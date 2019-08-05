«Мне по кайфу напрягать мозг даже на каникулах»: как устроена летняя школа для одаренных детей «Ученые будущего»

На прошлой неделе в Красноярске завершился сезон школы «Ученые будущего». Лагерь для красноярских старшеклассников, одаренных в физике, математике, программировании и радиоэлектронике, проходил второй год подряд. Более 40 школьников две недели жили под одной крышей и работали над научными проектами. Newslab побывал на закрытии сезона и узнал, почему современным подросткам на летних каникулах не хочется смотреть ролики на YouTube, а хочется с головой погружаться в науку.

Школа «Ученые будущего» — совместный проект благотворительного фонда «СГК — Согреваем сердца» и интерактивного музея науки «Ньютон Парк». Прошлый год стал пробным, но весьма удачным. Разговоры о научном лагере не умолкали, и в этом году число желающих попасть туда оказалось в два раза больше — 8 человек на место! На этапе отборов ребят ждал тест на знание точных наук, а после очный этап испытаний, где нужно было показать свои гибкие навыки: коммуникативность, лидерские качества, умение работать в команде и правильно презентовать себя.

З арядка для ума

И вот лучшие из лучших приехали в лагерь. По итогам двух туров организаторы отобрали 4 команды по 12 человек. В каждой команде 4 человека, увлекающихся физикой, 4 инженера и 4 программиста. Дальше ребят ждали сверхинтересные научные задачи. Первым таким испытанием стало конструирование пушки или катапульты, которая может стрелять, меняя угол и скорость полета снарядов.

«При работе над проектом нужно было провести расчеты, сборку, а после зафиксировать параметры с помощью электронного модуля. Проект не такой сложный, но при работе над ним было над чем подумать как физикам, так инженерам и программистам», — рассказывает директор летней школы «Ученые будущего» Иван Тимофеенко.

Дальше — сложнее. Вторым испытанием стал запуск сконструированной ракеты с подсчетом давления и скорости, а в заключительном этапе ребятам предстояло запустить стратостаты на высоту более 20 км и снова подсчитать значения. Одна команда измеряла, как меняется температура на разной высоте, другая — количество пыли в воздухе.

«Главная задача ребят на последнем этапе заключалась в разработке коробки с электронным модулем, передающим параметры на землю, которая была бы изолирована и не реагировала на высокие перепады температур. В целом же задача всех этих проектов — дать ребятам представление о том, как в жизни реализуются прикладные вещи. Им нужно было не только вести расчеты, программировать и конструировать, но и правильно распределять время, планировать и успевать всё сделать в дедлайн», — добавляет Иван Тимофеенко.

Не просто сухие цифры

Казалось бы, на дворе лето — время, чтобы отдыхать, а не вести расчеты часы напролет. Но ребята, которые попали в школу «Ученые будущего», так не считают.

«Мой основной интерес — физика. Мне нравятся расчеты, нравится проводить эксперименты: а что, если будет не 10 метров, а 15? Или: а что, если напряжение будет не 220, а 340 вольт, — делится участник школы „Ученые будущего“, учащийся красноярской гимназии № 13 Никита Пахоля. — В рамках школьного образования проводить эксперименты почти невозможно, а здесь — именно экспериментально мы и работаем над каждым проектом. Кроме того, каждое утро у нас была теоретическая часть — лекции от ученых, знаниями и достижениями которых мы вдохновлялись.

Но вы не подумайте, что тут скучно. Наоборот — все развлекаются, все на расслабоне. Здесь наука совмещена с общением, весельем, спортом. И в такой обстановке мне по кайфу думать, включать мозг даже на летних каникулах. Если бы не школа „Ученые будущего“, я бы просто сидел дома, читал книги, смотрел ролики на „Ютубе“, а тут мозг начинает работать и есть постоянное общение с умными людьми».

«Я получил здесь невероятные эмоции, мне очень понравилось, хотя изначально я почти не знал, что это за школа, и подать заявку решил спонтанно, — рассказывает ученик гимназии № 1 „Универс“ Игорь Скрипко. — У нас здесь постоянная занятость, но мы не только работаем. На работу у нас максимум по 6 часов в день с перерывами: поработал часа 2, потом час отдыхаешь. Но не просто сидишь в комнате — у нас есть конкурсы, аукционы, своя внутренняя валюта. Здесь постоянная занятость и всегда очень интересно.

В обычной школе ты считаешь сухие цифры, а здесь можешь проверить на практике, насколько верно ты всё рассчитал. Это очень полезно. При этом ты работаешь в команде, можешь где-то положиться на союзников, где-то сам всем помочь. Мы в нашей команде очень хорошо сработались, и процессом работы я всегда оставался доволен».

Дальше школа «Ученые будущего» переместится в Назарово. Там она пройдет не в формате лагеря, а будет совмещена с уроками в основной школе. Как рассказала заместитель генерального директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова, развивая проект, Сибирская генерирующая компания и музей науки «Ньютон Парк» укрепляют образовательный фундамент и вносят вклад в развитие инженерных кадров.

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«Наша главная идея — пробудить в школьниках жажду знаний и позволить им осознать, что образование — это не скучно, а очень современно, перспективно, что в этом есть творчество, и в этом можно развиваться. Проект „Ученые будущего“ стал больше. Следующий этап будет в Назарово, а после школа снова вернется в Красноярск. Здесь пройдут два образовательных модуля в формате мейкер-спейс по программированию. Вместе с тем растет интерес к проекту. Он обратил на себя внимание и собрал в этом году в два раз больше участников, а узнаваемость школы среди красноярцев на сегодня составляет 25%».

Следить за новостями школы «Ученые будущего» можно на сайте ученые будущего.рф и в официальной группе Вконтакте.

Интернет-газета Newslab.ru,

фотографии предоставлены пресс-службой Сибирской генерирующей компании