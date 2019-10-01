Каждый год Горно-химический комбинат проводит радиоэкологические экспедиции по Енисею. Эксперты ГХК вместе с экологами исследуют прибрежные береговые территории на 1000 км ниже по течению: замеряют радиационный фон, берут для анализа пробы грунта и воды. Исследования проводятся скорее с научной целью, санитарная обстановка нигде не требует вмешательства. О том, как проходил экологический мониторинг острова Городского в Енисейске, каковы результаты исследований и что считают авторитетные независимые эксперты — смотрите в фоторепортаже Newslab.

Обследуемая территория в районе Енисейска – полоса шириной до 60 метров и порядка 330 метров вдоль берега острова Городского - была обнаружена еще в 90-х годах. С поверхности активные частицы были убраны сразу после обнаружения. Однако за многие годы (предположительно еще с 60-х годов) в результате наводнений, наносов песка, глины, радиоактивные наслоения оказались, в том числе, и глубоко под слоем грунта. Исследования показали неравномерность распределения радионуклидов под слоем наносов. Теперь специалисты наблюдают не только за поверхностью, но и за наслоениями – берут глубокие пробы почвы и измеряют активность там.

Сегодня на поверхности радиационный фон по всему участку в норме, в среднем порядка 11 мкР/ч, а верхний чистый наносной слой стал естественным защитным экранируемым фоном. После всех замеров опасения у специалистов и экологов на сегодняшний день вызывает только обрывистый срез земляного пласта вдоль берега. Причем, не сам срез как таковой, а то что паводки и ледоходы могут размыть берег дальше.

Директор «ШАНЭКО Сибирь» Владимир Чечёткин по образованию геолог. Раньше занимался поиском и разведкой радиоактивных руд, а теперь в сфере его профессиональных интересов радиационные исследования, безопасность и контроль в этой области.

«Гидрологический режим Енисея обуславливает загрязнение в виде отдельных скоплений – пятен. И таким объектом стал остров Городской, - рассказал Владимир Чечёткин. - После работ на поверхности острова за этой аномальной залежью постоянно наблюдали, делали замеры. С 2008 году мы провели детальную работу, проанализировали, как изменились по глубине и ширине контуры вызывающей опасение залежи, измерили активность частиц. Ведь с течением времени идет активный распад, что-то было смыто».

На сегодняшний день активность залежи стала меньше. После остановки прямоточных реакторов в 1992 году сбросы в Енисей прекратились, соответственно прекратилось и накопление радиоактивных частиц. Но в срезе почвы вдоль берега частицы по-прежнему могут выходить на поверхность. В 2014 году был разработан проект по шпунтовому берегоукреплению. Небольшая часть шпунтовой стены была выполнена сразу.

Сейчас, по словам Владимира Чечеткина, в ближайших планах – дальнейшее возведение шпунтовой стенки вдоль берега длиной более 300 метров, трехслойного защитного экрана, технической и биологической (почвенно-растительный слой и посев трав) рекультивации. Шпунты толщиной 23-24 мм выполнены из металла с заглублением порядка 4-х метров. Сооружение будет выполнять 2 основные задачи: с одной стороны - защиту берега от размыва и разрушения, с другой стороны – защиту Енисея от поступления в связи с этим размывом радиоактивных частиц.

«После остановки реакторов в 90-е годы начались массовые исследования последствий загрязнения поймы реки Енисей. Была снята завеса секретности, - говорит начальник экологического управления ФГУП «ГХК» Алексей Шишлов. - Исследования проводятся независимыми аттестованными лабораториями. Об острове Городском вся информация открыта и доступна всем. Мониторинг 1000-километровой зоны вдоль берега Енисея – задача № 1. Это зона контроля и ответственности не только ГХК, но и органов власти. Исследования в основном носят динамический характер – как меняется ситуация со временем. Можно, конечно, все бросить, но ледоходы и ледоставы способствуют тому, что береговая линия размывается. Мы делаем все возможное, чтобы донести до общественности объективную информацию».

