Фоторепортаж: Эстафета огня Универсиады-2019 в Норильске

22 января этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года прошел в Норильске. Северный город стал первой остановкой эстафеты на территории Красноярского края. О том, где побывал огонь Студенческих игр и как встречали его норильчане — в фоторепортаже Newslab.

Перед стартом эстафеты огонь Зимней универсиады-2019 побывал на Надеждинском металлургическом заводе имени Б. И. Колесникова — крупнейшем предприятии Заполярного филиала компании «Норникель», генерального партнера Универсиады-2019. Здесь его объединили с огнем металлургических печей — красивое событие отражает вклад «Норникеля» в подготовку Студенческих игр и промышленный потенциал Красноярского края.

Участниками церемонии слияния огней стали председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания Красноярского края Людмила Магомедова, Глава Норильска Ринат Ахметчин, первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов, Директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин.

«В этом году завод будет отмечать 40-летний юбилей. И то, что эстафета огня Универсиады 2019 стартует именно с Надежды — для нас это большая честь, праздничное событие для завода и всего большого коллектива Заполярного филиала. В спорте и труде металлурга много общего: чтобы добиться больших результатов, необходимо также много работать, быть сплоченной командой, нацеленной на результаты и рекорды. Все знают, что „Норникель“ зарождался в Норильске и без этого города не было бы многих свершений. Сегодня Норильск остается основой промышленного потенциала Красноярского края, дает большую надежду на будущее, на развитие. Я всех приветствую и желаю нам доброго пути», — прокомментировал Николай Уткин, директор Заполярного филиала «Норникеля», во время церемонии на предприятии.

Сергей Дяченко, первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» отметил: «Сегодня соединились два пламени — пламя Универсиады и наше металлургическое пламя от металлургического гиганта, от нашего лидера производства никеля. Это символично, поскольку мы считаем, что миссия компании направлена на развитие, она неразрывно связана и подчеркивает миссии, которые заложены в смысл Универсиады. И то и другое способствует развитию, миру и сближению людей. Мы, как лидер металлургии по производству цветных металлов, считаем, что это почетное звание — быть такой поддержкой для Универсиады и очень горды, что факел Универсиады пришел на норильскую землю и отсюда будет дан старт последнему этапу. Уверены, что Универсиада принесет много спортивных успехов, воодушевит людей и будет поистине знаменательным событием как для страны, так и для Красноярского края».

В Норильске участники эстафеты стартовали около спортивно-развлекательного комплекса «Арена-Норильск». Первым пронести факел по главному проспекту Заполярья доверили директору Заполярного филиала компании «Норникель» Николаю Уткину: «В спорте и труде металлурга много общего: чтобы добиться больших результатов, необходимо также много работать, быть сплоченной командой, нацеленной на результаты и рекорды. Все знают, что „Норникель“ зарождался в Норильске, и без этого города не было бы многих свершений. Сегодня Норильск остается основой промышленного потенциала Красноярского края, дает большую надежду на будущее, на развитие».

Завершился этап Эстафеты огня Студенческих игр на площади перед Дворцом спорта «Арктика», где городскую чашу огня зажгли глава Норильска Ринат Ахметчин и завершающий факелоносец этапа, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов.

«Зимняя универсиада-2019 продолжит серию выдающихся спортивных событий последних лет — Сочинской Олимпиады, мирового футбольного чемпионата и отрадно, что Россия становится центром планетарного спорта. Четкая работа федерального центра, краевых властей, Дирекции Студенческих игр при поддержке „Норникеля“ — залог того, что мы все обязательно станем свидетелями яркого и запоминающегося спортивного праздника», — отметил Владислав Гасумянов.

«Для Норильска проведение Эстафеты огня Студенческих игр — знаковое событие и большой праздник, — отметил Глава Норильска Ринат Ахметчин. — Наш город всегда был спортивным, и сегодня, несмотря на мороз и ветер, многие норильчане вышли на улицы города, чтобы поприветствовать огонь Зимней универсиады-2019».

Праздничная программа продолжилась внутри «Арктики» на ледовой площадке. Программу украсили лазерное шоу «Норильск, встречай!», а также выступления вокальных и хореографических коллективов.

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Напомним, Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 17 городах. Из Норильска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Туру, где 26 января пройдет следующий этап эстафеты. Завершится путешествие огня Зимней универсиады-2019 1 марта 2019 года в Красноярске.

Интернет-газета Newslab.ru