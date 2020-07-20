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«Просто кайф — набережные сразу заиграли!»: лучшие кадры первого фестиваля граффити в Красноярске

«Просто кайф — набережные сразу заиграли!»: лучшие кадры первого фестиваля граффити в Красноярске

20.07.2020
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Выход в музей во время самоизоляции в Красноярске теперь выглядит так
Фото: компания «Полюс»

С пятницы, 17 июля, и до конца воскресенья 20 молодых художников из Красноярска, Кемерово, Новосибирска, Барнаула, Москвы и других городов России собрались вместе на берегу Енисея, чтобы в режиме реального времени воплотить на гранях кубов свои уникальные идеи при помощи баллончиков с краской. Взгляды на мир, урбанистику, прекрасное и обыденное, эстетичное и пугающее каждый из художников переносил на три грани деревянной фигуры выше себя ростом на первом фестивале Street Art Красноярск.

Даже процесс выглядел завораживающе и надолго собирал вокруг всех, кто оказался в самой настоящей уличной мастерской. В итоге левобережная набережная Енисея обросла 17 новыми художественными арт-объектами, а на правом берегу появилось еще 8 таких кубов.

Запоминайте локации: верхний ярус левобережной набережной недалеко от Красноярского театра оперы и балета и новая набережная на улице Гладкова на правом берегу.

Галерея граффити на левобережной набережной Красноярска
Фото: компания «Полюс»
Выставка граффити на правобережье города
Фото: компания «Полюс»

Выставка под открытым небом Street Art Красноярск — шаг в развитии современного уличного искусства. Организатор культурного проекта — радиостанция «Серебряный Дождь-Красноярск», а генеральный партнер — золотодобывающая компания «Полюс», которая традиционно поддерживает яркие культурные, спортивные и образовательные проекты в городе и крае.

«Я сам очень люблю стрит-арт и постоянно фотографирую граффити в городах, где путешествую. В Красноярске есть действительно классный ежегодный проект „Крась“ для талантливой молодёжи. Ребята создают необычные яркие локации по всему городу. Но граффити-фестиваля такого размаха ещё не было ни в одном из сибирских городов. Идея родилась давно, но реализовать её получилось только этим летом и при поддержке „Полюса“. Вставляли палки в колёса и обстоятельства с коронавирусом, но нам удалось собрать 20 художников из нескольких городов. Получилась галерея под открытым небом, которая позволит красноярцам здорово и культурно проводить время даже на самоизоляции, когда все музеи и выставки закрыты. А в конце сентября мы трансформируем кубы в полотна и разместим их на нескольких городских стенах», — рассказал нам директор радио «Серебряный дождь» Алексей Аверин.

Новый проект призван рассказать жителям и гостям Красноярска об искусстве в городском пространстве.

Кстати, так выглядит «музыка для драки с братом» глазами одного из граффитистов
Образ этой дамы пришёл к художнику во сне
У каждого творения хочется задержаться подольше
Потому что разглядывать тут каждый штрих — отдельное удовольствие
Экзотический гость на берегу Енисея, почему бы нет?

«Я просто влюбилась в ваш город. Раньше моими фаворитами были Питер и Екатеринбург, но Красноярск их подвинул. Готовясь к конкурсу, я заранее представляла, какой должна быть тематика моей работы, чтобы она гармонично вписалась в выбранное для выставки пространство. На берегу Енисея мы видим три главных составляющих природы — земля, воздух, вода. Эти стихии я решила переложить на триптих из женских образов. По-моему всё удалось!» — радуется Марина c творческим псевдонимом Marina Yagoda.

Художница-граффитист Марина из Новосибирска на фестивале Street Art Красноярск
Художница-граффитист Марина из Новосибирска на фестивале Street Art Красноярск
На трёх гранях куба теперь красуются изображения утончённых девушек-стихий
Коллега по цеху Марины из Новосибирска Иван воплощает свою весьма актуальную задумку...
... совместить духовное и цифровое, неотъемлемые «пазлы» реальности.

Некоторые картины получились очень загадочными, это видно по интересу у прохожих. Но у художников и на это есть ответ:

«Порой не обязательно расшифровывать изображение. Рисунки могут быть светлыми и позитивными, а могут нести какую-то проблему. Попробуйте понять каждое граффити, положившись лишь на свои ощущения от увиденного», — советует художник-граффитист Никита из Кемерова под творческим псевдонимом ParisOne.

