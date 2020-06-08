Фоторепортаж: новые теплосети для Красноярска

Лето — традиционная пора работ «Сибирской генерирующей компании» на красноярских теплосетях. И «пандемийный» 2020-й — не исключение. Где-то идет капитальный ремонт труб и теплокамер, где-то их переносят из-за развития городской инфраструктуры, а где-то — перекладывают с увеличением диаметра. Сейчас в активной стадии работы на 18 участках в разных районах города. Трудятся 34 бригады из почти 400 специалистов, это жители и Красноярска, и других городов края. Newslab показывает важнейшие фронты работ.

Перекресток Северного шоссе и ул. Авиаторов

Перенос участка тепломагистрали здесь стал одной из первых работ красноярских энергетиков в этом ремонтном сезоне. Новые трубы уже врезаны в магистраль — с опережением графика на две недели. В начале лета ремонтники завершают демонтаж старых сооружений.

Участок теплотрассы протяженностью 460 метров перенесли в сторону строящегося района «Солонцы-2». Теперь городские службы смогут приступить к строительству виадука из нового микрорайона в основную часть города.

Улица Вавилова

Эта правобережная улица стала почти что родной для красноярских энергетиков. Отдельными участками ее ремонтируют уже десятый год подряд. Сети здесь одни из самых старых в Красноярске — трубам и теплокамерам по 50-60 лет. «За раз», как мечтают многие горожане, починить их нельзя: не хватит ресурсов, да и о других улицах забывать нельзя.

В этом году энергетики заменили 292 погонных метра ветхого трубопровода и отремонтировали тепловую камеру возле торгового центра «Атмосфера дома». После этого на участке восстановили дорожное покрытие. Движение здесь откроется 2 июня. Сроки окончания ремонта на четыре дня сдвинули трудности, связанные с пандемией коронавируса. Из-за введенных ограничений несколько раз задерживались поставки комплектующих и строительных материалов.

Улица Ладо Кецховели

Работы здесь — часть программы по отказу от неэффективных котельных. 1,3 километра старых труб диаметром в 500 мм заменят на новые — в 820 мм. Увеличение диаметра позволит подключить к сетям новые микрорайоны.

Ремонтники зашли на участок в начале мая. Сейчас завершается первый этап работ: на в районе автобусных остановок «Новосибирская» и «Николаевская слобода». На втором этапе специалисты компании дойдут до бизнес-центра «Спасский», а на третьем — до перекрестка улиц Ладо Кецховели и Бограда. Ожидается, что в праздничные дни 12-14 июня из-за работ ограничат движение по улицам Копылова и Красной армии. Сам ремонт сетей СГК планирует завершить к началу осени.

Сквер у ДК 1 мая

Этот участок важен двумя обстоятельствами. Во-первых, сети здесь считались одними из самых проблемных в городе. Это наглядно проявилось в прошлые новогодние каникулы. 8 января 2020 года здесь лопнула труба рядом с праздничной ёлкой и ледовым городком. Тогда обошлось без пострадавших. Сам порыв за несколько часов устранили дежурные сотрудники теплотранспортного подразделения.

Во-вторых, перекладка сетей здесь тесно связана с работами по благоустройству проспекта «Красноярский рабочий». Энергетики должны успеть заменить здесь 490 погонных метров трубопровода диаметром 600 мм к середине августа: чтобы передать участок городским службам.

В общей сложности СГК наметила на этот год построить 7,3 км новых теплосетей, переложить с увеличением диаметра еще 10,5 км и провести капитальный ремонт 13,2 км старых труб. Это участки от поселка Шинников до ГорДК и от Медицинского переулка до Северного шоссе.

«Мы уже оптимизируем внутренние затраты, но ремонтную и инвестиционную программу на этот год пока планируем выполнить в полном объеме. Трудности, которые нам сейчас приходится преодолевать: задержки по поставкам материалов, повышение их стоимости, один только металлопрокат вырос в цене на 10 %. Но мы должны выдержать принятые на себя обязательства и сделаем для этого все возможное», — говорит директор Красноярской теплотранспортной компании СГК Сергей Иванов.

Фото: Елена Евельсон, Александр Куприянов, Максим Рычков