«С 2006 года на комбинате сформировалась политика открытости обществу, - подчеркнул руководитель приемной Общественного совета ГК «Росатом» в Железногорске Владимир Пилипенко. - Информация стала доступной. Все экологические мероприятия проводятся с приглашением общественности. Имеется наследие прошлых лет, когда создавался Ядерный щит, но сегодня мы видим, что радиационный фон даже в местах превышений относительно природного фона, вписывается в рамки нормативов для мест постоянного проживания».

Член Общественной палаты Российской федерации, зампредседателя Общественной палаты Красноярского края Валерий Васильев уже более 10 лет взаимодействует с ГХК как общественник: «За время участия в экологических мониторингах степень недоверия к этой отрасли на начальном этапе сменилась доверием. Доверять бесконечно нельзя, но я вижу сегодня реальные действия Госкорпорации и ГХК по конкретному участию в ликвидации экологически неблагоприятных участков, например на острове Городском в Енисейске.

Сегодняшний тур заинтересовал меня из-за заявлений экологов о том, что под Енисейском есть горячая точка. Предположение не подтвердилось. И я вижу, что сегодня идет честный диалог. Вот берег, вот та полоса, которая обозначена, как радиационно-загрязненная, вот приборы, есть возможность поднести приборы к земле и посмотреть на показатели. Естественный фон здесь только подтвердился. Если мерить в пластах, углубляясь, то там показатели несколько выше, но опять же - они в пределах допустимой нормы, в пределах безопасности для людей.

Несколько десятков метров ограждений полностью исключат возможность спекулирования на этой теме, и работы уже начинаются. Актуализируется проект по реабилитации этой территории. Уже определены суммы. Осталось технически определить подрядчика и приступить к этим работам. Я полагаю, что при таком положении дел эта тема вообще будет закрыта. Я специально спросил, можно ли купаться здесь — и получил утвердительный ответ».

Валерий Васильев отметил, что винить сегодня ГХК некорректно, потому что это наследие прошлых времен. Однако важно помнить, что во времена «холодной войны» власти руководствовались идеей создания оборонного потенциала. Был другой уровень науки. Но современная наука развивается, ученые придумывают новые технологии, и в связи с этим отходы атомной отрасли уменьшаются на порядок.

Руководитель лаборатории медико-социальных проблем «НИИ комплексных проблем гигиены и профзаболеваний РАН» Владимир Мажаров представляет научную общественность:

«Я, как независимый свидетель, могу подтвердить: да, действительно ситуация нормализуется, улучшается ежегодно. Каждый год идут намывы, и они перекрывают прошлогодние многолетние залежи, которые формировались на определенных участках Енисея».

Исполнительный директор Красноярского краевого экологического союза Николай Зубов участвует в экологических мониторингах с самого их начала: «Мы обсуждали эту проблему на комиссии при губернаторе, а сегодня воочию увидели, что сделано и что предстоит сделать. Но все же наши худшие предположения не оправдались, потому что на самом деле там все спокойно. Природа сама залечила эту рану. И теперь нужны небольшие усилия, чтобы это все пришло в естественное состояние. Все было осмотрено и замерено приборами».

Член Общественного совета при министерстве экологии и рационального природопользования, директор красноярского филиала «Центр природы» Дмитрий Варфоломеев приехал со своим дозиметром. Он вспоминает, как в 2008 году принимал участие в исследовании и частичной рекультивации территории:

«В тот год была хорошая погода, и люди уезжали на шашлыки. И то, что я увидел, – это слой 10-12 см неблагоприятной почвы по срезу небольшого обрыва на глубине примерно метра, которые размывались волнами от Енисея. Мне интересно было посмотреть, что поменялось. А ситуация изменилась сильно, потому что уже идут работы по реабилитации острова: вбиты порядка 60 метров шпунтовой стенки и думаю, что за ближайшие 2 года она будет сделана полностью».

В рамках экспедиции 2019 года на остров Городской в Енисейске приехали как сотрудники ГХК, так и общественники со своими дозиметрами. Они провели все необходимые замеры радиационного фона на поверхности. Данные немного отличались в зависимости от настройки приборов, но все были в пределах допустимых норм естественного радиационного фона. На этом можно было бы и закончить историю, но наблюдение будет продолжено, с научной точки зрения.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab