В Красноярске с 31 октября по 4 ноября проходит Ярмарка книжной культуры — КРЯКК-2019. В этот раз основной темой ежегодного события стали «Локальные истории» о людях, регионах и всей стране. Тысячи красноярцев и гостей города заглянули на площадки КРЯККа, чтобы прикупить редкие книги, побывать на необычных мастер-классах, встретиться с писателями, культурологами и другими умными и интересными людьми. Newslab выбрал самые классные фото с ярмарки, которые заполнили соцсети.

С самого начала ярмарки, организованной Фондом Прохорова, литературные новинки и редкие книги от 250 издательств разлетаются как горячие пирожки. Очереди у книжных павильонов — неизменная из года в год картина, и это радует. Красноярских чтецов не останавливает от похода на КРЯКК даже недружелюбный осенний ветер.

Собрали аншлаг и лекции о мобильном кино — горожан учили снимать фильмы на телефон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Белова (@belkamuz) 2 Ноя 2019 в 6:47 PDT

На КРЯКК привезли множество спектаклей. Необычная постановка «Пыль» об отношениях, проблемах экологии на Земле запала в душу даже самым искушённым театралам города.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Chichikina (@chichikinaelena) 2 Ноя 2019 в 8:46 PDT

Детям устроили интерактив больничные клоуны в постановке «Флумбрикос».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Шурочка (Етчина) (@alenaetchina) 1 Ноя 2019 в 7:11 PDT

Пройти мимо выставок программы «Мода» — остаться без стильных фото в блестящих декорациях и ламповом свете. Тут же можно узнать необычные факты о некоторых экземплярах одежды.

«Я бы дала название этой фотографии „Призрак“. А на раме текст, в котором описывается, как хозяйка этого платья в дефицитное время заполучила его. P.S. Это платье Вячеслава Зайцева», — пишут посетители выставки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AnnaS (@savitskaya_anya) 2 Ноя 2019 в 10:33 PDT

Гости ярмарки даже вывели формулу (или девиз) мероприятия: «Секрет улыбки: книги и друзья»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Секрет улыбки: книги и друзья. #крякк2019 Публикация от Alena Zotova (@alenazotova) 2 Ноя 2019 в 1:22 PDT

Вот она, одна из самых популярных локаций КРЯКК, фото возле огромного бумажного зонта заполонили инстаграм красноярцев

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна (@shokytan) 2 Ноя 2019 в 5:32 PDT

А «ракетоносителей» не так-то и много

Делитель, кто научился рисовать котиков именно на ярмарке? Многие остались в восторге от мастер-класса французского иллюстратора Себастьяна Муррена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalya Che (@reader_che) 1 Ноя 2019 в 9:47 PDT

«Очень нравится атмосфера на #крякк2019, которую создают люди. Вежливые, приятные начитанные, компетентные, красивые и просто душевные. Где они все прячутся остальные 360 дней в году? Я встретил 12 знакомых», — рассуждают красноярцы, занимая места в нарисованном купе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Вологдин (@takoyvologdin) 1 Ноя 2019 в 9:29 PDT

Кто-то пробует написать «сценарий счастливой жизни» на настоящей печатной машинке...

Посмотреть эту публикацию в Instagram Написать сценарий счастливой жизни.... #крякк2019 Публикация от ДХШ1им.В.И.Сурикова (@dkhsh1im.v.i.surikova) 2 Ноя 2019 в 8:04 PDT

Гости ярмарки знакомятся с историями тяжёлых человеческих судеб, собранным по всей стране, на выставке «Засушенному верить», узнают о событиях в Чернобыле с новой стороны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Насыщенная выставочная программа КРЯККа! #крякк2019 Публикация от Dina Kozlova (@dina_kzl) 2 Ноя 2019 в 9:56 PDT

Красноярская иллюстратор так впечатлилась лекцией писательницы Линор Горалик о «платье с большой буквы», что выразила это в свойственной себе манере.

Впереди ещё один день КРЯКК-2019, и он будет не менее насыщенным, чем все предыдущие. Скорее изучайте программу и выбирайте интересные вам площадки. А ещё не забудьте прикупить хотя бы одну новую книжку — как же ещё скрасить ожидание до следующей ярмарки?

Интернет-газета Newslab