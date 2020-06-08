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Фоторепортаж: новые теплосети для Красноярска

Фоторепортаж: новые теплосети для Красноярска

Интернет-газета Newslab.ru
08.06.2020
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Замена труб на ул. Ладо Кецховели

Перекресток Северного шоссе и ул. Авиаторов

Перенос участка тепломагистрали здесь стал одной из первых работ красноярских энергетиков в этом ремонтном сезоне. Новые трубы уже врезаны в магистраль — с опережением графика на две недели. В начале лета ремонтники завершают демонтаж старых сооружений.

Участок теплотрассы протяженностью 460 метров перенесли в сторону строящегося района «Солонцы-2». Теперь городские службы смогут приступить к строительству виадука из нового микрорайона в основную часть города.

Перенос участка тепломагистрали на перекрестке Северного шоссе и ул. Авиаторов
Перенос участка тепломагистрали на перекрестке Северного шоссе и ул. Авиаторов
Перенос участка тепломагистрали на перекрестке Северного шоссе и ул. Авиаторов

Улица Вавилова

Эта правобережная улица стала почти что родной для красноярских энергетиков. Отдельными участками ее ремонтируют уже десятый год подряд. Сети здесь одни из самых старых в Красноярске — трубам и теплокамерам по 50-60 лет. «За раз», как мечтают многие горожане, починить их нельзя: не хватит ресурсов, да и о других улицах забывать нельзя.

В этом году энергетики заменили 292 погонных метра ветхого трубопровода и отремонтировали тепловую камеру возле торгового центра «Атмосфера дома». После этого на участке восстановили дорожное покрытие. Движение здесь откроется 2 июня. Сроки окончания ремонта на четыре дня сдвинули трудности, связанные с пандемией коронавируса. Из-за введенных ограничений несколько раз задерживались поставки комплектующих и строительных материалов.

Замена трубопровода и ремонт тепловой камеры на ул. Вавилова
Замена трубопровода и ремонт тепловой камеры на ул. Вавилова
Замена трубопровода и ремонт тепловой камеры на ул. Вавилова
Замена трубопровода и ремонт тепловой камеры на ул. Вавилова
Замена трубопровода и ремонт тепловой камеры на ул. Вавилова

Улица Ладо Кецховели

Работы здесь — часть программы по отказу от неэффективных котельных. 1,3 километра старых труб диаметром в 500 мм заменят на новые — в 820 мм. Увеличение диаметра позволит подключить к сетям новые микрорайоны.

Ремонтники зашли на участок в начале мая. Сейчас завершается первый этап работ: на в районе автобусных остановок «Новосибирская» и «Николаевская слобода». На втором этапе специалисты компании дойдут до бизнес-центра «Спасский», а на третьем — до перекрестка улиц Ладо Кецховели и Бограда. Ожидается, что в праздничные дни 12-14 июня из-за работ ограничат движение по улицам Копылова и Красной армии. Сам ремонт сетей СГК планирует завершить к началу осени.

Замена труб на ул. Ладо Кецховели
Замена труб на ул. Ладо Кецховели
Замена труб на ул. Ладо Кецховели
Замена труб на ул. Ладо Кецховели
Замена труб на ул. Ладо Кецховели
Замена труб на ул. Ладо Кецховели

Сквер у ДК 1 мая

Этот участок важен двумя обстоятельствами. Во-первых, сети здесь считались одними из самых проблемных в городе. Это наглядно проявилось в прошлые новогодние каникулы. 8 января 2020 года здесь лопнула труба рядом с праздничной ёлкой и ледовым городком. Тогда обошлось без пострадавших. Сам порыв за несколько часов устранили дежурные сотрудники теплотранспортного подразделения.

Во-вторых, перекладка сетей здесь тесно связана с работами по благоустройству проспекта «Красноярский рабочий». Энергетики должны успеть заменить здесь 490 погонных метров трубопровода диаметром 600 мм к середине августа: чтобы передать участок городским службам.

Замена труб в сквере у ДК 1 мая
Замена труб в сквере у ДК 1 мая
Замена труб в сквере у ДК 1 мая
Замена труб в сквере у ДК 1 мая

В общей сложности СГК наметила на этот год построить 7,3 км новых теплосетей, переложить с увеличением диаметра еще 10,5 км и провести капитальный ремонт 13,2 км старых труб. Это участки от поселка Шинников до ГорДК и от Медицинского переулка до Северного шоссе.

«Мы уже оптимизируем внутренние затраты, но ремонтную и инвестиционную программу на этот год пока планируем выполнить в полном объеме. Трудности, которые нам сейчас приходится преодолевать: задержки по поставкам материалов, повышение их стоимости, один только металлопрокат вырос в цене на 10 %. Но мы должны выдержать принятые на себя обязательства и сделаем для этого все возможное», — говорит директор Красноярской теплотранспортной компании СГК Сергей Иванов.

Фото: Елена Евельсон, Александр Куприянов, Максим Рычков

Иванов Сергей Валентинович
Иванов Сергей Валентинович
Депутат Горсовета Красноярска, директор АО «Красноярская теплотранспортная компания»

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