До Универсиады-2019 остается чуть меньше трех месяцев — с первыми лучами весеннего солнца Красноярск заполнят гости соревнований и спортсмены. Как известно, ни одни престижные соревнования не обходятся без наград. Newslab рассказывает о том, кто изготавливает медали для предстоящих Студенческих игр, об их особенностях и многоэтапном производстве, которым могут гордиться сибиряки.

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия — официальный поставщик Универсиады-2019 в Красноярске в категории «Наградные комплекты». В рамках соглашения компания изготовит к Студенческим играм 1400 медалей и 1400 значков. Посмотрите на них!

Процесс изготовления медалей Универсиады — это высокотехнологичное и многоэтапное производство, которое потребует около тонны алюминиевого сплава. Алюминий для сплава, из которого изготавливают медали, производят на Красноярском алюминиевом заводе.

Медали для Универсиады-2019 изготовлены по новейшей технологии инертного анода. При таком производстве металла выделяется кислород, что значительно снижает экологическую нагрузку. Изготовление одной медали занимает около четырех рабочих дней — только на первичную обработку металла уходит не менее 12 часов.

В производстве медалей для Зимней универсиады в Красноярске задействованы предприятия из множества городов. Кроме Красноярска, это Москва, Обнинск, Дубна, Ковров, Кострома и Ваттенс.

Зимняя универсиада, до которой остается всё меньше времени, запомнится спортсменам и зрителям новыми рекордами в разных видах спорта. Со 2 по 12 марта 2019 года Красноярск примет 1000 гостей. Город почти готов, медали для победителей уже есть, программа соревнований определена — ждать осталось всего ничего!

Интернет-газета Newslab.ru, фото: пресс-служба РУСАЛ