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«Воспоминания о победах — навсегда»: все о медалях Универсиады-2019

«Воспоминания о победах — навсегда»: все о медалях Универсиады-2019

11.12.2018
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РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия — официальный поставщик Универсиады-2019 в Красноярске в категории «Наградные комплекты». В рамках соглашения компания изготовит к Студенческим играм 1400 медалей и 1400 значков. Посмотрите на них!

Так выглядят награды Универсиалы-2019 — золотая, серебряная и бронзовая медали.
Впервые медали международного уровня будут выполнены из алюминия.
Кроме медалей, РУСАЛ изготовит значки с символикой соревнований.
Все медали будут изготовлены в комбинации с ювелирными вставками.
Руководство РУСАЛ уже успело представить медали Универсиады-2019 экспертам FISU.

Процесс изготовления медалей Универсиады — это высокотехнологичное и многоэтапное производство, которое потребует около тонны алюминиевого сплава. Алюминий для сплава, из которого изготавливают медали, производят на Красноярском алюминиевом заводе.

При разработке технологии изготовления медалей специалисты РУСАЛа учитывали целый ряд факторов.
Например, ограниченный тираж производства — 2800 изделий.
Другие важные факторы — особенности работы с хрупкой ювелирной вставкой, прочность конструкции, максимальную защиту изделий от повреждений.
Особенности капризного и сурового сибирского климата Красноярска также сыграли роль при разработке технологии.
Слиток алюминия — его мастера превращают в медали для студенческих соревнований.

Медали для Универсиады-2019 изготовлены по новейшей технологии инертного анода. При таком производстве металла выделяется кислород, что значительно снижает экологическую нагрузку. Изготовление одной медали занимает около четырех рабочих дней — только на первичную обработку металла уходит не менее 12 часов.

Производство медалей — нетривиальная задача даже для большого предприятия.
Изделие проходит этапы подготовки поверхности, гальваники, катафореза и проверки качества.
Крепеж медали выдерживает перепады температур от −60 до +70 градусов.
Металл для медалей Зимней Универсиады-2019 впервые в мире изготовлен из алюминия, созданного на основе инновационного инертного анода. Как отмечают эксперты РУСАЛа, они изготовлены с учетом самых высоких экологических требований.
Специально разработанная геометрия огранки позволяет защитить изделие от сколов и сохранить блеск граней.
На все изделия наносится золото, серебро и бронза — на золочение медалей уйдет не менее 420 грамм чистого золота 999 пробы.

В производстве медалей для Зимней универсиады в Красноярске задействованы предприятия из множества городов. Кроме Красноярска, это Москва, Обнинск, Дубна, Ковров, Кострома и Ваттенс.

Специалисты РУСАЛа использовали опыт Зимней Олимпиады в Сочи, а также лучшие технические решения и компетенции.
Это позволило создать медали высочайшего класса, которые по достоинству оценили Дирекция Универсиады и FISU.
Завоеванные награды отправятся в разные уголки мира, на родину победителей.
Воспоминания о ярких победах на Универсиаде навсегда останутся в их сердцах.

Зимняя универсиада, до которой остается всё меньше времени, запомнится спортсменам и зрителям новыми рекордами в разных видах спорта. Со 2 по 12 марта 2019 года Красноярск примет 1000 гостей. Город почти готов, медали для победителей уже есть, программа соревнований определена — ждать осталось всего ничего!

Интернет-газета Newslab.ru, фото: пресс-служба РУСАЛ

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