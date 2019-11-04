С самого начала ярмарки, организованной Фондом Прохорова, литературные новинки и редкие книги от 250 издательств разлетаются как горячие пирожки. Очереди у книжных павильонов — неизменная из года в год картина, и это радует. Красноярских чтецов не останавливает от похода на КРЯКК даже недружелюбный осенний ветер.
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Резкое похолодание и сильный северный ветер не испугали Красноярских любителей книги 📚!!! #крякк #крякк2019 #красноярск #регион24
Публикация от Наталья Фролова (@natafrolova56) 2 Ноя 2019 в 11:40 PDT
Собрали аншлаг и лекции о мобильном кино — горожан учили снимать фильмы на телефон.
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Публикация от Ирина Белова (@belkamuz) 2 Ноя 2019 в 6:47 PDT
На КРЯКК привезли множество спектаклей. Необычная постановка «Пыль» об отношениях, проблемах экологии на Земле запала в душу даже самым искушённым театралам города.
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Публикация от Elena Chichikina (@chichikinaelena) 2 Ноя 2019 в 8:46 PDT
Детям устроили интерактив больничные клоуны в постановке «Флумбрикос».
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Публикация от Алена Шурочка (Етчина) (@alenaetchina) 1 Ноя 2019 в 7:11 PDT
Пройти мимо выставок программы «Мода» — остаться без стильных фото в блестящих декорациях и ламповом свете. Тут же можно узнать необычные факты о некоторых экземплярах одежды.
«Я бы дала название этой фотографии „Призрак“. А на раме текст, в котором описывается, как хозяйка этого платья в дефицитное время заполучила его. P.S. Это платье Вячеслава Зайцева», — пишут посетители выставки.
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Публикация от AnnaS (@savitskaya_anya) 2 Ноя 2019 в 10:33 PDT
Гости ярмарки даже вывели формулу (или девиз) мероприятия: «Секрет улыбки: книги и друзья»
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Секрет улыбки: книги и друзья. #крякк2019
Публикация от Alena Zotova (@alenazotova) 2 Ноя 2019 в 1:22 PDT
Вот она, одна из самых популярных локаций КРЯКК, фото возле огромного бумажного зонта заполонили инстаграм красноярцев
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Публикация от Татьяна (@shokytan) 2 Ноя 2019 в 5:32 PDT
А «ракетоносителей» не так-то и много
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Семён развлекается на книжной ярмарке КРЯКК, а я развлекаюсь наслаждаясь книгами😌💞 #крякк2019 #сыночек
Публикация от Мила Берзон Гаращенко (@milagara77) 1 Ноя 2019 в 2:47 PDT
Делитель, кто научился рисовать котиков именно на ярмарке? Многие остались в восторге от мастер-класса французского иллюстратора Себастьяна Муррена.
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Публикация от Natalya Che (@reader_che) 1 Ноя 2019 в 9:47 PDT
«Очень нравится атмосфера на #крякк2019, которую создают люди. Вежливые, приятные начитанные, компетентные, красивые и просто душевные. Где они все прячутся остальные 360 дней в году? Я встретил 12 знакомых», — рассуждают красноярцы, занимая места в нарисованном купе.
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Публикация от Владимир Вологдин (@takoyvologdin) 1 Ноя 2019 в 9:29 PDT
Кто-то пробует написать «сценарий счастливой жизни» на настоящей печатной машинке...
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Написать сценарий счастливой жизни.... #крякк2019
Публикация от ДХШ1им.В.И.Сурикова (@dkhsh1im.v.i.surikova) 2 Ноя 2019 в 8:04 PDT
Гости ярмарки знакомятся с историями тяжёлых человеческих судеб, собранным по всей стране, на выставке «Засушенному верить», узнают о событиях в Чернобыле с новой стороны.
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Насыщенная выставочная программа КРЯККа! #крякк2019
Публикация от Dina Kozlova (@dina_kzl) 2 Ноя 2019 в 9:56 PDT
Красноярская иллюстратор так впечатлилась лекцией писательницы Линор Горалик о «платье с большой буквы», что выразила это в свойственной себе манере.
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У Линор была очень интересная лекция о ПЛАТЬЕ. Платье с большой буквы, о важной единице в нашем сознание. При чем как оказалось не только в женском. О том как платье несёт семейные ценности, о том как им украшают или наказывают, О да, и о таком ввжном. Для меня это была лекция не только о костюме, но и о психологии. Я много услышала для себя, иногда даже еле сдерживала слёзы, так близки мне были эти истории о платьях. О многом эта информация заставила задуматься и я бесконечно благодарна Линор , хоть я и не слежу за этим проектом, о котором она говорила, но думаю это крайне важно и это безумно интересно! И факт — задуматься нам, дизайнерам, а так же и потребителям, так ли оно просто? Это ПЛАТЬЕ. Или стоит подходить к созданию или к выбору платья более #осознанно #крякк2019 #линоргоралик #linorgoralik #историяодногоплатья
Публикация от Ya SmithSwan (@yanasmithswan) 2 Ноя 2019 в 6:40 PDT
Впереди ещё один день КРЯКК-2019, и он будет не менее насыщенным, чем все предыдущие. Скорее изучайте программу и выбирайте интересные вам площадки. А ещё не забудьте прикупить хотя бы одну новую книжку — как же ещё скрасить ожидание до следующей ярмарки?
Интернет-газета Newslab