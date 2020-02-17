«Прикоснуться к легенде»: чем запомнятся красноярцам уникальные гастроли «Виртуозов Москвы»

На несколько дней Красноярский край стал главной сценой для известного во всем мире камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением маэстро Владимира Спивакова. Зрители заранее раскупили все билеты на программу в краевой Филармонии, а воспитанники музыкальных школ получили шанс бесплатно побывать на мастер-классах у ведущих артистов оркестра. Показываем лучшие моменты фестиваля.

Выступление на уровне «Карнеги-холл»

Владимир Спиваков и оркестр «Виртуозы Москвы» впервые в рамках музыкального фестиваля министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» посетили со своей программой Красноярский край. Их гастроли прошли при поддержке компании РУСАЛ.

Оркестр «Виртуозы Москвы» считается эталоном высочайшей исполнительской культуры, которая одинаково проявляется в музыке разных жанров и стилей — от старинной до новейшей. В 2019 году оркестр отметил 40-летие.

«Компания уже несколько лет поддерживает культуру и науку в Красноярском крае. Думаю, красноярцам не понаслышке известен наш „РУСАЛ ФестивАL“ с богатой театральной программой. В этом году совместно с минкультом страны нам удалось организовать визит камерного оркестра „Виртуозы Москвы“ под управлением выдающегося музыканта Владимира Спивакова. Это настоящая премьера в регионе собрала аншлаг — билеты раскупили за неделю», — директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Елена Южакова.

В первый день фестиваля, 12 февраля, «Виртуозы Москвы» представили публике произведения Моцарта, Шостаковича, сочинение эстонского композитора Арво Пярта «Summa», пьесу Гии Канчели «Маленькая Данелиада», песни Вольфа в исполнении солистки Надежды Гулицкой. Красноярский зритель с восторгом принял музыкантов. А маэстро Спиваков выходил на бис под продолжительные овации заполненного зала четыре раза.

«Это большая удача для красноярцев познакомиться с творчеством Спивакова и оркестра виртуозов. Все произведения в их исполнении очень богаты содержательно и понятны как близким к искусству людям, так и только решившим проникнуться музыкой впервые. Каждый уйдёт с концертов одухотворённым. Программу, с которой выступают виртуозы, не встретить даже в московских афишах. Подобные мероприятия включают красноярскую филармонию в международную культурную повестку и, безусловно, это стало возможным только благодаря поддержке наших друзей — компании РУСАЛ», — отметил генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный.

В программе участвовали блистательные музыканты: лауреат международных конкурсов Пётр Никифоров, заслуженный артист России виолончелист Вячеслав Маринюк, выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского флейтистка Екатерина Корнишина и Надежда Гулицкая (сопрано).

«График плотный, но Красноярск принял очень тепло. Поэтому хочется не только познакомить сибирских зрителей с нашей многогранной программой, но и посмотреть город. К каждому выступлению подходим очень ответственно, будь то „Карнеги-холл“ в Нью-Йорке или любая российская сцена. Конечно, мы будем играть здесь с особенным чувством ещё и потому, что это родина Хворостовского. А на мастер-классах постараемся поделиться с ребятами своим опытом, быть полезными и для их педагогов», — артист оркестра «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин.

Сам Спиваков тоже сыграл на сцене Филармонии партию солирующей скрипки в «Тихой молитве» Канчели.

«Я очень давно хотел побывать у вас, так как дружил с Дмитрием Хворостовским, и он всегда с большим теплом отзывался о своём городе, людях, учителях. После того, как его не стало, я считал своим долгом приехать сюда. Первый концерт, который мы дали в Красноярске, олицетворял портрет оперного певца и вашего земляка. Зрители очень трепетно восприняли каждую мелодию, я думаю, мы все испытали взаимное счастье от такой великой памяти», — рассказал Владимир Спиваков.

14 февраля концерт «Виртуозов Москвы» состоялся в городском Дворце культуры Ачинска.

Завершилась программа детским концертом «Вокруг света за... 80 минут» в Малом концертном зале краевой филармонии.

Уроки от мастеров

В рамках гастролей, 15 февраля, артисты «Виртуозов Москвы» провели мастер-классы для учащихся красноярских музыкальных учреждений.

Уроки в филармонии организовали так, чтобы учащиеся 11 музыкальных школ Красноярска и студенты Сибирского института искусств имени Хворостовского смогли как можно продуктивнее поработать с опытными музыкантами-преподавателями. В одном зале организовали мастер-класс для духовых инструментов, во втором собрались юные скрипачи. Впечатления у всех оказались гораздо сильнее ожиданий, никто не ушёл без советов наставников.

«Дети — наше продолжение, мы должны передавать им мастерство, то светлое и вечное, чему сами посвятили жизнь. Все ребята очень талантливы, главное найти индивидуальный особенный подход и разглядеть их сильные стороны. Со своей стороны я постарался помочь юным музыкантам поставить дыхание, чтобы они уже сейчас настраивались на продуктивную многолетнюю работу без ущерба для здоровья», — артист оркестра «Виртуозы Москвы» Сергей Коробов.

«Узнали о новых техниках дыхания, подачи мелодии. Было немного волнительно, несмотря на то, что я давно играю это произведение», — участник урока от виртуозов Коля Трофименко. «Мы на подобный мастер-класс специально ездили в Санкт-Петербург. Гастроли в Красноярск музыкантов такого уровня вызвали в школах искусств настоящий ажиотаж», — добавила его мама Ирина Трофименко.

Такие мастер-классы оказались полезными и для педагогов музыкальных учреждений Красноярска. «Мы хоть и даём своим детям все свои знания, но это не отменяет постоянного совершенствования. Часто процесс становится механическим, что некоторые важные моменты уходят из внимания, важен свежий взгляд со стороны», — поделилась мнением после мастер-классов преподаватель красноярской детской музыкальной школы № 10 Людмила Шаповалова.

Предлагаем и вам погрузиться в атмосферу музыкальных уроков от «Виртуозов Москвы»

Программа других мероприятий Красноярской краевой филармонии

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab,

фото Александра Гребенникова