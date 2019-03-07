Шоу на зависть всему миру: в Красноярске запустили уникальную звуковую подсветку зданий и мостов

В рамках подготовки к Зимней универсиаде-2019 Красноярск заметно похорошел, обрёл современный и «столичный» облик. Ярким акцентом стала подсветка. Красноярцы и гости города уже успели оценить её на главных мостах, значимых и исторических зданиях. Удалось даже поставить рекорды за такой серьёзный подход световому оформлению. 6 марта горожанам показали новое световое шоу — теперь здания на берегу Енисея, вантовый мост зажглись огнями одновременно и «запели». Мы побывали на представлении, чтобы показать вам самое красивое.

Шоу мирового уровня

Работать над новой световой концепцией Красноярска начали ещё летом прошлого года. Первым засияло административное здание Красноярской железной дороги. Вслед за ним заработала зрелищная подсветка Коммунального моста, здания Енисейского речного пароходства. Украсили нарядной иллюминацией дома в центре города, добавили освещения в популярные скверы и парки.

Город приобрёл единый вечерний световой ландшафт. Отдельным ансамблем подсветили три объекта — вантовый (Виноградовский) мост, здания Красноярской краевой филармонии и музейного центра «Площадь Мира». Первые результаты грандиозной игры света показали на празднования Дня города.

Вечером 6 марта состоялась презентация полного свето-музыкального шоу для исторического центра Красноярска в районе Стрелки. Это совершенно новый проект не только для города, но и для всей России. Его уникальность в том, что в световом спектакле на берегу Енисея участвуют несколько объектов. Каждый из них исполняет свою роль в шоу под названием «Активация». А зрители могут следить за сюжетом с различных ракурсов и открывать для себя что-то новое.

«Теперь знаковое трио — БКЗ, вантовый мост и музейный центр „Площадь мира“ — стали настоящей жемчужиной города со своим светомузыкальным шоу. Композиция „Активация“ — это олицетворение сибирской мощи. Такое изящное и интеллигентное украшение выводит город на мировой уровень. А воплощение идеи стало возможным благодаря нашему партнёру, компании СУЭК», — поздравил всех с запуском новой подсветки мэр города Сергей Еремин.

Чтобы воплотить идею в лучшем виде, компания СУЭК привлекла лучших мировых специалистов по светотехнике из Италии, США, Китая и России (из Москвы и Красноярска). Для шоу специально написали музыку в классическом стиле.

Одно представление — три состояния

Композиция светового шоу представляет целый спектакль из трех частей: покой, пробуждение, действие. В первой части звучит мягкая, спокойная музыка, иногда похожая на колыбельную. Мерцание создаёт образы лунной дорожки, сияния звёзд, блеска воды, струящегося лунного водопада. Затем вступают звуки волшебной арфы, которые будто заставляют нас просыпаться. Появляется более четкий ритм, проносятся поезда, крутятся шестеренки, начинает накапливаться внутренняя энергия.

«Вторая часть показывает нам стремительное путешествие сквозь время и пространство, мы словно перемещаемся между различными разноцветными мирами, чтобы вырваться окончательно из анабиоза. Кульминацией этого путешествия становится инфернальная гроза, после которой пройдет ливень, символизирующий полное очищение нашей освободившейся энергии. Наша душа, словно птица, парит над обыденностью и устремляется ввысь. В третьей части „Активации“ мы видим и чувствуем единый пульс наших сердец, музыка обретает максимальную силу симфонического звучания, восходит Солнце и в его ярких золотистых лучах виднеется сверкающая радуга», — рассказали авторы о сценарии светомузыкального шоу.

Праздник каждый день

Программа шоу «Активация» на Стрелке будет меняться еженедельно с учётом времени года и праздничных дней. Для зрителей приготовили несколько основных режимов подсветки.

дежурный режим ( c минимальн ой яркостью и рабочим освещением в ночное время);

минимальн яркостью и рабочим освещением в ночное время); будничный режим (монохромная гамма — в одном цвете, с плавным мерцанием объектов);

праздничный режим (многоцветная гамма подсветки с яркими световыми эффектами);

светомузыкальное шоу (анимированные 3D- картины на фасадах с музыкальным оформлением и сценарной драматургией).

Во время Универсиады представление будет начинаться ежедневно в 19:00 и повторяться каждые полчаса до 21:30. После Универсиады — с 20:00 до 22:00 по выходным, с повторением каждый час.

Такое украшение городу явно к лицу. Скоро подобные световые решения появятся и в других знаковых местах Красноярска — есть планы украсить о. Отдыха и о. Татышев. А пока обязательно зовите своих близких на шоу «Активация» — теперь это, пожалуй, лучшая площадка для крутых селфи!

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru

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