«Решаем главные проблемы человечества»: в школах Красноярска прошли экологические уроки

Экологические уроки прошли сразу в двух школах Красноярска. Школьники играли в игры, учились разделять мусор, интересовались тем, как поступить учиться на эколога, а самые любознательные даже посидели в кабине мусоровоза. Что нужно делать самым маленьким, чтобы спасти нашу планету от мусора, — в фоторепортаже Newslab.

Экоуроки провели сотрудники «Красноярской рециклинговой компании», которые ответили на многочисленные вопросы ребят. Восьмиклассников лицея № 28 больше интересовало, где учат на экологов и какие предметы нужно сдавать, чтобы поступить в СФУ на факультет экологии и природопользования. А младшие школьники четвертого класса лицея № 28 и второклашки школы № 32 играли в увлекательную игру: ребята сами учились сортировать мусор. Во дворе школы учеников ждал новенький мусоровоз, и каждый желающий мог посидеть в кабине и покрутить рычаги.

«Пластиковые бутылки разлагаются в земле 1000 лет. И миссия нашей компании — вовлечь их во вторичное использование. Из бутылки можно получить гранулы, а из них — опять бутылки. Пластмассовые ручки для ножниц и обложки для тетрадей, лежащие на столах, — все можно делать из вторичного материала, — объяснял четвероклассникам руководитель „Красноярской рециклинговой компании“ Илья Ильин. — И наша задача — не выкапывать бесконечно из земли сырье, а вовлекать во вторичное использование отслужившие вещи. Из пластика делают пластиковые изделия, стекло можно переработать и получить из него строительные материалы и то же стекло, из картона и бумаги путем термической обработки — опять бумагу и картон».

Цель подобных уроков — экологическое просвещение детей. Дети (а, значит, и их родители) получают знания о том, что можно изготовить из мусорных отходов. Удивительно, но это и нейлоновые нити, из которых в том числе шьют футбольную форму, и пластмассовая фурнитура для мебели и одежды, и вешалки, и тротуарная плитка, и новая пластмассовая тара, и даже утеплитель для пуховиков.

«Экологические уроки — первый шаг к охране окружающей среде. Все те отходы, которые образуются в процессе нашей жизнедеятельности, необходимо разделять, чтобы их можно было использовать вторично. Тогда наша страна сохранит природные ресурсы и богатство, — подчеркнула руководитель отдела экологического мониторинга „Красноярской рециклинговой компании“ Наталья Орлова. — Если будет повсеместно развито раздельное накопление, то Красноярск получит от этого только плюсы. Это дополнительные рабочие места, развитие перерабатывающей отрасли, и самое главное — у нас не будут расти полигоны, потому что отходы поступать туда будут уже в мизерном количестве».

Руководитель службы экомониторинга отметила, что компания нацелена на раздельное накопление. В городе уже можно встретить контейнеры для раздельного сбора мусора. Туда можно скидывать пластиковые бутылки, которые перед этим для уменьшения объёма сжимаются. На сегодняшний день во дворах многоквартирных домов установлено более 500 сеток для пластика, из них более 300 — это сетки «КРК». Имеются также отсеки для сбора макулатуры, а в ближайшем времени установят контейнеры для стекла.

На сайте администрации Красноярска и министерства экологии и рационального природопользования размещена памятка, где указаны все раздельные пункты сбора мусора, которые существуют в Красноярске.

«У нас совсем недавно был урок по экологии, и ученики решали 3 экологические проблемы человечества: загрязнение воды, исчезновение тропических лесов и проблему мусора, которая захлестнула сейчас весь мир, — поделилась учительница 4-го класса лицея № 28 Наталья Гузоватова. — И сегодняшнее мероприятие — будто продолжение того урока. Это такое практическое занятие в рамках урока экологии, когда дети могут сами на практике увидеть, каким образом решается проблема с мусором, какая техника здесь задействована». Кроме теоретических знаний, которые школьники получают на уроках, форма в виде презентаций и практического ознакомления с техникой лучше запоминается, отметила учитель.

Школьникам вручили удостоверение «Зеленых агентов», и они получили небольшое, но очень важное экологическое спецзадание. Будем надеяться, экологическое просвещение даст свои плоды — подрастающее поколение решит насущную проблему с бытовыми отходами и неблагоприятной экологией.

Материалы по теме Чистый Красноярск: как избавиться от мусора и заодно немного заработать Краткий гид о видах мусора и местах приема вторсырья

«Красноярская рециклинговая компания» за короткое время обустроила на современном уровне систему вывоза мусора. В планах, по словам Ильи Ильина, оформить и завершить весь цикл — от сбора и перевозки до сортировки и переработки отходов.

«В течение ближайших 5 лет планируем вовлечь в переработку и вторичное использование до 70 % отходов (сейчас порядка 3 %), чтобы на полигон у нас возили только непригодные к использованию ТКО».

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab