«Бьем рекорды»: как «Кубок Зеленогорска» продолжает быть центром притяжения лучших теннисистов Сибири

«Кубок Зеленогорска» по настольному теннису, посвященный памяти генерального директора ЭХЗ Анатолия Шубина, с этого года включен в официальный календарный план Федерации настольного тенниса России. В разгар весны более ста теннисистов приехали в закрытый город на юбилейный — уже десятый — турнир. О том, как проходило яркое спортивное событие и о его результатах — в фоторепортаже Newslab.

В Зеленогорске на турнире собрались более ста теннисистов, из которых 14 мастеров спорта и 53 кандидата в мастера спорта. Кстати, четырнадцатым мастером спорта стала зеленогорка Ярослава Петраченко, которой удостоверение и знак вручили на торжественном открытии турнира.

Местные девушки в этом году преподнесли главный сюрприз, устроив «зеленогорский» финал в личном разряде. К главной игре через пятипартиевые противостояния смогли пробиться юная КМС Дарья Лобашкова и Ярослава Петраченко, которая в тяжелом и нервном полуфинале «отстегнула» неоднократную победительницу «шубинского» турнира — мастера из Красноярска Юлию Волкову.

В финале девушки также устроили сражение из пяти партий. Победила более опытная Ярослава Петраченко. Она стала первой зеленогоркой за всю историю проведения турнира, чье имя награвировали на переходящем кубке. Она же смогла также вместе с зеленогоркой Валерией Мозговой (КМС) завоевать серебряную медаль в парном женском разряде, а Дарья стала третьей в паре с краснояркой Аленой Овсянниковой (КМС). Валерия Мозговая прибавила в свою копилку еще одно «серебро» в смешанных парах, сражаясь вместе с красноярским КМС Сергеем Самигуллиным.

Этот год для Ярославы Петраченко становится знаковым в ее жизни еще и потому, что она заканчивает школу и планирует связать свою жизнь с тренерской работой. Учебу девушка будет совмещать с соревновательной практикой. Особый респект от участников турнира, зрителей и жюри получила прогрессирующая 14-летняя Дарья Лобашкова. Это ее первый большой успех во взрослых соревнованиях. Его могли бы повторить еще юные Ярославна Зоркова и Полина Удалова. Но Ярославна по отдельному соревновательному и тренировочному графику готовится к первенству России, которое пройдет в Салавате в середине апреля, а Удалова немного приболела.

В мужских «разборках» также сменился чемпион. После многолетнего перерыва на турнир приехал мастер спорта из Новокузнецка Александр Георгиев и с любимым его кличем «Джоли!» вернул себе первую позицию. В финале он уверенно победил в четырех партиях красноярского мастера спорта Ихтиера Мухаммаджонова. Это его третья победа в Зеленогорске. Александр сказал, что рад вновь вернуться Зеленогорск, отметил качество зала (одного из лучших в Сибири) и возросший уровень турнира. Он считает, что добился успеха за счет того, что имеет больше игровой практики по сравнению с другими спортсменами на сильнейших российских и международных турнирах. Спорт для него — основная профессия, хотя он уже пробует себя и в тренерской работе.

Зеленогорский лидер — мастер спорта Степан Багиян — сложил чемпионские полномочия в личном зачете, но смог сделать «золотой» дубль в парных разрядах. Дуэты ему составили небезызвестные местной публике МС Вадим Пилипец (Северск) и КМС Светлана Данилевич (Новосибирск). Алексей Удельных, Владислав Бацазов и Никита Рашкин смогли выйти из подгрупп и в финальной сетке расположились во втором десятке.

Уже в ходе турнира объявили о том, что бывший воспитанник отделения настольного тенниса спортшколы «Юность» Дмитрий Осипов (тренеры Степан Багиян и Олег Гученко), стал бронзовым призером первенства страны среди юниоров до 19 лет, в составе сборной команды Краснодарского края, где он сейчас тренируется. Еще никто из зеленогорцев не дорастал до медалей в этой возрастной категории.

Благодаря зеленогорским тренерам их воспитанники продолжают выплавлять медальный металл самого высоко качества. «Кубок Зеленогорска» продолжает быть центром притяжения лучших теннисистов Сибири и вносит свой вклад не только в развитие города, но и перспективного спорта в целом. Так держать!

Интернет-газета Newslab,

фотографии предоставлены организаторами турнира