучанская ГЭС Проектная мощность: 2997 МВт (5 место в России);

проектная выработка: 17,6 млрд киловатт-часов в год

Богучанская ГЭС (БоГЭС) — первая на территории Красноярского края гидроэлектростанция на Ангаре. Решение о ее строительстве было принято еще в 1971 году, начали же строить в 1980 году. И до 1987 года здесь была ударная стройка.

В 90-е все строительство замерло. И только с 2006 года, когда компании «РусГидро» и РУСАЛ заключили соглашение о сотрудничестве, работы возобновились. Кстати, это было первое в РФ частно-государственное партнерство, которое успешно продолжается и по сей день.

По мнению генерального директора БоГЭС Всеволода Демченко, уходящий год был сложным, но именно он показал, что станция готова к работе в любых условиях.

«Даже в условиях маловодья и той ответственности, которая несет БоГЭС как замыкающая гидростанция в каскаде Ангарских станций, Богучанская со всеми поставленными задачами справилась. Поддерживала навигационный уровень в нижнем течении Ангары и обеспечивала своевременное увеличение выработки по первому запросу системного оператора. В целом, по итогам года, который начинался очень сложно, мы вероятнее всего повторим прошлогодний результат по выработке энергии, или даже немного его превзойдем», — подчеркнул Всеволод Демченко.

Самая современная

БоГЭС сегодня — это одна из самых современных российских гидростанций. Заместитель начальника оперативной службы Евгений Сусликов рассказывает, что буквально на днях станция получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов. По сути, это главный документ, который говорит о том, что всё оборудование готово для надежной работы зимой даже в условиях экстремальных нагрузок.

Нас ведут в машинный зал, где пол просто зеркалит. При этом два гидроагрегата выведены в ремонт. По сути, для них это техосмотр. С момента пуска первых гидроагрегатов прошло 6 лет, и как говорят энергетики, процесс приработки оборудования прошел, теперь начинается нормальная эксплуатация. Кстати, нам показали небольшой трюк. Чтобы продемонстрировать низкий уровень вибрации, на крышку гидроагрегата поставили монетку ребром. Она стояла, не шелохнувшись.

Эмоции под контролем

За всем оборудованием на станции следит оперативная служба. Машзал целиком обслуживают всего 9 человек. Именно от их профессионализма и реакции зависит не только будет или нет свет в наших домах, но и безопасность гидростанции. Поэтому к подбору персонала на Богучанской ГЭС подходят ответственно. За состоянием здоровья следят особо. Недавно на станции внедрили систему психофизиологической диагностики состояния сотрудников оперативной службы. Перед началом смены каждый сотрудник проходит небольшое компьютерное тестирование, где датчики считывают состояние организма, после чего дается допуск к работе. Это система не только контролирует работоспособность персонала, но и повышает безопасность труда.

Здесь работают одни фанаты

Знакомимся с начальником смены Петром Ивановым. На всероссийских соревнованиях оперативного персонала ГЭС он был признан лучшим по профессии. А в 2016 году он становился лучшим машинистом гидроагрегатов. Буквально за два года у парня карьерный рывок, что создает мотивацию для всех других. На вопрос, как за столь короткое время удалось достичь таких результатов, Петр отвечает просто:

«Люблю свою работу. Приходится постоянно читать, обновлять свои знания. Практика плюс теория дают хороший результат. А вообще в энергетике могут работать только фанатики. Это даже не работа, это твоя жизнь».

Показатели в норме!

Чтобы станция нормально работала, оперативникам помогает много служб. Сотрудники лаборатории гидротехнических сооружений ежедневно обходят тело плотины, контролируя ее состояние, включая бетонную и каменно-набросную части. Следят за сейсмической и гидрологической обстановкой. За неделю специалистам нужно обойти порядка 6 000 точек. Они проводят замеры уровня воды в верхнем и нижнем бьефе ГЭС, рассчитывают объемы приточности и пропуска через гидроагрегаты. Как врачи следят за состоянием здоровья плотины и принимают все превентивные меры, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.

Ведущий инженер группы телеметрического контроля Вера Размахнина утверждает, что за эти годы плотина вела себя неплохо. Все показатели в пределах нормы. А этот факт подтверждают ежегодно еще и ученые из различных институтов, которые ежегодно приезжают проверить состояние плотины.

На БоГЭС следят не только за состоянием плотины. Чтобы гидроагрегаты хорошо работали, в химической лаборатории идет постоянный контроль за состоянием турбинного масла. С 2013 года лаборатория еще занимается и анализом воды, в первую очередь фильтрационной. Это позволяет судить о состоянии бетона и поддерживать высокий уровень экологической безопасности ГЭС. Лабораторные исследования сточных вод ПАО «Богучанская ГЭС» показывают, что после очистки они соответствуют всем санитарным нормам и правилам.

Город для жизни

Кодинск был построен среди тайги одновременно с началом строительства Богучанской ГЭС. Сегодня здесь живет порядка 15 тысяч человек — причем в основном молодежь. В городе 4 школы, техникум, много кружков и секций. Молодежь активно занимается спортом. Понятно, что в первую очередь, это зимние виды спорта — лыжи и коньки. Еще мы заметили, что кодинцы любят читать. В библиотеке всегда народу много.

Богучанская ГЭС, понимая, что с нее жизнь в городе началась, старается поддерживать социальную сферу во всех направлениях. В этом году благодаря финансовой помощи одного из инвесторов проекта компании «РусГидро» для библиотеки купили каталожные ящики, для центра дополнительного образования — программное обеспечение для развития инженерных компетенций. Теперь здесь дети строят умные дома, составляют схемы для светофоров и новогодних гирлянд, с нуля собирают 3D-принтер. Любой ребенок мегаполиса им может только позавидовать. Ребята центра — победители различных конкурсов. В 2018 году стали призерами IV национального чемпионата «Профессионалы будущего» в номинации «Интернет вещей».

На протяжении нескольких лет энергетики шефствуют над Кежемской ЦРБ. Начиная с 2013 года больница получила 4 стоматологических комплекса и оборудование для определения антител в сыворотке крови; высокочастотный аппарат искусственной вентиляции легких для реанимационного отделения; портативный универсальный анализатор критических состояний, лабораторный комплекс кабинета трансфузиологии и автоматический биохимический анализатор. Огромной помощью для больницы стало приобретение медицинского концентратора кислорода, который сделал больницу независимой от любых сбоев. Кислорода здесь теперь достаточно для всех больных.

В конце 2017 года для больницы приобрели современный ультразвуковой сканер, который позволяет проводить более глубокие исследования. Буквально при нас в больнице распаковали новые стиральные машинки. Прачечный комплекс больницы износился. А новое оборудование позволит облегчить труд прачек, которые ежедевно на своих руках переносят по 100 кг мокрого белья.

Как мы заметили, жизнь в Кодинске кипит. И в сочетании с красивейшей природой создается ощущение идеального места для жизни. Места, где можно черпать силы и вдохновляться. Уезжали мы неохотно. А провожало нас синее небо, которое отражалось в безупречно-белой снежной глади...

Ирина Александрова специально для Newslab