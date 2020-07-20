В эти выходные в Красноярске стартовало новое и невероятно любопытное событие для всех горожан. На фестиваль граффити собрались два десятка художников Сибири — и подобных историй, связанных с уличным искусством, Красноярск ещё не видел! Яркие работы граффитистов на огромных деревянных кубах на набережной Енисея за считанные часы стали местной достопримечательностью. Мы сделали много классных фото, познакомились с интересными представителями стрит-арта и много узнали о самом фестивале.

С пятницы, 17 июля, и до конца воскресенья 20 молодых художников из Красноярска, Кемерово, Новосибирска, Барнаула, Москвы и других городов России собрались вместе на берегу Енисея, чтобы в режиме реального времени воплотить на гранях кубов свои уникальные идеи при помощи баллончиков с краской. Взгляды на мир, урбанистику, прекрасное и обыденное, эстетичное и пугающее каждый из художников переносил на три грани деревянной фигуры выше себя ростом на первом фестивале Street Art Красноярск.

Даже процесс выглядел завораживающе и надолго собирал вокруг всех, кто оказался в самой настоящей уличной мастерской. В итоге левобережная набережная Енисея обросла 17 новыми художественными арт-объектами, а на правом берегу появилось еще 8 таких кубов.

Запоминайте локации: верхний ярус левобережной набережной недалеко от Красноярского театра оперы и балета и новая набережная на улице Гладкова на правом берегу.

Выставка под открытым небом Street Art Красноярск — шаг в развитии современного уличного искусства. Организатор культурного проекта — радиостанция «Серебряный Дождь-Красноярск», а генеральный партнер — золотодобывающая компания «Полюс», которая традиционно поддерживает яркие культурные, спортивные и образовательные проекты в городе и крае.

«Я сам очень люблю стрит-арт и постоянно фотографирую граффити в городах, где путешествую. В Красноярске есть действительно классный ежегодный проект „Крась“ для талантливой молодёжи. Ребята создают необычные яркие локации по всему городу. Но граффити-фестиваля такого размаха ещё не было ни в одном из сибирских городов. Идея родилась давно, но реализовать её получилось только этим летом и при поддержке „Полюса“. Вставляли палки в колёса и обстоятельства с коронавирусом, но нам удалось собрать 20 художников из нескольких городов. Получилась галерея под открытым небом, которая позволит красноярцам здорово и культурно проводить время даже на самоизоляции, когда все музеи и выставки закрыты. А в конце сентября мы трансформируем кубы в полотна и разместим их на нескольких городских стенах», — рассказал нам директор радио «Серебряный дождь» Алексей Аверин.

Новый проект призван рассказать жителям и гостям Красноярска об искусстве в городском пространстве.

«Я просто влюбилась в ваш город. Раньше моими фаворитами были Питер и Екатеринбург, но Красноярск их подвинул. Готовясь к конкурсу, я заранее представляла, какой должна быть тематика моей работы, чтобы она гармонично вписалась в выбранное для выставки пространство. На берегу Енисея мы видим три главных составляющих природы — земля, воздух, вода. Эти стихии я решила переложить на триптих из женских образов. По-моему всё удалось!» — радуется Марина c творческим псевдонимом Marina Yagoda.

Некоторые картины получились очень загадочными, это видно по интересу у прохожих. Но у художников и на это есть ответ:

«Порой не обязательно расшифровывать изображение. Рисунки могут быть светлыми и позитивными, а могут нести какую-то проблему. Попробуйте понять каждое граффити, положившись лишь на свои ощущения от увиденного», — советует художник-граффитист Никита из Кемерова под творческим псевдонимом ParisOne.

Как рассказывает директор по работе с госорганами «Полюс Красноярск» Никита Смирнов, когда организаторы фестиваля рассказали о своей затее и предложили поддержать проект, в компании немного сомневались, что стрит-арт найдёт отклик у широкой аудитории. Ведь это особенное и местами противоречивое искусство. Но сейчас, видя результат, все сомнения отпали.

«Главное — эмоции, которыми участники фестиваля через свои произведения обмениваются с окружающими — жителями и гостями города. Это подарок Красноярску в честь Дня металлурга. Я думаю, что красноярцы ещё долго будут украшать свои соцсети фотографиями из новых ярких локаций с набережной. А такой организованный подход к уличному творчеству поможет донести до горожан эстетику и уважительное отношения к городским пространствам», — уверен Никита Смирнов.

«Эта моя первая работа, которая попала на выставку-галерею городского формата. Но, скажу вам честно, такое полотно впишется и в интерьер какой-нибудь квартиры — тут достаточно контрастно соединены чёрно-белые лица героев Древней Греции и яркие фоны в стиле модерн. Успел пообщаться с ребятами из других городов, которые поездили по мировым фестивалям граффити, и мы пришли к выводу, что у сибирских художников сформировался свой „почерк“ в стрит-арте, который не похож на классические граффити мастеров из Америки, Европы, Японии. Это очень круто!» — говорит красноярский художник Антон под творческим псевдонимом levsha_a92.

Согласитесь, сложно отрицать высокую оценку новым арт-объектам от красноярцев после многочисленных снимков в их инстаграмах:

«Просто кайф — сразу заиграли набережные. Тут и раньше было очень здорово гулять, а сейчас — прямо красота в кубе» «Всем гулять и смотреть», — делятся впечатлениями красноярцы, первыми оценившие уличную галерею фестиваля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana (@oks_luzhnikova) 19 Июл 2020 в 3:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диана Бадалян (@badalyasha_) 19 Июл 2020 в 9:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна (@an.bachurina) 18 Июл 2020 в 10:01 PDT

Вот бы этот фестиваль граффити стал новой фишкой Красноярска и ещё долго привлекал в город таланты со всей страны, радовал местных жителей смелыми работами. Искусство — не всегда вычурная роскошь, а на такие полотна смотреть можно целую вечность и совершенно бесплатно!

Ольга Молосай специально для интернет-газеты Newslab,

фотографии: компании «Полюс», Ольги Молосай, из социальных сетей красноярцев.