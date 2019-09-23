«Все гулять! Немедленно!»: как красноярцы проводят эту осень

Сентябрь в Красноярске в этом году радует своими красками и хорошей погодой, особенно по выходным. Признайтесь, каждый успел сделать пару-тройку фотографий в багровой листве или на её фоне? Как раз это мы проверили в инстаграме, собрали для вас самые яркие кадры под хештегом #осень. Ищите себя или запоминайте локации!

Разноцветные деревья, немного прохладный воздух и, конечно, сладкая вата — крутой набор для прогулки в парке

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A1EKSEY (@a1ekseym) 22 Сен 2019 в 4:49 PDT

Семейные фотосессии тоже никто не отменял

Пикник среди листьев — и красиво, и вкусно

С колеса обозрения, кстати, можно разглядеть почти весь оранжево-жёлтый Красноярск

Темнеть стало раньше, но поймать солнышко в прыжке ещё удаётся

... или хотя бы дотянуться до него носочком

Посмотреть эту публикацию в Instagram Достать до солнышка носочком☺️ Публикация от 🧘🏻‍♀️РАСТЯЖКА_KRSK🧘🏻‍♀️ (@constellation_of_lion) 22 Сен 2019 в 3:49 PDT

Лав-стори на осенних «Столбах»

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️❤️❤️ Публикация от Игорь Полежаев (@polezhaev423) 22 Сен 2019 в 6:03 PDT

На железном коне можно быстро объехать все самые красивые местечки

В любой момент устроить привал на траве и закопаться в листьях для новой аватарки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Осенняя прелесть:))) Публикация от panicconfetti (@panicconfetti) 21 Сен 2019 в 1:44 PDT

Говорят, что сезон грибов в самом разгаре. Но если пойдёте в лес, не забудьте несколько важных правил для своей же безопасности

Кто-то старается запечатлеть эту осень и забирается с друзьями повыше, на Торгашинку, например

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия (@nasty753nasty) 21 Сен 2019 в 11:44 PDT

Ну, и какая же осень без яркого венка из листьев?

Осень в Сибири — пора непредсказуемая, солнце и тёплый дождь в любой момент могут смениться снежком. Успевайте порадоваться живописным видам, устраивайте прогулки почаще и забейте свои альбомы крутыми снимками под завязку.

Интернет-газета Newslab