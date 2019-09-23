«Все гулять! Немедленно!»: как красноярцы проводят эту осень

Разноцветные деревья, немного прохладный воздух и, конечно, сладкая вата — крутой набор для прогулки в парке
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от A1EKSEY (@a1ekseym) 22 Сен 2019 в 4:49 PDT
Семейные фотосессии тоже никто не отменял
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🍁🍁🍁Прекрасный день в Центральном парке 😊 ( Парке Сладкого — по версии Софии 😂) #бабьелето #семьямоя #паркгорького
Публикация от Александра Хруль (@alexandra_khrul) 22 Сен 2019 в 12:37 PDT
Пикник среди листьев — и красиво, и вкусно
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Золотая осень 🍂 ⠀ Можно без слов?❤️ ⠀ #vsco #vscorus #vscocam #vscorussia #ArKseniya #ФорикПес #татышев #островтатышев #мынататышево #23сентября #tatyshev #westy #whwt #westie #westhighland
Публикация от МАРИЯ АРХИПОВА (@marikazmina) 21 Сен 2019 в 10:51 PDT
С колеса обозрения, кстати, можно разглядеть почти весь оранжево-жёлтый Красноярск
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от A n a s t a s i a__k (@kutenusha) 21 Сен 2019 в 6:04 PDT
Темнеть стало раньше, но поймать солнышко в прыжке ещё удаётся
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пламя за спиной, огонь в сердце, искры в каждом из нас #зажгинаенисее #ККСО #РСО #стройотряднаенисее #пламясибири
Публикация от Горбунов Дмитрий (@not_your_rudnick) 21 Сен 2019 в 4:10 PDT
... или хотя бы дотянуться до него носочком
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Достать до солнышка носочком☺️
Публикация от 🧘🏻‍♀️РАСТЯЖКА_KRSK🧘🏻‍♀️ (@constellation_of_lion) 22 Сен 2019 в 3:49 PDT
Лав-стори на осенних «Столбах»
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Игорь Полежаев (@polezhaev423) 22 Сен 2019 в 6:03 PDT
На железном коне можно быстро объехать все самые красивые местечки
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Не знаю как вы... А я безумно люблю осень 🍂 И подурачиться 🤪 ⠀ ⠀ #мояосень#krskgorod#татышев #татышевпарк#островтатышев #жизнькаконаестьиэтосупер
Публикация от Л О Л И Т ∀ (@lo_pulya) 22 Сен 2019 в 4:24 PDT
В любой момент устроить привал на траве и закопаться в листьях для новой аватарки
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от panicconfetti (@panicconfetti) 21 Сен 2019 в 1:44 PDT
Говорят, что сезон грибов в самом разгаре. Но если пойдёте в лес, не забудьте несколько важных правил для своей же безопасности
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Год очень урожайный на грибы! Ещё можно и нужно ездить! Все за грибами господа!😋👍🍁 #грибы #лес #красота #сибирь #осень #красноярск
Публикация от Александра Казанцева (@alexkrsk20182018) 20 Сен 2019 в 1:06 PDT
Кто-то старается запечатлеть эту осень и забирается с друзьями повыше, на Торгашинку, например
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Анастасия (@nasty753nasty) 21 Сен 2019 в 11:44 PDT
Ну, и какая же осень без яркого венка из листьев?
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Н — нежность.💛🍁 . Лето очень требовательная пора, а осень ничего от нас уже не требует. Просто дарит тёплые денёчки и показывает красоту. Тихую, спокойную, умиротворенную. . В лесу сейчас очень. Все гулять! Немедленно! А то всё пропустите же.
Публикация от Светлана Кушмелева (@ruzecekus) 21 Сен 2019 в 1:55 PDT
Осень в Сибири — пора непредсказуемая, солнце и тёплый дождь в любой момент могут смениться снежком. Успевайте порадоваться живописным видам, устраивайте прогулки почаще и забейте свои альбомы крутыми снимками под завязку.