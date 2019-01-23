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Фоторепортаж: Эстафета огня Универсиады-2019 в Норильске

Фоторепортаж: Эстафета огня Универсиады-2019 в Норильске

23.01.2019
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Перед стартом эстафеты огонь Зимней универсиады-2019 побывал на Надеждинском металлургическом заводе имени Б. И. Колесникова — крупнейшем предприятии Заполярного филиала компании «Норникель», генерального партнера Универсиады-2019. Здесь его объединили с огнем металлургических печей — красивое событие отражает вклад «Норникеля» в подготовку Студенческих игр и промышленный потенциал Красноярского края.

Команда волонтеров приветствует тех, на чьи плечи возложена ответственная миссия, на основном предприятии «Норникеля» — Надеждинском металлургическом заводе.
Фото: Ростислав Золотарёв
Огонь Универсиады-2019 в надежных руках!
Фото: Ростислав Золотарёв
Забрать огонь из металлургической печи, чтобы передать его хранителям Эстафеты огня, доверили начальнику плавильного цеха № 1 Надеждинского металлургического завода Илье Сарычеву.
Фото: Андрей Кийко
Температура расплава на выходе из печи взвешенной плавки превышает 150 градусов.
Фото: Евгений Павленко
Главный момент церемонии.
Фото: Марина Пешкова
Огонь передавали с помощью факела, специально изготовленного для этой церемонии. Теперь атрибут будет храниться в музее предприятия.
Фото: Евгений Павленко

Участниками церемонии слияния огней стали председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания Красноярского края Людмила Магомедова, Глава Норильска Ринат Ахметчин, первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов, Директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин.

«В этом году завод будет отмечать 40-летний юбилей. И то, что эстафета огня Универсиады 2019 стартует именно с Надежды — для нас это большая честь, праздничное событие для завода и всего большого коллектива Заполярного филиала. В спорте и труде металлурга много общего: чтобы добиться больших результатов, необходимо также много работать, быть сплоченной командой, нацеленной на результаты и рекорды. Все знают, что „Норникель“ зарождался в Норильске и без этого города не было бы многих свершений. Сегодня Норильск остается основой промышленного потенциала Красноярского края, дает большую надежду на будущее, на развитие. Я всех приветствую и желаю нам доброго пути», — прокомментировал Николай Уткин, директор Заполярного филиала «Норникеля», во время церемонии на предприятии.

Сергей Дяченко, первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» отметил: «Сегодня соединились два пламени — пламя Универсиады и наше металлургическое пламя от металлургического гиганта, от нашего лидера производства никеля. Это символично, поскольку мы считаем, что миссия компании направлена на развитие, она неразрывно связана и подчеркивает миссии, которые заложены в смысл Универсиады. И то и другое способствует развитию, миру и сближению людей. Мы, как лидер металлургии по производству цветных металлов, считаем, что это почетное звание — быть такой поддержкой для Универсиады и очень горды, что факел Универсиады пришел на норильскую землю и отсюда будет дан старт последнему этапу. Уверены, что Универсиада принесет много спортивных успехов, воодушевит людей и будет поистине знаменательным событием как для страны, так и для Красноярского края».

Огонь Универсиады-2019 согреет сердца тысяч спортсменов со всего мира.
Фото: Марина Пешкова
Этап эстафеты огня на главном предприятии «Норникеля» — важное событие для всех его участников.
Фото: Марина Пешкова
Компания, как лидер металлургии по производству цветных металлов, очень гордится, что факел Универсиады пришел на Норильскую землю.
Фото: Марина Пешкова
Время отправить огонь на улицы Норильска.
Фото: Марина Пешкова

В Норильске участники эстафеты стартовали около спортивно-развлекательного комплекса «Арена-Норильск». Первым пронести факел по главному проспекту Заполярья доверили директору Заполярного филиала компании «Норникель» Николаю Уткину: «В спорте и труде металлурга много общего: чтобы добиться больших результатов, необходимо также много работать, быть сплоченной командой, нацеленной на результаты и рекорды. Все знают, что „Норникель“ зарождался в Норильске, и без этого города не было бы многих свершений. Сегодня Норильск остается основой промышленного потенциала Красноярского края, дает большую надежду на будущее, на развитие».

Всего огонь Зимней универсиады-2019 по улицам города пронесли 18 факелоносцев.
Фото: Марина Пешкова
Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин открыл Эстафету огня Универсиады-2019 в Норильске.
Горожане приветствуют факелоносцев овациями!
Фото: Ростислав Золотарев
На маршруте были использованы оригинальные способы передвижения. Руководитель ансамбля современного эстрадного танца «Шкода» Лилия Панько преодолела участок дистанции на собачьей упряжке.
Фото: Ростислав Золотарев
Сотни людей собрались в ожидании финиша эстафеты.
Фото: Марина Пешкова

Завершился этап Эстафеты огня Студенческих игр на площади перед Дворцом спорта «Арктика», где городскую чашу огня зажгли глава Норильска Ринат Ахметчин и завершающий факелоносец этапа, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов.

«Зимняя универсиада-2019 продолжит серию выдающихся спортивных событий последних лет — Сочинской Олимпиады, мирового футбольного чемпионата и отрадно, что Россия становится центром планетарного спорта. Четкая работа федерального центра, краевых властей, Дирекции Студенческих игр при поддержке „Норникеля“ — залог того, что мы все обязательно станем свидетелями яркого и запоминающегося спортивного праздника», — отметил Владислав Гасумянов.

«Для Норильска проведение Эстафеты огня Студенческих игр — знаковое событие и большой праздник, — отметил Глава Норильска Ринат Ахметчин. — Наш город всегда был спортивным, и сегодня, несмотря на мороз и ветер, многие норильчане вышли на улицы города, чтобы поприветствовать огонь Зимней универсиады-2019».

Перед Дворцом спорта «Арктика» городскую чашу огня зажгли Глава Норильска Ринат Ахметчин и статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов.
Фото: Марина Пешкова
Дело сделано!
Фото: Марина Пешкова
На фоне арктических пейзажей эстафета огня Универсиады-2019 выглядит особенно эпично.
Фото: Марина Пешкова
Красноярский край встретил огонь более чем достойно!
Фото: Марина Пешкова

Праздничная программа продолжилась внутри «Арктики» на ледовой площадке. Программу украсили лазерное шоу «Норильск, встречай!», а также выступления вокальных и хореографических коллективов.

Яркое представление для участников церемонии и всех норильчан — танцы, песни и лазерное шоу.
Фото: Павленко Евгений
Огонь Универсиады-2019 в Норильске дает возможность рассказать о богатой культуре народов Сибири.
Фото: Павленко Евгений
Сотни гостей стали непосредственными участниками эстафеты.
Фото: Павленко Евгений
Статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов назвал студенческие игры важнейшим мировым спортивным событием: «Компания „Норникель“, имея богатую историю, сохраняет свежий и современный взгляд на жизнь. Наши взоры устремлены к молодежи: мы активно поддерживаем их идеи и начинания — такие как сегодняшнее проведение студенческих игр в России. Мы пронесли огонь Универсиады, огонь, символизирующий мудрость старших и задор молодых, радушие и гостеприимство Сибири».
Фото: Марина Пешкова

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Напомним, Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 17 городах. Из Норильска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Туру, где 26 января пройдет следующий этап эстафеты. Завершится путешествие огня Зимней универсиады-2019 1 марта 2019 года в Красноярске.

Интернет-газета Newslab.ru

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