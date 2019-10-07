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«Решаем главные проблемы человечества»: в школах Красноярска прошли экологические уроки

«Решаем главные проблемы человечества»: в школах Красноярска прошли экологические уроки

07.10.2019
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Директор «Красноярской рециклинговой компании» Илья Ильин рассказывает четвероклассникам лицея № 28 о раздельном сборе мусора.

Экоуроки провели сотрудники «Красноярской рециклинговой компании», которые ответили на многочисленные вопросы ребят. Восьмиклассников лицея № 28 больше интересовало, где учат на экологов и какие предметы нужно сдавать, чтобы поступить в СФУ на факультет экологии и природопользования. А младшие школьники четвертого класса лицея № 28 и второклашки школы № 32 играли в увлекательную игру: ребята сами учились сортировать мусор. Во дворе школы учеников ждал новенький мусоровоз, и каждый желающий мог посидеть в кабине и покрутить рычаги.

«Пластиковые бутылки разлагаются в земле 1000 лет. И миссия нашей компании — вовлечь их во вторичное использование. Из бутылки можно получить гранулы, а из них — опять бутылки. Пластмассовые ручки для ножниц и обложки для тетрадей, лежащие на столах, — все можно делать из вторичного материала, — объяснял четвероклассникам руководитель „Красноярской рециклинговой компании“ Илья Ильин. — И наша задача — не выкапывать бесконечно из земли сырье, а вовлекать во вторичное использование отслужившие вещи. Из пластика делают пластиковые изделия, стекло можно переработать и получить из него строительные материалы и то же стекло, из картона и бумаги путем термической обработки — опять бумагу и картон».

Школьники изучают современный мусоровоз.
Практическое занятие во дворе школы
Посидеть в кабине мусоровоза хотят все.
В кабину выстроилась целая очередь
Четвероклашки уже не маленькие. Они самостоятельно исследуют, как открывается школьный мусорный бак.
Многие из учеников впервые так близко видят уборку мусора.

Цель подобных уроков — экологическое просвещение детей. Дети (а, значит, и их родители) получают знания о том, что можно изготовить из мусорных отходов. Удивительно, но это и нейлоновые нити, из которых в том числе шьют футбольную форму, и пластмассовая фурнитура для мебели и одежды, и вешалки, и тротуарная плитка, и новая пластмассовая тара, и даже утеплитель для пуховиков.

«Экологические уроки — первый шаг к охране окружающей среде. Все те отходы, которые образуются в процессе нашей жизнедеятельности, необходимо разделять, чтобы их можно было использовать вторично. Тогда наша страна сохранит природные ресурсы и богатство, — подчеркнула руководитель отдела экологического мониторинга „Красноярской рециклинговой компании“ Наталья Орлова. — Если будет повсеместно развито раздельное накопление, то Красноярск получит от этого только плюсы. Это дополнительные рабочие места, развитие перерабатывающей отрасли, и самое главное — у нас не будут расти полигоны, потому что отходы поступать туда будут уже в мизерном количестве».

Руководитель службы экомониторинга отметила, что компания нацелена на раздельное накопление. В городе уже можно встретить контейнеры для раздельного сбора мусора. Туда можно скидывать пластиковые бутылки, которые перед этим для уменьшения объёма сжимаются. На сегодняшний день во дворах многоквартирных домов установлено более 500 сеток для пластика, из них более 300 — это сетки «КРК». Имеются также отсеки для сбора макулатуры, а в ближайшем времени установят контейнеры для стекла.

На сайте администрации Красноярска и министерства экологии и рационального природопользования размещена памятка, где указаны все раздельные пункты сбора мусора, которые существуют в Красноярске.

Руководитель отдела экологического мониторинга «Красноярской рециклинговой компании» Наталья Орлова наглядно показывает, как сортировать мусор.
Ученики 8-го класса лицея № 28 внимательно слушают экологическую лекцию.
Старшие школьники изучают проблему сортировки отходов.
«Красноярская рециклинговая компания» предоставила для экологических уроков современный мусоровоз.
Рассказ об устройстве мусоровоза
Побывать в его кабине интересно всем.
Школьникам наглядно показывают, как опустошают контейнер с мусором.
Ребята рассматривают, как мусоровоз сжимает отходы.
Старших школьников очень заинтересовала тема переработки отходов, и у них было очень много вопросов. «Мы даже не ожидали вопроса: как поступить на эколога. Они хотят быть экологами — насколько это актуально! — не скрывала радости руководитель отдела экомониторинга Наталья Орлова. — Спрашивали, по каким предметам надо готовиться, чтобы сдать хорошо ЕГЭ и поступить в наш СФУ на факультет экологии и природопользования. Детей заинтересовало, значит мы донесли до их сердец что-то интересное и актуальное».

«У нас совсем недавно был урок по экологии, и ученики решали 3 экологические проблемы человечества: загрязнение воды, исчезновение тропических лесов и проблему мусора, которая захлестнула сейчас весь мир, — поделилась учительница 4-го класса лицея № 28 Наталья Гузоватова. — И сегодняшнее мероприятие — будто продолжение того урока. Это такое практическое занятие в рамках урока экологии, когда дети могут сами на практике увидеть, каким образом решается проблема с мусором, какая техника здесь задействована». Кроме теоретических знаний, которые школьники получают на уроках, форма в виде презентаций и практического ознакомления с техникой лучше запоминается, отметила учитель.

В 4 классе лицея № 28 провели игру: ребята сами учились сортировать мусор. Школьникам раздали виртуальные контейнерные площадки с отдельными контейнерами под стекло, металл, пластик, макулатуру и мусор. Задача ребят — убрать весь мусор. А чтобы баки заполнились полностью, командам надо было объединиться.
Смысл игры — показать, что максимальное количество выброшенного мусора можно использовать для переработки.
А это виртуальные мусорные контейнеры с отходами.
Илья Ильин сам помогает и объясняет ребятам, как правильно надо сделать.
Довольные школьники получили в подарок сумки.

Школьникам вручили удостоверение «Зеленых агентов», и они получили небольшое, но очень важное экологическое спецзадание. Будем надеяться, экологическое просвещение даст свои плоды — подрастающее поколение решит насущную проблему с бытовыми отходами и неблагоприятной экологией.

Дружный 4-й класс лицея № 28
Удостоверение «Зеленого агента».
А это 2-й класс школы № 32, где тоже прошли экологические уроки.
Руководитель «Красноярской рециклинговой компании» Илья Ильин.

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«Красноярская рециклинговая компания» за короткое время обустроила на современном уровне систему вывоза мусора. В планах, по словам Ильи Ильина, оформить и завершить весь цикл — от сбора и перевозки до сортировки и переработки отходов.

«В течение ближайших 5 лет планируем вовлечь в переработку и вторичное использование до 70 % отходов (сейчас порядка 3 %), чтобы на полигон у нас возили только непригодные к использованию ТКО».

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab

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