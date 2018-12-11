РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия — официальный поставщик Универсиады-2019 в Красноярске в категории «Наградные комплекты». В рамках соглашения компания изготовит к Студенческим играм 1400 медалей и 1400 значков. Посмотрите на них!
Процесс изготовления медалей Универсиады — это высокотехнологичное и многоэтапное производство, которое потребует около тонны алюминиевого сплава. Алюминий для сплава, из которого изготавливают медали, производят на Красноярском алюминиевом заводе.
Медали для Универсиады-2019 изготовлены по новейшей технологии инертного анода. При таком производстве металла выделяется кислород, что значительно снижает экологическую нагрузку. Изготовление одной медали занимает около четырех рабочих дней — только на первичную обработку металла уходит не менее 12 часов.
В производстве медалей для Зимней универсиады в Красноярске задействованы предприятия из множества городов. Кроме Красноярска, это Москва, Обнинск, Дубна, Ковров, Кострома и Ваттенс.
Зимняя универсиада, до которой остается всё меньше времени, запомнится спортсменам и зрителям новыми рекордами в разных видах спорта. Со 2 по 12 марта 2019 года Красноярск примет 1000 гостей. Город почти готов, медали для победителей уже есть, программа соревнований определена — ждать осталось всего ничего!
Интернет-газета Newslab.ru, фото: пресс-служба РУСАЛ