Такого нашествия граффити-полотен сразу и в одном месте Красноярск ещё не видел
Такого нашествия граффити-полотен сразу и в одном месте Красноярск ещё не видел
Такого нашествия граффити-полотен сразу и в одном месте Красноярск ещё не видел
У детишек больше всего поводов для удивления...
а у взрослых — для новых аваторок
Все же любят котиков?
Нельзя просто так взять и пройти мимо такой красоты!
Стильные, интересные и неповторимые сюжеты и картины теперь стали «новыми» лицами для обеих набережных
Такого нашествия граффити-полотен сразу и в одном месте Красноярск ещё не видел
И куда же без хип-хопа — танца улиц?

Как рассказывает директор по работе с госорганами «Полюс Красноярск» Никита Смирнов, когда организаторы фестиваля рассказали о своей затее и предложили поддержать проект, в компании немного сомневались, что стрит-арт найдёт отклик у широкой аудитории. Ведь это особенное и местами противоречивое искусство. Но сейчас, видя результат, все сомнения отпали.

«Главное — эмоции, которыми участники фестиваля через свои произведения обмениваются с окружающими — жителями и гостями города. Это подарок Красноярску в честь Дня металлурга. Я думаю, что красноярцы ещё долго будут украшать свои соцсети фотографиями из новых ярких локаций с набережной. А такой организованный подход к уличному творчеству поможет донести до горожан эстетику и уважительное отношения к городским пространствам», — уверен Никита Смирнов.

«Я рад, что Красноярск становится знаковым местом для молодёжной культуры. Хочется верить, что подобное мероприятие с его неуёмной энергетикой станет новой городской традицией. Приятно поразили все ребята-участники фестиваля — это индивидуальности с интересными и глубокими мыслями, настоящие двигатели современности и творческого разнообразия. Я всегда хорошо относился к граффити. Но у нас в городе есть беда с вандализмом, когда, например, красивый старинный фасад здания или наоборот новую остановку уродуют совершенно беспорядочными надписями или рисунками. Если это происходит от того, что молодёжи негде самовыражаться с уличным артом, то данный фестиваль — настоящая находка. И мы рады, если в Красноярске будет больше проектов такого формата», — глава Центрального района Вадим Войцеховский.
«В первую очередь этот фестиваль поможет красноярцам понять культуру граффити, что оно может быть не просто надписями на стенах и асфальте, а настоящим искусством. Каждый художник видит мир по-своему, это напрямую отражается на работах. Только посмотрите, тут есть посыл о мудрости и вечных проблемах, который передан через изображение античных философов, и знакомые всем ситуации, воплощенные в стиле комиксов. Это не только возможность высказаться для современных художников, но мероприятие, которое подарило Красноярску красивые арт-объекты. Две этих выставки на набережных уже сейчас становятся центрами притяжения горожан», — исполняющий обязанности руководителя администрации Свердловского района Алексей Дягилев.

«Эта моя первая работа, которая попала на выставку-галерею городского формата. Но, скажу вам честно, такое полотно впишется и в интерьер какой-нибудь квартиры — тут достаточно контрастно соединены чёрно-белые лица героев Древней Греции и яркие фоны в стиле модерн. Успел пообщаться с ребятами из других городов, которые поездили по мировым фестивалям граффити, и мы пришли к выводу, что у сибирских художников сформировался свой „почерк“ в стрит-арте, который не похож на классические граффити мастеров из Америки, Европы, Японии. Это очень круто!» — говорит красноярский художник Антон под творческим псевдонимом levsha_a92.

Работа Антона «Античный двор» находится на левобережной набережной
Красноярский граффитист Антон, с его творчеством можно познакомиться и в соцсетях — ищите по нику levsha_a92

Согласитесь, сложно отрицать высокую оценку новым арт-объектам от красноярцев после многочисленных снимков в их инстаграмах:

«Просто кайф — сразу заиграли набережные. Тут и раньше было очень здорово гулять, а сейчас — прямо красота в кубе»

«Всем гулять и смотреть», — делятся впечатлениями красноярцы, первыми оценившие уличную галерею фестиваля.

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Публикация от ❀ ❀ ❀ 🅅 🄸 🄺 🅃 🄾 🅁 🄸 🄰 ❀ ❀ ❀ (@_viktoria_v.24) 19 Июл 2020 в 9:27 PDT

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Публикация от Oksana (@oks_luzhnikova) 19 Июл 2020 в 3:55 PDT

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Публикация от Диана Бадалян (@badalyasha_) 19 Июл 2020 в 9:03 PDT

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Публикация от Анна (@an.bachurina) 18 Июл 2020 в 10:01 PDT

Вот бы этот фестиваль граффити стал новой фишкой Красноярска и ещё долго привлекал в город таланты со всей страны, радовал местных жителей смелыми работами. Искусство — не всегда вычурная роскошь, а на такие полотна смотреть можно целую вечность и совершенно бесплатно!

Ольга Молосай специально для интернет-газеты Newslab,
фотографии: компании «Полюс», Ольги Молосай, из социальных сетей красноярцев.

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