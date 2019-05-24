«Дяди, дайте нам пройти!»: лучшие фото детского карнавала в Красноярске за последние 5 лет

1 июня давно стало для красноярцев не только началом лета, но и днем проведения яркого детского карнавала в центре города. В этом году что-то пошло не так —праздник детства на проспекте Мира долго был под угрозой срыва, но всё разрешилось как в сказке. Мы же решили вместе с вами вспомнить самые яркие моменты карнавала за последние пять лет.

Впервые карнавал в День защиты детей прошёл в Красноярске в 2006 году. Огромные ростовые куклы, музыка, хлопушки и много-много детей с разукрашенными лицами и в пёстрых костюмах с тех пор ходили из года в год по проспекту Мира. Маршрут оставался одним и тем же, менялась лишь тематика праздника.

2014 — от экзотичной Мексики до пёстрой хохломы

В 2014 году для шествия выбрали идею «Дети мира — мы разные, мы равные». Юные красноярцы нарядились в национальные костюмы Эстонии, Японии, России, Перу, Индии и других стран. В параде были замечены даже «индейцы» с «вигвамами» из колясок. А ведущие возглавляли колонну в образах итальянцев и мексиканцев.

2015 — Город будущего

Годом позже шествие отметило свой десятый юбилей в стиле «Город будущего». По проспекту Мира прошли 80 детских коллективов города, их оценивали известные жители Красноярска, а зрители просто радовались. Участники карнавала переоделись в сотрудников экстренных служб, лётчиков, придумали новый вид транспорта и «завели» в городе сразу несколько Чебурашек.

2016 — детка, это хит!

В 2016 году карнавал в центре Красноярска превратился в настоящее «Кинонашествие». На проспекте красовались своими образами пираты, синие инопланетяне, герои русских сказок и зарубежные супергерои. Не испортил настроение даже дождь.

2017 — мир животных и дерево на колёсиках

Карнавал 2017 года переносили дважды, и в итоге он прошёл 11 июня на фоне общей программы празднования 389-летия Красноярска. Дети и взрослые гуляли от площади Революции до Театральной площади в костюмах животных, растений, лесных эльфов. А всё потому, что это был «Экокарнавал»!

2018 — маги, тролли и дракон

Карнавал 2018 года, кажется, объединил в себе сразу все тематики предыдущих годов. Но больше всего было детей и взрослых в образах фантастических существ. Тролли, добрые и злые волшебники, черепашки-ниндзя, много бэтменов и даже один Дед Мороз со своими помощниками.

А как же 2019-й?

Судьба карнавала в 2019 году долго оставалось загадкой. Трудности при проведении карнавала случались и раньше, но даже масштабный прошлогодний ремонт проспекта Мира не стал помехой. С начала мая организаторы периодически сообщали в СМИ, что денег, а необходимо 1,5 млн рублей, на шествие нет, найти их не успевают.

Всё решилось буквально накануне: необходимую сумму помогли собрать предприниматели Красноярска, часть денег выделил из личных средств губернатор Красноярского края Александр Усс. Карнавалу быть!

Шествие пройдет 1 июня, в 12:00, на том же месте — по проспекту Мира, начиная от улицы Горького. Завершится карнавал на Театральной площади. Там будет много развлечений и интересных локаций.

Мэрия Красноярска предлагает второй, альтернативный вариант празднования 1 июня. На левобережной набережной состоится детский праздник «Берег детства — Фэнтези-град» со множеством развлекательных локаций. Там обещают сделать пять сказочных улиц с развлечениями для детей и их родителей. Локации растянутся от улицы Сурикова до входа в Центральный парк.

Как вы поняли, красноярцев без праздника не оставят. И в этом году его будет особенно много: долгожданный детский карнавал разбавит ещё и шоу на набережной. Мы этого точно не пропустим!

Интернет-газета Newslab