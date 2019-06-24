«Помойка за кустом»: кто и как борется со стихийными свалками около красноярских дач

Одна из задач «мусорной реформы» — избавить Красноярск и его окрестности от стихийных свалок, но решить эту проблему не так-то непросто. Например, с наступлением дачного сезона свалки массово стали появляться около загородных участков. Newslab отправился в рейд по садовым обществам со службой городовых и левобережным оператором — «Красноярской рециклинговой компанией» — чтобы выяснить, откуда берется мусор, и найти ответственных.

Новые правила «мусорной реформы» обязывают садоводческие товарищества и дачные кооперативы заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, но следуют этим правилам не все — например, в Октябрьском районе Красноярска только 3 из 77, а в Советском только одно из двух СНТ заключили договор с региональным оператором. Отходы же появляются вне зависимости от того, заключен договор или нет, поэтому в окрестностях дачных массивов образуются свалки — большие и маленькие.

Ответственность за стихийные свалки ложится на плечи регионального оператора — вместе со службой городовых, получая информацию от жителей или из других источников, он находит свалку, устанавливает владельца земельного участка, собирает необходимые документы и направляет уведомление собственнику. С момента получения такого уведомления у собственника земельного участка есть 30 дней на самостоятельную ликвидацию свалки. Если помойку не устранят, «Красноярская рециклинговая компания» уберет мусор своими силами. Следующий шаг — взыскать с владельца участка убытки в судебном порядке.

«До начала реформы каждый занимался вопросом вывоза мусора как мог. Реформа направлена на упорядочивание этих моментов — чтобы потоки отходов были направлены, чтобы было организовано централизованное захоронение отходов, их дальнейшая переработка», — комментирует исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким.

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Чаще всего собственники дачных участков не знают, что у руководства СНТ нет договоров с региональными операторами. Они исправно платят за вывоз мусора, оставляют мешки у дороги или вывозят отходы сами — для них главное, чтобы в дачном поселке было чисто (и их можно понять). Но это не выход, и точно не поможет сделать наш город чище.

«Мы видим, что СНТ сами собирают мусор и вывозят его неизвестно куда. В связи с этим служба городовых регулярно выявляет несанкционированные свалки, особенно на земельных участках, которые прилегают в СНТ. Транспортировка мусора без заключенного договора влечет наложение административного штрафа — на граждан от 1 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 30 до 100 тыс. рублей. Пока мы никого не штрафуем — пытаемся договориться с председателями, садоводами, убедить их, разъяснить нормы закона», — уточнила начальник отдела службы городовых Евгения Погонышева.

Летняя борьба со стихийными свалками около дач красноярцев уже началась, но победить получится только в том случае, если заниматься вопросом вывоза мусора будут профессионалы. Помните об этом, когда будете выбрасывать мешок с дачным мусором в контейнер во дворе собственного дома.

Интернет-газета Newslab,

фотографии Алины Ковригиной

